Разложенная окрошка, сырный или щавелевый: 8 летних холодных супов в ресторанах Петербурга

«Мечтатели»

Ценим шеф-повара Виталия Папп за нестандартный подход. В яркий кремовый суп из щавеля на кокосовом молоке добавляет зеленую редьку из нового урожая, побеги молодого горошка и яйцо пашот, которое он рекомендует разрезать и смешать желток с бульоном. В меню есть еще и альтернатива, приближенная к классике. Насыщенный свекольник с сыровяленной олениной и черешней готовит на бульоне с корками пармезана.