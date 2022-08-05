Что нужно знать о премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022

Петербург — гастрономическая столица России, и «Собака.ru» первой провозгласила эту благую весть еще в начале 2010-х. В индустрии общепита зарождаются тренды от эстетических до социальных, она влияет на жизнь каждого петербуржца и гостя города. Премия «Что где есть в Петербурге» укрепляет эту связь еще больше: победителей выбирают не труженики отрасли, а их гости — то есть отдать свой голос может каждый: поддержите тех, кто вас кормит!
О премии
Проект «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — один из наших флагманов: в 2021 году он отметил пятнадцатилетие. В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник: в него собрали лучшие блюда городского общепита по мнению ньюсмейкеров и фуди. В 2015 году проект расширили до масштабной ресторанной премии «Что где есть в Петербурге», и она стала ежегодной. Больше 800 заведений, людей и блюд стали за это время номинантами, больше 800 000 тысяч людей отдали за них свои голоса.
В 2022 году мы поддерживаем ресторанную отрасль особенно объемно: номинантов премии — более 150-ти! Среди них гуру гостеприимства и винные профи, шеф-повара и бартендеры. Загородный haute cuisine и петербургские ресторанные (великие!) дворы-колодцы, модный ЗОЖ с растительным мясом и шашлыки, передовая миксология и настойки с наливками: гастрономическая премия «Собака.ru» по традиции берет самый широкий спектр трендов и явлений рынка.
«Что где есть в Петербурге» — это не только премия, но и одноименный и телеграм-канал: ищите там #дикиеэксклюзивы, гиды, интервью с трендсеттерами. С первых лет жизни издания «Собака.ru» каждый год выпускает гастрономические номера — на страницах журнала вышли тысячи авторских колонок, эпических съемок героев индустрии и эпохальных материалов вплоть до бархопинга с суперзвёздами.
Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2022 году?
В сентябре на сайте sobaka.ru будет опубликован список номинантов — лучшие заведения, люди и блюда, отобранные редакцией «Собака.ru». В сентябре также будет выпущена газета со списком номинантов и их заслугами. Газету можно будет найти в ресторанах и кафе города. Все номинанты будут указаны и в рекламе премии в журнале «Собака.ru».
С 6 сентября по 19 октября проходит открытое онлайн-голосование. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.
Чем отличаются номинанты от финалистов и от победителей премии?
Номинантами становятся заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.
Как стать номинантом премии? И что это значит?
Их список формирует редакция «Собака.ru». Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом. Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru». В сентябре на сайте «Собака.ru» начнет выходить серия материалов о номинантах.
Какие существуют номинации?
Заведения:
- «Лучший новый ресторан»,
- «Лучший новый ресторан на каждый день»,
- «Лучший новый бар»,
- «Лучший новый загородный ресторан»,
- «Лучший ресторанный двор»,
- «Лучший ресторанный ивент-менеджмент».
Люди:
- «Лучший шеф-повар»,
- «Прорыв года среди шеф-поваров»,
- «Лучший бартендер»,
- «Лучший флортендер»,
- «Лучший винный профи».
Блюда и напитки:
- «Лучшие булочки»,
- «Лучший хумус»
- «Лучшие настойки»,
- «Лучшие шашлыки»,
- «Лучшее diversity-блюдо»,
- «Лучшие грибы»,
- «Лучшие новые завтраки»,
- «Лучший стритфуд 3.0»,
- «Лучшее блюдо из локального сифуда».
Во всех номинациях мы оцениваем достижения за период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го. Номинации меняются каждый год и фиксируют тренды, тенденции и актуальные направления жизни ресторанной индустрии за отчетный период.
Шефы Арслан Бердиев и Дмитрий Блинов на церемонии вручения премии в 2021 году
Как проходит онлайн-голосование?
Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
Как номинанты премии будут освещаться в журнале «Собака.ru»?
Им будет посвящена основная тема номера в ноябрьском номере журнала «Собака.ru», который выйдет 30 октября.
Что будет в финале?
27 октября состоится церемония награждения победителей!
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