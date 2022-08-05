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Что Где Есть

Плавучий бар-плот, башня из френч-тостов и ужин в открытом поле: ресторанный дайджест

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Плавучий бар-плот посреди Медного озера, фермерский фестиваль, башня из френч-тостов и огромные пончики из Воронежа — рассказываем что и где есть в ближайший уикенд в традиционном ресторанном дайджесте. 

Воскресные арт-бранчи «Манеж» х Kuznyahouse

Теперь познакомиться с новой выставкой «Н.Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков» можно в компании арт-медиатора и советника директора по просветительской работе ЦВЗ Веры Рейхет, а перед или после посещения вместе отправиться на бранч в «Кузню». Утреннее меню с поджаренным на гриле хлебом из собственной пекарни и копченым лососем или обеденное — со свежеиспеченной трюфельной лепешкой и ароматными томатами и горячим на выбор — любой из двух вариантов сопроводят бокал игристого вина и кофе. 

Воскресный арт-бранч проводится для мини-группы до 8 человек. Тур в «Манеж» стоит 12 000 руб. для группы, гастрономическое сопровождение — 2 200 руб. за каждого. Покупка билетов на выставку осуществляется на сайте ЦВЗ, бранч оплачивается в ресторане.

наб. Адмиралтейского канала, 2М
   

FARM TO TABLE 2022

7 августа в Петербурге стартует фестиваль, объединяющий рестораны и локальные фермерские хозяйства. Событие открывает грандиозный ужин в пшеничном поле, в программе которого блюда из фермерских продуктов от лучших шеф-поваров города, музыка и танцы, фотосессии, вино и коктейли. Для гостей будут готовить Александр Жеребцов (Bruxxeles), Иннокентий Регентов (Pio Nero), Марина Круч (KRUCH), Никита Сечин (UVA и Merula Terra), Александр Пименов (Animals).

До 21 августа в рамках фестиваля 50 кафе и ресторанов будут подавать специальные меню с блюдами из продуктов, выросших в Ленобласти. Ужин закрытия запланирован в промышленном антураже Завода слоистых пластиков 20 августа. 

Organic Summer market-fest в «Севкабель Порту»

6-7 августа в «Севкабель Порту» будет работать рынок-фестиваль органических и фермерских продуктов. В Кирпичном ангаре организуют несколько зон: продуктовый и экомаркет, где можно будет купить , готовая еда (в том числе вегетарианская, без сахара и глютена), а также место для отдыха. Для гостей проведут бесплатный йога-класс, а музыкальном хедлайнером станет группа Dobranotch.

Кожевенная линия, 40
   

Бар-плот в загородном ресторане HVOY

Команда ресторана HVOY и бара Roots запустили летний поп-ап — плавучий бар-плот посреди Медного озера (вмещает компанию до 4 человек) c коктейлями, закусками и комплиментарной бутылкой игристого. Здесь же можно устроить романтический пикник на электро-катамаране или деревянной лодке, сходить на утреннюю тренировку с элементами йоги и дыхательных практик, сыграть в Gin Casino или послушать живую музыка на террасе. 

Медное озеро, Санкт-Петербург
   

Летний квартирник на набережной у ресторана Charlie

5 августа команда отметит свои 7 лет. Панорамные окна распахнутся на набережную канала Грибоедова, где будут выступать приглашенные музыканты: секретный, но очень знаменитый гость и Alina Os с акустическими и электронными песнями. Шампанское, фирменные закуски от бренд-шефа Юрия Манчука, живая музыка и подарки для гостей в коллаборации с фабрикой конфет «Культура» — все это начнется в 19 часов.

наб. канала Грибоедова, 54
   

Гастроли команды «Кружок» из Воронежа

Огромные пончики, башня из френч-тостов с карамельным беконом, шницель на драниках и халапеньо, бургер на панкейках с говяжьей котлетой и хашбрауном — в «Футуру» едет воронежский «Кружок». Приходить на спешл-меню можно весь викенд с 5 по 7 августа.

наб. Pеки Карповки, 5
   
 

Бранч «На Вина!» и Beefzavod

В кинотеатре под открытым небом 7 августа покажут фильм «Gimme danger. История Игги и The Stooges» под аккомпанемент натурального вина из Аргентины и ЮАР и спешл-закусок. Будут арбуз с домашним сыром, стейк денвер с жареными лисичками, хот-дог, фри с пармезаном, чебурек с сыром и пончики.

Инструментальная, 3В
   

Лапшичная OSSU в BRUXX

Самая знаменитая лапша всего квартала писателей, азиатские закуски и японские сэндвичи на один день (7 августа с 13 до 18) приедут в «Андреевский двор». Во время бранча обязательно понаблюдайте за гипнотизирующим растягиванием теста, а после сыграйте в настольный теннис во дворе. 

Большой проспект В.О. 18 А
   

2 года Branch Garage

6 августа команда Gypsy Jewish Familly отмечает 731 день со дня официального открытия. Как и всегда будет много людей, еды и музыки — на сцене выступят группа SHIRRA/שירה и Антон VOSMOY. 

ул. Печатника Григорьева, 12
   

Мороженое Nothing Fancy и re-feel

Коллаб недели! Всего 2 недели августа в обоих кафе Nothing Fancy будут продавать вот такое красивое сливочное мороженое с церемониальной матчей от проекта re-feel.

Социалистическая ул., 21; Шамшева ул., 30
   
Val Ray

2 года шоколадному ателье «Птицы»

В это воскресенье (7 августа) кафе и шоколадному ателье исполняется 2 года. Обещают угощать гостей игристым и презентовать лимитированную коллекцию конфет в честь даосской богини Ма-Гу. Во вкусе неклассические и духоподъемные сочетания: бабушкин ликер из розы и бобы тонка; черная смородина и перец андалиман; абрикос и жасмин.

наб. канала Грибоедова, 96
   
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