Балтийская кухня, театр в коридорах «Ленфильма» и 200 конфет, спущенных с моста: ресторанный дайджест

200 шоколадных конфет, летящих с Синего моста, театр в коридорах киностудии «Ленфильм», новые булочки и грузинское застолье: собрали самые интересные гастрономические события Петербурга в еженедельном ресторанном дайджесте.
Спектакль на «Ленфильме»
В коридорах киностудии «Ленфильм» 19 августа дадут спектакль «Илья Муромец» — действо из подручных средств, поставленное режиссером Эдгаром Закаряном (ученик Могучего, работал с Константином Богомоловым, ставил постановки на сцене БДТ). После показа в кинокафе «Глубина» состоится встреча с создателями и исполнителями. Зарегистрироваться можно здесь.
|Каменноостровский пр., 10
Конфеты, летящие с моста, от «Счастья»
19 августа шоколадная фабрика «Счастье» спустит с Синего моста 200 конфет в разноцветных фантиках на лентах, чтобы люди на прогулочных кораблях могли поймать и загадать желания. Акционизм продлится с 18 до 19 часов.
|пер. Антоненко, 5
Завтраки в Am Saint
В кофейне 2 раза в неделю появляется специальное меню завтраков. В эти дни (20, 21, 26 и 27 августа) столы накрывают белыми скатертями, зал украшают свежими цветами и готовят сэндвичи с пряной индейкой, френч-тосты с фермерской ветчиной и скремблом и бутерброды с красной икрой. Весь хлеб и сыр — от ресторана Animals.
|Чайковского, 56
День рождения Made in China
20 августа азиатскому ресторану Made in China исполняется 5 лет. Праздник закатят в стиле китайского квартала со стритфуд-меню (лангустины с картошкой фри!) и спешл коктейлями. В 18:00 начнется беспроигрышная лотерея, а вечером — концерт группы Dobranotch на террасе и подача праздничного торта.
|Б. Морская, 35
Гастроли Big Wine Freaks из Москвы в Sea, Signora
24 августа в морском ресторане Антонио Фреза высадится московский десант передового винного бара Big Wine Freaks. Везут натуралку и блюда шеф-повара Марата Калайджяна: инжир с травяным соусом и козьим сыром, цветную капусту со сморчками, говяжьи ребра с лисичками и легендарные пончики.
|Б. Морская, 30
Гастроли калининградского «Телеграфа» в Bacchus
20 августа в винный бар приедет ресторан из Калининграда с ужином из 4-х курсов от шефа Дмитрия Кулясова. Балтийскую кухню можно будет оценить по кильке в томате, копченому угрю от местных рыбаков, корейке оленя с корнеплодами и опаленной ботвой (все продукты везут с собой!). Места нужно бронировать заранее.
|Караванная ул., 7
Конфеты и булки на фабрике «Культура»
Во-первых, конфетная фабрика теперь печет булочки — каждый день разные. Английские сконы, американские синнабоны и наши любимые с детства творожные ватрушки стоят по 100 руб., а с фильтр-кофе — 180. Во-вторых, команда объединилась с «Футурой», чтобы запустить лимитированное «Суфле Птичка» со вкусом заварного лимонного крема — оммаж легендарному краффину с меренгой. Конфета будет продаваться только в бистро и углах «Футура».
|Кожевенная линия, 30
События в Merula
В эту субботу в новом «Винном дворе» Merula — пространстве во дворе-колодце «Дома Актера» — с 20 часов будет играть диджей, ресторане напротив Марсова поля даст акустический концерт Максим Винер с легкими и красивыми каверами на мировые хиты, а вечер в баре на Яхтенной пройдет под флагом японского джаза.
|Марсово поле, 7; Яхтенная, 24/2; Невский проспект, 84-86
Грузинское застолье «Литера G»
Супра — хлебосольное грузинское застолье и формат винных дегустаций в «Литера G». 25 августа будут разливать свежайшие игристые и белые летние вина прямо из Имеретии, а на столе — еда от шефа. Делайте резерв по телефону 8 (999) 032 02 54.
|Гатчинская ул., 2/54
Огород Forest Hill
20-21 августа будем дегустировать урожай с грядки загородного проекта («Охта Парк»). Шеф Филипп Ваганов запечет морковь с томатным хумусом, сварит борщ из корнеплодов и приготовит пирог с ревнем.
|Людмилы Кедриной, 2
День рождения Leila на барной линии «Севкабель порта»
25 августа пройдет вечеринка в честь первого года портового проекта — прямо на берегу залива. На сцену террасы пригласили музыкантов fck stereotypes, а за бар — шеф-бармена московского «Дома Культур» Владимира Аринушкина со своими коктейлями. Старт в 19:00.
|Кожевенная линия, 34
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