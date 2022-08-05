Молекулярная кухня на заводе пластиков, оссобуко и страусы: что где есть на фестивале FARM TO TABLE 2022

7 августа пройдёт грандиозный ужин в пшеничном поле, открывающий фестиваль в Петербурге. В программе — блюда из фермерских продуктов, музыка, танцы, фотосессии, вино и коктейли. Готовить будет тандем из 6 шефов:

Антон Абрезов (Commons);

Александр Жеребцов (Bruxelles Gastronomic pub);

Иннокентий Регентов (Pio Nero);

Марина Круч (KRUCH);

Александр Пименов (Animals);

Никита Сечин (UVA и Merula Terra).

Кроме того, всем гостям ужина подарят наборы с зеленью, сырами и напитками. Стоимость участия составит 15000 руб. без трансфера и 16500 руб. с трансфером.