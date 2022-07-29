Тосненский сидр, подпорожский хамон и форелевая ферма на Ладоге: гид по гастротуризму Ленинградской области

Царскосельский рынок и Gutsait Market

В Пушкине каждый проезжал стройные галереи Гостиного двора, спроектированного в XIX веке отцом русского ампира Василием Стасовым. Но мало кто знает — если нырнуть через арки под мезонином во двор, то как с платформы 9 1/2 откроется портал на рынок чуть ли не восточной суеты. Продуктовые ряды опоясывают внутренний периметр эдаким бельэтажем: там торгуют дарами окрестных ферм — крошечными перепелами, озерной рыбой, сезонными овощами, фруктами и травами. Шедевральные соленья ищите где-то в гуще вещевого ширпотреба, и вообще оглядитесь: тут даже лавка редкого винила и вьетнамская закусочная есть! Если такая экзотика не для вас, то напротив нарядный маркет Сергея Гутцайта, патрона ленобластного рестораторства и реставраторства: освоение крутым общепитом крепости Бип в Павловске, Адмиралтейства в Екатерининском парке — это его рук дело. В пушкинском маркете у Гутцайта и гусиные яйца, сыровяленую утку, самодельный хамон и соленые огурцы из знаменитого «Русского подворья» можно купить, и с аперолем посидеть на бархате.