Ужин с виноделами, сибирский бранч, кино в парке Новой Голландии: ресторанный дайджест

Благотворительный фестиваль «Светло»

На курорте «Охта Парк» пройдет благотворительный фестиваль «Светло». Все средства от специальных продаж направят на помощь подопечным фонда «свет.дети» — детям с онкозаболеваниями.

На лужайке перед рестораном Après Ski будет работать фуд-маркет «Кухни мира», где можно найти итальянские равиоли с кроликом, испанскую паэлью, сканди-бургеры с олениной. В парке развлечений устроят спортивные мероприятия, а в бистро Après Ski — мастер-классы и выставки.

23 июля с 12:00 до 20:00, подробности можно узнать здесь.