Новый ресторан от братьев Бердиевых, общественно-винное пространство с кинотеатром под открытым небом, кофейня в лютеранской церкви — редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич советует где провести остаток лета в Петербурге.
Farm to table 2022
С 6 по 21 августа в Петербурге во второй раз пройдет фестиваль Farm to Table с важной миссией — за одним столом (с блюдами из продуктов локальных хозяйств) объединить шефов, фермеров и нас с вами. В заявленном треклисте: 50 ресторанов-участников, авангардные подачи, zero waste и молекулярная кухня, о которой давно ничего не было слышно. Ужин открытия пройдет в пшеничном поле круче, чем у Ван Гога, а гранд-финал — на территории действующего завода слоистых пластиков, где находится музей стрит-арта.
«Брусницын»
Знакомьтесь, перспективный дебютант Васильевского острова и сосед «Севкабель Порта» — культурный квартал «Брусницын» (30000 кв. м!) с видом на Финский залив. В исторических зданиях Кожевенного завода уже работает фабрика «Культура» с птичьим молоком, заслуживающим «Оскар». В доме с террасой старые знакомые Camorra Isola Grande готовят свою культовую пиццу. А шеф-повар Олег Перфилов и гастропродюсер Алена Мельникова кормят креветками в бистро Crevette: аргентинская, ботан, магаданская, северная сладкая и мелкая крымская будут залетать на ура!
Кожевенная линия, 30
MAD
Дорогу молодым! Талантливые и прогрессивные шефы из столичных Lucky Izakaya и Eva Никита Рендино и Роман Грачев объединились с четой Красовых из ресторана «Сад», чтобы построить свой первый проект на Пионерской улице — модный азиатский Mad (запуск в конце августа!). Садитесь у открытой гранитной кухни, берите хендролл и сашими, наблюдая, как обжигают рыбу углем на японском гриле. А в лаунж-зоне закажите саке или коктейль — за них в Mad отвечает гений сторителлинга и номинант нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» 2021 года бартендер Михаил Федотовский.
Пионерская улица, 32
Ресторан-бутик Faces cafe х Feliksov Diamonds
Алина и Алексей Феликсовы, наладив образцово-показательную работу народных пекарен «Цех85», открывают гибрид из ресторана и бутика на Крестовском острове. На кухне планируют пропагандировать ранее неизвестный миру крестовский фьюжн, смешав в одном меню блюда разных стран, фермерские продукты Ленобласти, завтраки и выпечку. А к вину от крошечных хозяйств и артизанальных производителей полагается примерка изумрудных и бриллиантовых колец из флагманского бутика Feliksov Diamonds.
Морской проспект, 29
Общественно-винное пространство «На Вина!»
Бэк-ярд «винного склада» и возведенный там кинотеатр под открытым небом — маст-визит этого лета. На языке оригинала показывают «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана и «Камон Камон» с Хоакином Фениксом, по выходным устраивают гриль-вечеринки, а легендарные бутеры и краб-доги здесь есть всегда и в представлении не нуждаются.
Инструментальная улица, 3в
Porto 19
Братья Арслан и Мурад Бердиевы построили рыбный ресторан на самой модной гастрономической улице — Б. Зелениной. В интерьерах DA Bureau (минимум материалов, плавные линии, сдержанные цвета) кормят устрицами, татаки из тунца, пирогом с лососем, фиш&чипс и пастой с морепродуктами.
Большая Зеленина, 19
Новая кофейня в Анненкирхе
В здание лютеранской церкви вернулась легендарная выставка «Сотворение» — вы все уже видели фото огромной Луны в запрещенной социальной сети. И если объекты современного христианского искусства для вас не повод сюда заглянуть, то новая кофейня Анненкирхе с десертами и лекторием им станет!
Кирочная, 8
Askaneli в центре Петербурга
«Грузинская квартира с современным тбилисским вайбом» — так описывают свой новый проект владелец винодельни Askaneli Гоча Чхаидзе и автор ECLIPSE Classic Артем Гудченко. В меню – эксперименты, фьюжн и сплетение национальных кухонь мира: утка по-грузински, хинкали с гребешком, куриные чупа-чупсы, хачапури «том ям» или с креветкой васаби.
Итальянская, 2
«Перемена»
Совместный проект бара «Компромисс» с улицы Рубинштейна и студии дизайна KIDZ. С 9 до 18 подают завтраки от шеф-повара Никиты Сечина (Merula, Uva). В меню — яйца (маст хэв: суперчиз со скрэмблом, беконом и говяжьей котлетой), сдоба, рыба и мясо, коктейли и вино.
2-я Советская улица (вход с 3-й Советской)
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