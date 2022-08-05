Молекулярная кухня на заводе пластиков, оссобуко и страусы: что где есть на фестивале FARM TO TABLE 2022

В Петербурге стартует гастрономический фестиваль FARM TO TABLE 2022, который объединит небольшие хозяйства Ленобласти и лучших шеф-поваров города! Рассказываем, где c 6 по 21 августа попробовать фермерских стерлядок и страусов, местный страккино и никколини.
Шеф-повар ресторана Commons и один из организаторов фестиваля Антон Абрезов в пшеничном поле
7 августа пройдёт грандиозный ужин в пшеничном поле, открывающий фестиваль в Петербурге. В программе — блюда из фермерских продуктов, музыка, танцы, фотосессии, вино и коктейли. Готовить будет тандем из 6 шефов:
- Антон Абрезов (Commons);
- Александр Жеребцов (Bruxelles Gastronomic pub);
- Иннокентий Регентов (Pio Nero);
- Марина Круч (KRUCH);
- Александр Пименов (Animals);
- Никита Сечин (UVA и Merula Terra).
Кроме того, всем гостям ужина подарят наборы с зеленью, сырами и напитками. Стоимость участия составит 15000 руб. без трансфера и 16500 руб. с трансфером.
Закрытие фестиваля пройдет 20 августа на заводе слоистых пластиков — площадке Музея стрит-арта.
Площадку оборудуют световыми конструкциями, декорациями, неоном и современным искусством. Обещают авангард, молекулярную кухню, блюда в концепции zero waste и визуальные композиции. Среди шефов уже заявлены Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), Алексей Алексеев (Inner, ex. Recolte, Nordic), Денис Назаров (Leth, «Фартук»), Антон Исаков и Сергей Ярославцев (All Seasons). Ужин завершится танцами в заводской трубе.
15 самых интересных предложений от ресторанов-участников
- Zelenoe bistro (ул. Чайковского, 36)
Коническая капуста («Жили-Растили»), гарум пармезан
- VAKH (Большая Зеленина ул., 34)
Пхали из свекольной ботвы («Жили-Растили») с грецким орехом и кукурузными чипсами
- Animals (ул. Некрасова, 60)
Кейл, стручковая фасоль, брынза, персик (Roots — ферма ресторана); вителло тонато из страуса («Изборский страус»)
- Charlie (наб. канала Грибоедова, 54)
Паштет из сома с тартином и сеном из порея («Акуловка»)
- Red steak & wine (ул. Ленина, 9)
Запечённый в бриоши камамбер («Менестрель») с вареньем из крыжовника («Чистоягода»); гусиная ножка («Хутор Барышево») с ризотто из сельдерея
- Art-Caviar (Большая Конюшенная ул., 10)
Сморреброд с копченой белугой и черной икрой (собственное хозяйство РТФ «Диана»)
- UVA (Социалистическая ул., 21)
Деревенский тартин с сыром страккино (ИП Туковский), томатами, фенхелем и соусом песто; оссобуко («Семейная Экоферма») с томлеными корнеплодами
- Saro (наб. Адмирала Лазарева, 22)
Никколини («Эколомна») с разноцветными томатами и анчоусами из Кантабрии
- Nordic (Пулковское ш., 107)
Свекла конфи с чёрной смородиной, муссом из Chèvre (Green Stories), малиновой пудрой и маслом из листьев чёрной смородины («Белая Русь»)
- Grecco (Рыбацкая ул., 2)
Стерлядь («Акваферма»), томленая в сидре (Bullevie) с брокколини («Белая Русь»)
- ZOE (Басков пер. 41/29)
Фокачча со свёклой («Жили-Растили») и козьим сыром («Ранчо Рикон»)
- Friends of Friends (Дегтярная ул., 1)
Печёные персики с кремом из козьего сыра («Ранчо Рикон») и выдержанной салями фуэт
- Commons (наб. канала Грибоедова, 39)
Шоколадный ганаш, томаты («Лето Хутор»), малина и ванильный пломбир 550 руб.
- Merula Terra (Марсово поле, 7)
Хумус из кольраби («Жили-Растили») с жареным суджуком и домашней лепешкой; кебаб из утки с тартаром из клубники и ревеня («Хутор Барышево»)
- «ФУТУРА» (наб. Pеки Карповки, 5)
Брокколини (ИП Рудня) с сациви и солёными лимонами
С полным списком заведений и их меню можно ознакомиться здесь.
Участники-фермеры:
Ферма «Белая Русь», «Хутор Барышево», «Поместье Кондратьевых», «Жили-растили», «Рикон Ранч», Лавка Болотова, «Родные ладони», Beef Story, «Акваферма», «Муслим», «Акуловка», «Семейная экоферма», Ферма НКС, «Сыры Сергея Сального», «Менестрель», «Гроуми», GreenLifeFarm, «Сырмарка», Fresh Garden, Organic Origin, Bullevie, «Чистоягода», «Перепелкин».
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