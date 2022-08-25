«День израильской кухни»: что делать на гастрономическом фестивале в пространстве «Третье Место»

Программа события:

13:00 – открытие фестиваля;

17:00 – кулинарный мастер-класс от шефа и видео-блогера Ильи Лазерсона по приготовлению фалафеля;

18:00 – паблик-ток «Самые пряные темы о кухне Израиля» при участии Антонио Фреза (Saviv, Sea Signora, Marso Polo), Ильи Базарского («Бекицер», «Бабагануш») и других экспертов по гастрономической культуре Ближнего Востока, которые обсудят истоки разных направлений израильской кухни и причины ее популярности в Петербурге.

19:00 – фанковый концерт Арины Фауль — Jewish Funky Party;

20:00 – Dj-сет израильской музыки.

Пространство «Третье Место» находится по адресу Литейный пр., 62.