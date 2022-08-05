Плавучий бар-плот, башня из френч-тостов и ужин в открытом поле: ресторанный дайджест

Воскресные арт-бранчи «Манеж» х Kuznyahouse

Теперь познакомиться с новой выставкой «Н.Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков» можно в компании арт-медиатора и советника директора по просветительской работе ЦВЗ Веры Рейхет, а перед или после посещения вместе отправиться на бранч в «Кузню». Утреннее меню с поджаренным на гриле хлебом из собственной пекарни и копченым лососем или обеденное — со свежеиспеченной трюфельной лепешкой и ароматными томатами и горячим на выбор — любой из двух вариантов сопроводят бокал игристого вина и кофе.

Воскресный арт-бранч проводится для мини-группы до 8 человек. Тур в «Манеж» стоит 12 000 руб. для группы, гастрономическое сопровождение — 2 200 руб. за каждого. Покупка билетов на выставку осуществляется на сайте ЦВЗ, бранч оплачивается в ресторане.