Рыба махи-махи, кабан и игристое саке: ресторанный дайджест

Рыба махи-махи, мясо кабана или медвежатины и игристое саке: в традиционном ресторанном дайджесте «Собака.ru» рассказывает о новом и интересном в заведениях Петербурга.
Музей «Голландская кухня»
Новый музей в Кронштадте посвящен истории здания — в 1805 году здесь возвели первую в России портовую кухню. Благодаря частной реконструкции мы можем увидеть восстановленную кирпичную печь и крышу из кованных каркасов, прогуляться по пространству с интерактивным аудиогидом, оценить фотовыставку и перекусить в кафе.
|Кронштадт, ул Макаровская, 2а
Чаепития в «Гранд Отеле Европа»
Команда отеля обновила подход в проведению традиционных послеобеденных чаепитий. Теперь ритуал сопровождается изделиями с ручной вышивкой от старинной новгородской мануфактуры «Крестецкая строчка», посудой с позолотой и фольклорными мотивами «Красный петух» (ЛФЗ!) и серебряной этажеркой с оладьями с красной икрой, бутербродами, булочками и десертами. Сервируют ежедневно с 14 до 18 часов.
|Михайловская ул., 1/7
Kiku Izakaya
Шеф-повар Антонина Смирнова ввела сезонное меню с рыбой махи-махи, которую выловили в Индийском океане. Карпаччо украшает лаймовым понзу и нитями чили, а ролл темаки — с огурцом и цедрой юдзу. Дополнить ужин рекомендуем редким для Петербурга игристым саке.
|Гатчинская ул., 17/60
«Щегол»
15 июля официально открывается вторая кофейня «Щегол» в магазине «Буквоед». В программе: тестинг спешл десерта, каппинг, дегустация комбучи от бара «Проект ПС», игристое и кофе на зерне собственной обжарки.
|Невский пр., 46
The Twill
Новый бар от команды соседнего Apotheke, в котором, в отличие от последнего, кормят! В почете здесь кабан и оленина (скоро появится медвежатина), крепкий алкоголь и драфтовое пиво. В центре первого зала – голландский винтажный буфет 17 века, а во втором скоро появится тайная комната с вином и сигарами.
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|ул. Ломоносова 3
Сезонное меню в Commons
Антон Абрезов частично обновил меню и ввел тартар из говядины с желе из спелых томатов и айоли из маринованной черемши и очень летнее крудо из форели с медовыми персиками и абрикосовым понзу. Еще один повод заглянуть в ресторан с кухней малых хозяйств — обновленная логика и структура винной карты: раздел Fresh & Easy предлагает свежие и молодые вина, идеальные в жару и на аперитив, а в Powerfull & Complicated — сложные, ферментированные или образцы, выдержанные на осадке.
|наб.канала Грибоедова, 39
Вечеринка «В Чаще»
Ровно в середине лета (15 июля) на загородной террасе пройдет вечеринка с блюдами на гриле (будут дорадо в банановых листьях с шафраном и португальский аналог барбекю чураско из говядины) и коктейлями с приятным неймингом в честь песен Леонида Агутина: «Хоп-хей ла-ла-лей», «На сиреневой луне» и «По тебе скучают бары».
|ул. Людмилы Кедриной, 1, стр.23
F11
16 июля с 20:00 до 22:00 в панорамном высотном ресторане каждому будут вручать велком-дринк, отводить к шоколадному фонтану (безлимит!) и делать на память полароидные снимки. Все это под аккомпанемент музыкантов с джаз-каверами и диджей-сета.
|Лермонтовский проспект, 43/1
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