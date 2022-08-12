Попкорн от Игоря Гришечкина, яхт-бранчи на Петровской косе и джазовый концерт в «Подписных изданиях»: ресторанный дайджест

Попкорн и чизбургер от Игоря Гришечкина и Cococo bistro, яхт-бранчи на Петровской косе, джазовый концерт в «Подписных изданиях» и сибирский фестиваль — редакция «Собака.ru» собрала самые интересные гастрономические события Петербурга в еженедельном ресторанном дайджесте.
Попкорн и чизбургер от Игоря Гришечкина для кинопоказов в Новой Голландии
В кинотеатре на главной сцене острова каждые вторник, среду и четверг крутят мировую классику, фильмы из фондов и архивов (начало в 19:30), а шеф COCOCO bistro Игорь Гришечкин специально к показам готовит cococombo: «очень вкусный чизбургер», сырные палочки и пиво или карамельный и трюфельный попкорн с пармезаном и две бутылки «Байкала».
|наб. Адмиралтейского канала, 2
Гонки и бранчи с «Силой ветра»
Яхтинг в Петербурге — естественно, гастрономический досуг. Например, «Сила ветра» объединяется с заведениями города, чтобы на закатном солнце кормить своих студентов после гонок и тренировок. В субботу, 13 августа, база яхт-клуба на Петровской косе преобразится: в 11:30 будет бранч с Avgvst Coffee и булочками «Футуры», а в 20 часов начнется ужин с tureckiy bistro под wankymusic.
|Петровская коса, 9
Новый корнер «Футуры»
Радуемся очередному приобретению северных районов Петербурга. В фудхолле ТРК «Сити-молл» на Пионерской появились завтраки, хлеб, круассаны, сэндвичи и гриль-чизы от «Футуры», которые можно забрать с собой на пикник в Удельный парк.
|Коломяжский пр., 17к2
Коктейли, музыка и цветы на Петроградской
13 августа на Пионерской улице развернется праздник. Еда от бистро Match, коктейли от бара Primi и много цветов от поп-ап студии Shalost. С 13 часов под диджей-сет будут дарить подарки за каждый пятый коктейль на счетчике.
|Пионерская ул., 1
Mouse House
13 августа в самый прогрессивный семейный ресторан Mouse House привезут угощения от Grecco. Cредиземноморский спешл-лист включает сет греческих мезе (хумус, бабагануш, тарамасалата из осьминога, табуле с гранатом), осьминог стифадо с печеным картофелем (маст-хэв) и миниатюрные ромовые бабы в тыквенном сиропе. Также весь август здесь работает меню от шефа El Copitas, Paloma Cantina и Tagliatella Caffe Алексея Ермакова — команда объединилась с благотворительным фондом «Антон тут рядом» и теперь каждый месяц дружественные заведения будут готовить специальные блюда, а все вырученные с продажи средства направят в фонд.
|ул. Академика Павлова, 5B
VITA NOVA в особняке Мясникова
13 августа в закрытом дворе особняка Мясникова объединятся несколько проектов: Bad Gallery экспонирует в нем арт-объекты на тему кэнселинга и организует с PublicARt лайв-перформанс от стрит-арт художников: LESHA MELKY, Любовь Лисицына, Uzhve Konstantin и Alex Ko. Обещают идеальные кинематографические декорации, античные скульптуры, аперитивные летние коктейли в Giardino и диджей-сеты на закате вечеринки. Начало в 15:00, гостей принимают до 22. Вход свободный.
|ул. Восстания, 45
«Подписные концерты»
14 августа в 12:00 в магазине «Подписные издания» прямо меж книжных начнется концерт — будет духовой хип-хоп, фанк и джаз, а еще вино и булочки. Вход свободный!
|Литейный пр., 57
Бранчи с приглашенными шефами на Cruise by Kuznyahouse
14 августа пройдет первый бранч на любимом кораблике! В плавание отправится шеф итальянского ресторана UVA Никита Сечин вместе со своей пастой и тирамису. Вслед за ним поплывут бренд-шеф Claret Cafe Александр Богданов, Nothing Fancy во главе с Романом Киселевым и LaBiga pizza&pasta с Антоном Исаковым и Даниилом Сычевым (и квадратной детройтской пиццей!). Изучить программу, купить билеты и забронировать стол можно на здесь.
|Английская набережная, 54
Иммерсивный ужин в Nordic
19 августа в честь 5-летия в пространстве Scandi House пройдет ужин с элементами иммерсивного шоу. Артисты Мюзик-Холла и Театра Эстрады им. Райкина окажутся рядом с гостями, чтобы в четырех актах познать Хюгге и насладиться жизнью. Гастрономическая программа впечатляет: будут сморреброды, датские пончики, устричный бар, теплый хлеб, холодные и горячие закуски. Стоимость билета 12500 руб., включая алкогольное сопровождение.
|Пулковское шоссе, 107
Фестиваль «Тайгастро»
До 19 августа в России проходит главный сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро». Партнером события в Петербурге стали рестораны italy&co — в 11 заведениях готовят блюда, созданные по рецептам шефов из сибирских Tunguska и 0,75 please (Красноярск), «Зверобой» (Екатеринбург) и др. Посмотреть меню участников и адреса можно здесь. А 13 августа пройдет большой бранч в HITCH на Московском.
Спектакль-трапеза «Лето. Big Time в АДу»
Сид Фишер зазывает всех нас в «Анонимное общество усердных дегустаторов» на совместную дегустацию. 18 августа здесь дадут спектакль-трапезу с блюдами из нового кафе The Big Time — будут аперитивы и дижестивы, боулы, крабы, кокосовый пудинг и португальское виньо верде. Начало в 19.00.
|ул. Рубинштейна, 27
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