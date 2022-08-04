Что где есть в Ленобласти: дикая форель в лесу, десерты у Царскосельского лицея и судак у маяка

Демократичный общепит за городом для петербуржцев больше не лотерея, а сектор «Приз»: теперь тут есть отличные кофейни и пиццерии, лапшичные и прошуттерии, фишфуд и патиссерии.
Рубашка, бомбер и брюки Нouse of Leo
«Елифорели»
В чаще вековых елей Шуваловского парка, между Большим дворцом, дачей Месмахера и церковью Петра и Павла (страшно красивая готика!), ели мы как-то форелей. Чем не начало сказки? И действительно, кафе «Елифорели» как будто из книги или мультика: полуразрушенный павильон сталинской неоклассики изнутри выглядит как фантасмагоричный сундук, набитый книгами и картинами. Утром рыбаки с озер Карелии присылают сюда лотки с грудой серебра больших форелин, часть из них коптят, чтобы потом накрутить с рыбой румяные лаваши, другую ставят вариться на монументальную сливочную уху. Это, что называется, моноконцепт: блюд несколько, и все они с дикой карельской форелью. Автор — ресторатор Станислав По, по совместительству парторг локального коммьюнити: «Наш домик, где по легенде была лаборатория по выращиванию искусственных алмазов, помогли обставить местные: принесли картины и старую мебель, собрали библиотеку. Получился таинственный, но по-настоящему народный объект. У нас проходят лекции о Шуваловых, награждают участников забегов и субботников в парке — сообщество его друзей очень дружное. Парк так уникален, что мне сразу стало понятно: тут нужны не шашлыки и булки, а нечто более тонкое. Я сам очень люблю рыбу, поэтому идея пришла быстро, осталось изучить форелевые хозяйства, познакомиться с рыбаками».
Шуваловский парк, д. 1. корп. 3
Осиновецкий маяк
«У маяка»
Почувствуйте себя смотрителем маяка! Но не его стражем, а в переносном смысле, чтобы смотреть на него и любоваться. Особенно если он так пронзительно красив, как Осиновецкий на Ладоге: недаром входит в топ-10 самых высоких в мире. На базе отдыха «Мир маяков» с гостиницей, коттеджами и баней лучшее для этого вида место — кафе, выходящее палубой-верандой на озеро. Из еды — борщи да паста, но местный судак (выловлен тут же!) легендарен: запеченный с овощами и жареный с пюре. Из напитков чаи, взвары, коктейли, а для смелых шоты «Электричка на Ладогу» с ерофеевской стопкой за каждую остановку.
Пос. ст. Ладожское Озеро. Осиновецкая ул., д. 1
«Amici Дача»
Напротив Eclipse Classic в Репине прописался итальянский буфет «Amici Дача» от команды одноименной пиццерии на Малой Посадской улице в Петербурге. Новые жильцы постройки большого советского стиля всячески респектуют историзму: в «Четыре сыра» пиццайоло Эрмес Никосия и Дмитрий Клипов добавляют плавленую «Дружбу», на баре разливают настойку из крепкой чайной заварки, мурлыкает раритетная радиола. Курортный вайб тоже уважают: плато с сырами и мясом во главе с домашними бастурмой и брезаолой хоть бери на «Чудный» пляж, хоть на веранду с пинг-понгом.
Приморское ш., 443
«Пиза»
В Лисий Нос надо ехать хотя бы за милой нашему сердцу заброшкой. Тут и дачи, где квартировал художник, энтузиаст и пейзажист этих мест Иван Шишкин, и советский ампир сгоревшего кинотеатра «Чайка», и практически палладианский старый железнодорожный мост. Закусить эту инфернальную красоту идите в пиццерию Артема Смирнова: когда-то он держал лавку с поке на Бали, после окончил курсы пиццайоло в Неаполе и теперь в Лисьем Носу румянит в дровяной печи «Пепперони», «Маргариты» и авторские пиццы с уткой конфи, апельсином и брусникой или с оссобуко — мясом с ломбардской тушеной говяжьей голяшки.
Лисий Нос, Дуговая ул., 1
«У» и Cherchez la Tarte
Будете в «У», не промахнетесь: легендарную лапшичную в Пушкине видно издалека — почти всегда возле нее скопление машин. У царскоселов местные том ям, воки и рамены на быстром наборе — звонят на подъезде к городу и забирают по дороге домой, прихватив из лавки «ЛУ» хого-дошик — модную самозаваривающуюся лапшу. Важно: филиал лапшичной работает и в Приморском районе Петербурга, плюс есть доставка. Если от Пушкина вы ждете чего-то более дворянского, пожалуйте в инстаграмбл-кофейню Cherchez la Tarte. Александр Сергеевич и товарищи юности живой могли бы созерцать эти тортики с уроков словесности и риторики: кафе — прямо под окнами Царскосельского лицея.
Пушкин, Гусарская ул., 4, корп. 5; Лицейский пер., 1/4
«Место встречи»
Изменить, как водится, нельзя. Бариста из Сестрорецка Мария Лебедева, Александр и Ольга Гусяковы заняли павильон у центрального ж/д вокзала, где и до этого 20 лет собирались все, кому нужно место встречи: от велосипедистов и мамочек до выбирающихся с рейвов тусовщиков. Теперь здесь флорентийская кофемашина, бесподобные (советуют сестрорецкие резиденты!) сырники, круассаны и холодник, и даже пирожное картошка в виде эскимо. Но с намоленным местом новые хозяева не спорят: их дневная акция «3 апероля по цене 2» по-прежнему собирает всех со всеми. Golden hours как они есть!
Сестрорецк, Ул. Коммунаров, 2/4
«Тихий ход»
Сначала Борис Тимчук влюбил Петербург в свои кафе-лавки деликатесов «Прошуттерия» и La Salumeria, а потом отправился на полуостров Киперорт на Карельском перешейке и построил на базе отдыха «Море» кафе «Тихий ход». Вид оттуда на Выборгский залив через гипертрофированные иллюминаторы (заслуга дизайнера Анастасии Воропаевой) — что называется, хартбрейкинг. В меню все ноу-хау Тимчука: скажем, бриошь и омлет с коппой из свиной шеи или с венецианским сыром монтазио — их подают до полудня. В основном меню образцовая паста, наваристая уха и фирменный непревзойденный сервис.
Выборгский район, Прибойный пр-д, 1
Zavari Coffee
Всеволожск пока, увы, не избалован прогрессивным общепитом — тем больше там ценят кофейню-кондитерскую в центре города, ласково называя местной «Сменой»: у этого петербургского кафе тоже очень дружное коммьюнити. Сюда ходят за спешиалти кофе, штруделями с круассанами, тортами и какими-то фантастически пышными омлетами — с грибами, гречневым попкорном и трюфельным маслом или с копченым лососем, крем-чизом и микрозеленью. Неудивительно, что все это исполнено перфектно: глава кофейни Геогрий Агаян отучился в стамбульском отделении французской школы Le Cordon Bleu.
Всеволожск, Заводская ул., 2а
Музыкальный продюсер и композитор электронной музыки SP4K (Леша Сущик) протестировал культовый суп и ролл из меню «Елифорели». Остаться равнодушным не получилось — обед вдохновил Лешу на четверостишье о копченой форели.
Съемка в кафе «Елифорели»
Фото: Константин Рассохин
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Максим Лященко
Свет: Алексей Грицаков Skypoint
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