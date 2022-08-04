Что где есть в Ленобласти: дикая форель в лесу, десерты у Царскосельского лицея и судак у маяка

«Елифорели»

В чаще вековых елей Шуваловского парка, между Большим дворцом, дачей Месмахера и церковью Петра и Павла (страшно красивая готика!), ели мы как-то форелей. Чем не начало сказки? И действительно, кафе «Елифорели» как будто из книги или мультика: полуразрушенный павильон сталинской неоклассики изнутри выглядит как фантасмагоричный сундук, набитый книгами и картинами. Утром рыбаки с озер Карелии присылают сюда лотки с грудой серебра больших форелин, часть из них коптят, чтобы потом накрутить с рыбой румяные лаваши, другую ставят вариться на монументальную сливочную уху. Это, что называется, моноконцепт: блюд несколько, и все они с дикой карельской форелью. Автор — ресторатор Станислав По, по совместительству парторг локального коммьюнити: «Наш домик, где по легенде была лаборатория по выращиванию искусственных алмазов, помогли обставить местные: принесли картины и старую мебель, собрали библиотеку. Получился таинственный, но по-настоящему народный объект. У нас проходят лекции о Шуваловых, награждают участников забегов и субботников в парке — сообщество его друзей очень дружное. Парк так уникален, что мне сразу стало понятно: тут нужны не шашлыки и булки, а нечто более тонкое. Я сам очень люблю рыбу, поэтому идея пришла быстро, осталось изучить форелевые хозяйства, познакомиться с рыбаками».

Шуваловский парк, д. 1. корп. 3