10 блюд с лисичками в ресторанах Петербурга

Слойки и круассаны, хумус и шакшука, наполеон и мороженое — вот 10 блюд с сезонными лисичками в кафе и ресторанах Петербурга.
«Подписные булочки»
Союзы, заключенные на небесах — картошка с грибами и книжный «Подписные издания» со своей пекарней. В этом сезоне можно сорвать куш и оценить сезонную слойку с картофельным пюре, маринованными лисичками и шнитт-луком.
|Литейный пр. 57
Mama Tuta
В ресторанах Арама Мнацаканова всегда чествуют главный гриб сезона. В грузинском Mama Tuta на Большой Морской вообще дают целое меню: образцовый хумус, лобио, аджарский или мегрельский хачапури и горячая творожная лепешка — все с лисичками!
|Большая Морская ул., 36
Hunt
В «Ханте» решили закрыть все возможные гастропотребности по части лисичек. Здесь с ними делают не только жареную картошку или пирог, но добавляют и в тартар из сердца оленя, и в наполеон, для тех, кто любит эксперименты.
|Рубинштейна, 13
«Сад»
Рыжие грибы отлично дополнили самолепную пасту с соусом на основе грибного бульона, трюфельной пасты и сыра грана падано.
|Большая Зеленина ул., 23А
EGGSELLENT
Иногда всем нам требуется классный нажористый завтрак, закрывающий сразу все углеводные окна. Такой вариант найден на Василеостровском рынке: лисички с беконом, кокосовым молоком и карри-пастой на скрембле внутри румяного круассана.
|Большой проспект Васильевского острова, 16
Vakh
Молодой, золотистый и хрустящий картофель с жареными лисичками сверху посыпают джонджоли — маринованными цветочными почками и знаменитой грузинской закуской.
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Большая Зеленина ул., 34
Saviv
Хумус и шакшука в Saviv прекрасны всегда, а когда их преображают лисичками и свежей мятой или грибами с солеными лимонами и пряными специями — цены нет!
|Большая Конюшенная ул., 9
«Мечтатели»
Тема лисичек раскрыта полностью с помощью омлета с с соусом на основе выпаренного квасного сусла, паштета из грибов на опаленной бриоши и круассана с голландским соусом и красной икрой.
|набережная реки Фонтанки, 11
Charlie
Сезонное меню включает скрембл или тост с грибами и яйцом пашот на завтрак (не забываем про комплиментарный бокал игристого!) и сливочный крем-суп или молодой картофель с копченым муссом и икрой сельди — в любое время дня.
|наб. канала Грибоедова, 54
«Банщики»
Мороженое из жареного картофеля у «Банщиков» получилось плотным и сливочным, практически самостоятельным блюдом, которое идеально дополнили щучья икра и лисички.
|Дегтярная ул., 1А
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