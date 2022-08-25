«День израильской кухни»: что делать на гастрономическом фестивале в пространстве «Третье Место»

4 сентября в пространстве «Третье Место» на Литейном пройдет «День израильской кухни» при поддержке Генерального консульства Израиля. Горожане познакомятся с гастрономическими традициями страны: во дворе свои корнеры разместят ближневосточные рестораны, а приглашенные шефы и эксперты проведут лекции и дадут мастер-класс по приготовлению фалафеля!
Фестиваль пройдет в формате фудкорта. Во дворе особняка Гурьевых-Нарышкиных, построенном в середине XIX века, разместятся корнеры ресторанов, специализирующихся на израильской кухне: от традиционных ближневосточных и ашкеназских блюд до авторских рецептов.
Заведения участники:
- Бистро Saviv. Шеф Антонио Фреза представит свой сет с акцентом на левантийскую кухню.
- Стритфуд-бар «Бекицер». В его фестивальном меню будут собраны классические рецепты: хумус, фалафель, шварма и шакшука.
- Пита-бар «Бабагануш» отвечает за блюда, приготовленные на гриле и, конечно, бабагануш.
- Кошерный ресторан «Лехаим», в котором весь процесс приготовления соответствует строгим правилам иудаизма, познакомит с ашкеназской кухней.
- Хумусия Easy Hummus предложит несколько видов хумуса с начинками от баклажанов и тыквы до пикантной матбухи.
Вход свободный!
Программа события:
13:00 – открытие фестиваля;
17:00 – кулинарный мастер-класс от шефа и видео-блогера Ильи Лазерсона по приготовлению фалафеля;
18:00 – паблик-ток «Самые пряные темы о кухне Израиля» при участии Антонио Фреза (Saviv, Sea Signora, Marso Polo), Ильи Базарского («Бекицер», «Бабагануш») и других экспертов по гастрономической культуре Ближнего Востока, которые обсудят истоки разных направлений израильской кухни и причины ее популярности в Петербурге.
19:00 – фанковый концерт Арины Фауль — Jewish Funky Party;
20:00 – Dj-сет израильской музыки.
Пространство «Третье Место» находится по адресу Литейный пр., 62.
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