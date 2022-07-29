Тосненский сидр, подпорожский хамон и форелевая ферма на Ладоге: гид по гастротуризму Ленинградской области

Пушкинский маркет с подпорожским хамоном, тосненская сидрерия и форелевая ферма со своей лавкой: гастрономическое ориентирование по Ленобласти — главная дисциплина нового времени.
Царскосельский рынок и Gutsait Market
В Пушкине каждый проезжал стройные галереи Гостиного двора, спроектированного в XIX веке отцом русского ампира Василием Стасовым. Но мало кто знает — если нырнуть через арки под мезонином во двор, то как с платформы 9 1/2 откроется портал на рынок чуть ли не восточной суеты. Продуктовые ряды опоясывают внутренний периметр эдаким бельэтажем: там торгуют дарами окрестных ферм — крошечными перепелами, озерной рыбой, сезонными овощами, фруктами и травами. Шедевральные соленья ищите где-то в гуще вещевого ширпотреба, и вообще оглядитесь: тут даже лавка редкого винила и вьетнамская закусочная есть! Если такая экзотика не для вас, то напротив нарядный маркет Сергея Гутцайта, патрона ленобластного рестораторства и реставраторства: освоение крутым общепитом крепости Бип в Павловске, Адмиралтейства в Екатерининском парке — это его рук дело. В пушкинском маркете у Гутцайта и гусиные яйца, сыровяленую утку, самодельный хамон и соленые огурцы из знаменитого «Русского подворья» можно купить, и с аперолем посидеть на бархате.
Сидрерия Bullevie
Если скучаете по гастротуризму в Бретани и Нормандии, к вашим услугам северо-западные сидроделы. Самый крупный и коммерчески успешный проект — Bullevie: 15 сортов, 12 гектаров яблоневых и грушевых садов, чуть ли не 800 000 бутылок в год. Соответственно, и экскурсионный бизнес у Bullevie налажен лучше всех: удобный сайт бронирования, трансфер до передового производства в Тосненском районе. За 2 часа не только тур проведут, но и устроят дегустацию с закусками, сабраж и даже могут выпустить именные бутылки сидра.
«Алдога»
Между Ленобластью и Карелией когда-то были шведские королевские лососевые садки, а сейчас в поселке Березово развернулась форелевая ферма «Алдога» (так звали Ладогу в скандинавских песнях!). Хозяйство прокачивает и аквакультуру, и общепит. В кафе-магазине с летними беседками форель всему голова: торгуют охлажденным филе, копчено-вяленой и соленой рыбой, закусками к крафту от карельских пивоварен. С форелью же готовят калитки, расстегаи, киши на правильном слоеном тарте из рубленого теста и окрошку: последняя, кстати, традиционный русский постный рецепт.
«Ферма на Вуоксе»
Фермерское хозяйство Александра Беляева на Карельском перешейке — целый агрокомплекс: пастбища для коров, куры и гуси на свободном выгуле, воду добывают с глубины 28 метров. Их корнеры есть в Петербурге, но особый стратегический интерес представляет большой магазин в Сестрорецке. Во-первых, там продается не только молоко, творог и мясо с Вуоксы, но и фисьель, бри и другой сыр классной сыроварни «Деревня» в Матоксе. Во-вторых, есть своя кулинария: местные фуди особо выделяют запеканки и сочни. Плюс доступность: всего пара перекрестков от Приморского шоссе.
«Это у нас семейное»
Глава хозяйств в Тихвинском и Волосовском районах Ленобласти Леонид Цой продолжает дело династрии — нескольких страших поколений фермеров. Молоко, колбаски, копченая рыба и икра, цесарки и перепелки — «Это у нас семейное» торгует с доставкой, в магазине в Петербурге, а базируются они в деревне Порошкино. Там же их ресторан «Молоко»: кормят интернационально, но готовят только из своего. Мясо бычка голштино-фризской породы, выросшего на люцерне и клевере, идет в вок; форель и муксун из проточных вод Шугозера — на стейк. Бонустрек — кулинария: домашняя тушенка, самолепные пельмени, вареники и равиоли.
Сыроварня «Галановъ и Ко»
Предприятие в деревне Извара Волосовского района у семьи сыроваров Милы и Константина Галановых настолько образцово-показательное, что к ним привозили губернатора Ленобласти. Галановы делают, в основном, выдержанные сыры и много экспериментируют: добавляют пажитник и паприку, в шарики кнолле кладут и цукаты, и сумах. При сыроварне с пятницы по воскресенье работает лавка, в праздники можно напроситься на экскурсию — тем более, что здесь теперь занялись хлебопечением, крафтовыми колбасами и планируют освоить паштеты и риеты.
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