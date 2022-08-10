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10 блюд с лисичками в ресторанах Петербурга

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Слойки и круассаны, хумус и шакшука, наполеон и мороженое — вот 10 блюд с сезонными лисичками в кафе и ресторанах Петербурга. 

«Подписные булочки»

Союзы, заключенные на небесах — картошка с грибами и книжный «Подписные издания» со своей пекарней. В этом сезоне можно сорвать куш и оценить сезонную слойку с картофельным пюре, маринованными лисичками и шнитт-луком.

Литейный пр. 57
   

Mama Tuta 

В ресторанах Арама Мнацаканова всегда чествуют главный гриб сезона. В грузинском Mama Tuta на Большой Морской вообще дают целое меню: образцовый хумус, лобио, аджарский или мегрельский хачапури и горячая творожная лепешка — все с лисичками!

Большая Морская ул., 36
   

Hunt

В «Ханте» решили закрыть все возможные гастропотребности по части лисичек. Здесь с ними делают не только жареную картошку или пирог, но добавляют и в тартар из сердца оленя, и в наполеон, для тех, кто любит эксперименты.  

Рубинштейна, 13
   

«Сад»

Рыжие грибы отлично дополнили самолепную пасту с соусом на основе грибного бульона, трюфельной пасты и сыра грана падано.

Большая Зеленина ул., 23А
   

EGGSELLENT

Иногда всем нам требуется классный нажористый завтрак, закрывающий сразу все углеводные окна. Такой вариант найден на Василеостровском рынке: лисички с беконом, кокосовым молоком и карри-пастой на скрембле внутри румяного круассана.

Большой проспект Васильевского острова, 16
   

Vakh

Молодой, золотистый и хрустящий картофель с жареными лисичками сверху посыпают джонджоли — маринованными цветочными почками и знаменитой грузинской закуской.


Большая Зеленина ул., 34
 
   

Saviv

Хумус и шакшука в Saviv прекрасны всегда, а когда их преображают лисичками и свежей мятой или грибами с солеными лимонами и пряными специями — цены нет!

Большая Конюшенная ул., 9
   

«Мечтатели»

Тема лисичек раскрыта полностью с помощью омлета с с соусом на основе выпаренного квасного сусла, паштета из грибов на опаленной бриоши и круассана с голландским соусом и красной икрой.

набережная реки Фонтанки, 11
   

Charlie

Сезонное меню включает скрембл или тост с грибами и яйцом пашот на завтрак (не забываем про комплиментарный бокал игристого!) и сливочный крем-суп или молодой картофель с копченым муссом и икрой сельди — в любое время дня. 

наб. канала Грибоедова, 54
   

«Банщики»

Мороженое из жареного картофеля у «Банщиков» получилось плотным и сливочным, практически самостоятельным блюдом, которое идеально дополнили щучья икра и лисички.

Дегтярная ул., 1А
   
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