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Разложенная окрошка, сырный или щавелевый: 8 летних холодных супов в ресторанах Петербурга

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Сырный, «Том Ям», щавелевый, из перцев или на бульоне с корками пармезана — сделали подборку летних холодных супов в кафе и ресторанах Петербурга. 

«Блок»

Отменные холодные супы в ресторане Александра Раппопорта — из деревенского мягкого сыра с камчатским крабом или сливочный Том Ям с фермерским цыплёнком.

Потемкинская ул., 4
   

Animals

В Петербурге появился новый вид окрошки — разложенная! Два куска датского хлеба с огурцом, фенхелем, маринованной черемшой в соусе лабне, а сверху с яйцом, хреном и редисом подают с плошкой кваса, который команда ресторана делает на корках своего же тартина, с добавлением овощей и кинзы.

Некрасова, 60
   

«Сад»

Посуда, в которой шеф Андрей Красов отдает блюда, всегда добавляет +100 к впечатлению от них. Не исключение и окрошка с пастрами из лосося на бульоне из кваса с горчицей. Подается (в английском фарфоре) со сметаной.

Большая Зеленина ул., 23
   

«Цех85»

Летний обед на лавочке никто не отменял, поэтому вот холодный борщ в стакане, который удобно брать с собой. Суп to go с курицей и овощами отдают всего за 150 руб.

 

130 заведений в Петербурге
   

«Ферма Бенуа»

Печеные болгарские перцы мы любим в разных формах, но особенно нежно относимся к холодному густому крем-супу. Вместе с томатами, сливочным сыром, микрозеленью и маслом петрушки играют очень по-летнему!

Тихорецкий пр., 17
   

Probka

Всем брать пример с ресторанов Арама Мнацаканова! Когда ингредиентов мало, каждый из них просто обязан быть свежим и суперкачественным. Из ароматных томатов в «Пробке» готовят холодный суп, в который добавляют тонкие слайсы пармы и домашнюю буррату. 

Зоологический пер., 2-4
   

«Федя, дичь!»

Уроки гастрономической поп-механики: открыть шашлычную с настойками в центре Петербурга и собирать полные залы на простую (гениальную!) окрошку. Вареная колбаса, копченая курица, огурец, картошка, вареное яйцо, фирменный соус и ваш однозначный выбор — квас или домашний айран.

Садовая ул., 7-9
   

«Мечтатели»

Ценим шеф-повара Виталия Папп за нестандартный подход. В яркий кремовый суп из щавеля на кокосовом молоке добавляет зеленую редьку из нового урожая, побеги молодого горошка и яйцо пашот, которое он рекомендует разрезать и смешать желток с бульоном. В меню есть еще и альтернатива, приближенная к классике. Насыщенный свекольник с сыровяленной олениной и черешней готовит на бульоне с корками пармезана.

наб. реки Фонтанки, 11
   
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