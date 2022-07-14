Рыба махи-махи, кабан и игристое саке: ресторанный дайджест

The Twill

Новый бар от команды соседнего Apotheke, в котором, в отличие от последнего, кормят! В почете здесь кабан и оленина (скоро появится медвежатина), крепкий алкоголь и драфтовое пиво. В центре первого зала – голландский винтажный буфет 17 века, а во втором скоро появится тайная комната с вином и сигарами.

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