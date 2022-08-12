Попкорн от Игоря Гришечкина, яхт-бранчи на Петровской косе и джазовый концерт в «Подписных изданиях»: ресторанный дайджест

Mouse House

13 августа в самый прогрессивный семейный ресторан Mouse House привезут угощения от Grecco. Cредиземноморский спешл-лист включает сет греческих мезе (хумус, бабагануш, тарамасалата из осьминога, табуле с гранатом), осьминог стифадо с печеным картофелем (маст-хэв) и миниатюрные ромовые бабы в тыквенном сиропе. Также весь август здесь работает меню от шефа El Copitas, Paloma Cantina и Tagliatella Caffe Алексея Ермакова — команда объединилась с благотворительным фондом «Антон тут рядом» и теперь каждый месяц дружественные заведения будут готовить специальные блюда, а все вырученные с продажи средства направят в фонд.