Что нужно знать о премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022

О премии

Проект «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — один из наших флагманов: в 2021 году он отметил пятнадцатилетие. В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник: в него собрали лучшие блюда городского общепита по мнению ньюсмейкеров и фуди. В 2015 году проект расширили до масштабной ресторанной премии «Что где есть в Петербурге», и она стала ежегодной. Больше 800 заведений, людей и блюд стали за это время номинантами, больше 800 000 тысяч людей отдали за них свои голоса.

В 2022 году мы поддерживаем ресторанную отрасль особенно объемно: номинантов премии — более 150-ти! Среди них гуру гостеприимства и винные профи, шеф-повара и бартендеры. Загородный haute cuisine и петербургские ресторанные (великие!) дворы-колодцы, модный ЗОЖ с растительным мясом и шашлыки, передовая миксология и настойки с наливками: гастрономическая премия «Собака.ru» по традиции берет самый широкий спектр трендов и явлений рынка.

«Что где есть в Петербурге» — это не только премия, но и одноименный и телеграм-канал: ищите там #дикиеэксклюзивы, гиды, интервью с трендсеттерами. С первых лет жизни издания «Собака.ru» каждый год выпускает гастрономические номера — на страницах журнала вышли тысячи авторских колонок, эпических съемок героев индустрии и эпохальных материалов вплоть до бархопинга с суперзвёздами.

Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2022 году?

В сентябре на сайте sobaka.ru будет опубликован список номинантов — лучшие заведения, люди и блюда, отобранные редакцией «Собака.ru». В сентябре также будет выпущена газета со списком номинантов и их заслугами. Газету можно будет найти в ресторанах и кафе города. Все номинанты будут указаны и в рекламе премии в журнале «Собака.ru».

С 6 сентября по 19 октября проходит открытое онлайн-голосование. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.

Фуди — самые частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Тридцати петербургским фуди, мнение которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии.

Чем отличаются номинанты от финалистов и от победителей премии?

Номинантами становятся заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.

Как стать номинантом премии? И что это значит?

Их список формирует редакция «Собака.ru». Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом. Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru». В сентябре на сайте «Собака.ru» начнет выходить серия материалов о номинантах.