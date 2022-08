Молекулярная кухня на заводе пластиков, оссобуко и страусы: что где есть на фестивале FARM TO TABLE 2022

Закрытие фестиваля пройдет 20 августа на заводе слоистых пластиков — площадке Музея стрит-арта.

Площадку оборудуют световыми конструкциями, декорациями, неоном и современным искусством. Обещают авангард, молекулярную кухню, блюда в концепции zero waste и визуальные композиции. Среди шефов уже заявлены Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), Алексей Алексеев (Inner, ex. Recolte, Nordic), Денис Назаров (Leth, «Фартук»), Антон Исаков и Сергей Ярославцев (All Seasons). Ужин завершится танцами в заводской трубе.