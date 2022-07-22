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Ужин с виноделами, сибирский бранч, кино в парке Новой Голландии: ресторанный дайджест

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Ужин с виноделами Армении, сибирский бранч с рыжиками и икрой чавычи (ресторан 0,75 please из Красноярска в Sea, Signora!), кино в парке Новой Голландии — делимся классными событиями гастрономического Петербурга. 

Загородный ужин Uva

23 июля солнечная итальянская кухня ресторана Uva выезжает в отель Dubki в Кингисеппский район Ленинградской области. Шеф Никита Сечин на открытом воздухе накроет для постояльцев стол с крудо из сибаса с фенхелем и кумкватом, гаспаччо со страчателлой и черешней, мальтальяти с бычьими хвостами и треской с молодым горошком. Бронирование по телефону: +7 (931) 978-96-36

Деревня Дубки
   

«Кино в парке»

Три раза в неделю бесплатно на большом экране Новой Голландии будут показывать как классику мирового кинематографа, так и фестивальные хиты. Кинопоказы будут проходить до конца летнего сезона по вторникам, средам и четвергам на главной сцене острова. Начало сеансов в 19:30, рассадка на газоне свободная. Следить за программой можно здесь.

наб. Адмиралтейского канала, 2
   

Бранч 0,75 please x Sea, Signora

24 июля с 13:00 до 18:00 в ресторане Антонио Фреза гастрольный бранч дает ресторан 0,75 please из Красноярска. Шеф-лесник одного из лучших ресторанов Сибири привезет сморреброд с рыжиками и икрой чавычи, икру хариуса, вырезку из оленя со свекольной ботвой, свеклу с черешней и кремом из пажитника и даже пару коктейлей. 

Большая Морская, 30
   

Фестиваль моти в ресторане Chang 

Шеф-повар Денис Прохоров вместе с кондитером Антоном Богат придумали летние вкусы азиатского десерта, которые будут меняться каждые две недели. До 31 июля, например, можно попробовать моти с персиком и абрикосом, с жасминовым кремом или с малиной и личи, земляникой, ревенем и лаймовым кремом.

Московский пр., 186
   

Совместный бранч Made in China и Nama

Воскресный бранч 24 июля пройдет в азиатском стиле: помимо окинавского сэндвича, свинины в пяти перцах и панчана — набора из корейских закусок вроде кимчи из ананаса или капусты,  будет пунш и диджей-сет.

Большая Морская, 35
   

Благотворительный фестиваль «Светло»

На курорте «Охта Парк» пройдет благотворительный фестиваль «Светло». Все средства от специальных продаж направят на помощь подопечным фонда «свет.дети» — детям с онкозаболеваниями.

На лужайке перед рестораном Après Ski будет работать фуд-маркет «Кухни мира», где можно найти итальянские равиоли с кроликом, испанскую паэлью, сканди-бургеры с олениной. В парке развлечений устроят спортивные мероприятия, а в бистро Après Ski — мастер-классы и выставки. 

23 июля с 12:00 до 20:00, подробности можно узнать здесь.

Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной
   

Винный ужин Merula Terra

В ближайшую субботу в Merula Terra приедут гости из Армении — четыре винодела из трех разных хозяйств впервые приедут с презентацией своих вин в Петербург. В программе велком-сет и 5 курсов блюд с сопровождением под аккомпанемент армянского традиционного дудука и ханга.

Марсово поле, 7
   

Ужин-дегустация в Bacchus

23 июля в винный бар на Караванной приедет культовый микровинодел Алексей Сердюк (крестьянский!). В небольшом семейном хозяйстве на Дону он с отцом и братьями делает редкие для России вина без диоксида серы (с 2003 года!), использует самые легкие бутылки и только перерабатываемые материалы, а также отдает часть средств на защиту животных из Красной Книги. 

Караванная, 7
   

Грузинский ресторан Vakh в гостях у Mouse House

30 июля в семейном ресторане Mouse House будут готовить блюда грузинского Vakh и его нового шеф-повара – Элисо Гочава. Представлены как классические варианты, так и авторские версии хинкали: калакури, с морепродуктами и соусом биск или с сыром и зеленой аджикой, а также мини-хинкали с уткой в томатном соусе.

ул. Академика Павлова, 5B, 2-й этаж
   

4 года Saviv

В следующую субботу 30 июля израильское бистро на Конюшенной отметит четырехлетие. Обещают праздничное меню в паре с вином, пунш от шеф-бартендера Багратиона Гагуа, диджеев и музыкантов, а также грандиозный салют и фейерверки на всю улицу!

Большая Конюшенная ул., 9
   
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