Балтийская кухня, театр в коридорах «Ленфильма» и 200 конфет, спущенных с моста: ресторанный дайджест

Конфеты и булки на фабрике «Культура»

Во-первых, конфетная фабрика теперь печет булочки — каждый день разные. Английские сконы, американские синнабоны и наши любимые с детства творожные ватрушки стоят по 100 руб., а с фильтр-кофе — 180. Во-вторых, команда объединилась с «Футурой», чтобы запустить лимитированное «Суфле Птичка» со вкусом заварного лимонного крема — оммаж легендарному краффину с меренгой. Конфета будет продаваться только в бистро и углах «Футура».