С 6 по 21 августа в Петербурге во второй раз пройдет фестиваль Farm to Table с важной миссией — за одним столом (с блюдами из продуктов локальных хозяйств) объединить шефов, фермеров и нас с вами. В заявленном треклисте: 50 ресторанов-участников, авангардные подачи, zero waste и молекулярная кухня, о которой давно ничего не было слышно. Ужин открытия пройдет в пшеничном поле круче, чем у Ван Гога, а гранд-финал — на территории действующего завода слоистых пластиков, где находится музей стрит-арта.