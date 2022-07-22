Ужин с виноделами, сибирский бранч, кино в парке Новой Голландии: ресторанный дайджест

Ужин с виноделами Армении, сибирский бранч с рыжиками и икрой чавычи (ресторан 0,75 please из Красноярска в Sea, Signora!), кино в парке Новой Голландии — делимся классными событиями гастрономического Петербурга.
Загородный ужин Uva
23 июля солнечная итальянская кухня ресторана Uva выезжает в отель Dubki в Кингисеппский район Ленинградской области. Шеф Никита Сечин на открытом воздухе накроет для постояльцев стол с крудо из сибаса с фенхелем и кумкватом, гаспаччо со страчателлой и черешней, мальтальяти с бычьими хвостами и треской с молодым горошком. Бронирование по телефону: +7 (931) 978-96-36
|Деревня Дубки
«Кино в парке»
Три раза в неделю бесплатно на большом экране Новой Голландии будут показывать как классику мирового кинематографа, так и фестивальные хиты. Кинопоказы будут проходить до конца летнего сезона по вторникам, средам и четвергам на главной сцене острова. Начало сеансов в 19:30, рассадка на газоне свободная. Следить за программой можно здесь.
|наб. Адмиралтейского канала, 2
Бранч 0,75 please x Sea, Signora
24 июля с 13:00 до 18:00 в ресторане Антонио Фреза гастрольный бранч дает ресторан 0,75 please из Красноярска. Шеф-лесник одного из лучших ресторанов Сибири привезет сморреброд с рыжиками и икрой чавычи, икру хариуса, вырезку из оленя со свекольной ботвой, свеклу с черешней и кремом из пажитника и даже пару коктейлей.
|Большая Морская, 30
Фестиваль моти в ресторане Chang
Шеф-повар Денис Прохоров вместе с кондитером Антоном Богат придумали летние вкусы азиатского десерта, которые будут меняться каждые две недели. До 31 июля, например, можно попробовать моти с персиком и абрикосом, с жасминовым кремом или с малиной и личи, земляникой, ревенем и лаймовым кремом.
|Московский пр., 186
Совместный бранч Made in China и Nama
Воскресный бранч 24 июля пройдет в азиатском стиле: помимо окинавского сэндвича, свинины в пяти перцах и панчана — набора из корейских закусок вроде кимчи из ананаса или капусты, будет пунш и диджей-сет.
|Большая Морская, 35
Благотворительный фестиваль «Светло»
На курорте «Охта Парк» пройдет благотворительный фестиваль «Светло». Все средства от специальных продаж направят на помощь подопечным фонда «свет.дети» — детям с онкозаболеваниями.
На лужайке перед рестораном Après Ski будет работать фуд-маркет «Кухни мира», где можно найти итальянские равиоли с кроликом, испанскую паэлью, сканди-бургеры с олениной. В парке развлечений устроят спортивные мероприятия, а в бистро Après Ski — мастер-классы и выставки.
23 июля с 12:00 до 20:00, подробности можно узнать здесь.
|Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной
Винный ужин Merula Terra
В ближайшую субботу в Merula Terra приедут гости из Армении — четыре винодела из трех разных хозяйств впервые приедут с презентацией своих вин в Петербург. В программе велком-сет и 5 курсов блюд с сопровождением под аккомпанемент армянского традиционного дудука и ханга.
|Марсово поле, 7
Ужин-дегустация в Bacchus
23 июля в винный бар на Караванной приедет культовый микровинодел Алексей Сердюк (крестьянский!). В небольшом семейном хозяйстве на Дону он с отцом и братьями делает редкие для России вина без диоксида серы (с 2003 года!), использует самые легкие бутылки и только перерабатываемые материалы, а также отдает часть средств на защиту животных из Красной Книги.
|Караванная, 7
Грузинский ресторан Vakh в гостях у Mouse House
30 июля в семейном ресторане Mouse House будут готовить блюда грузинского Vakh и его нового шеф-повара – Элисо Гочава. Представлены как классические варианты, так и авторские версии хинкали: калакури, с морепродуктами и соусом биск или с сыром и зеленой аджикой, а также мини-хинкали с уткой в томатном соусе.
|ул. Академика Павлова, 5B, 2-й этаж
4 года Saviv
В следующую субботу 30 июля израильское бистро на Конюшенной отметит четырехлетие. Обещают праздничное меню в паре с вином, пунш от шеф-бартендера Багратиона Гагуа, диджеев и музыкантов, а также грандиозный салют и фейерверки на всю улицу!
|Большая Конюшенная ул., 9
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