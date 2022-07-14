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Рыба махи-махи, кабан и игристое саке: ресторанный дайджест

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Рыба махи-махи, мясо кабана или медвежатины и игристое саке: в традиционном ресторанном дайджесте «Собака.ru» рассказывает о новом и интересном в заведениях Петербурга.

Музей «Голландская кухня»

Новый музей в Кронштадте посвящен истории здания — в 1805 году здесь возвели первую в России портовую кухню. Благодаря частной реконструкции мы можем увидеть восстановленную кирпичную печь и крышу из кованных каркасов, прогуляться по пространству с интерактивным аудиогидом, оценить фотовыставку и перекусить в кафе.

Кронштадт, ул Макаровская, 2а
   

Чаепития в «Гранд Отеле Европа»

Команда отеля обновила подход в проведению традиционных послеобеденных чаепитий. Теперь ритуал сопровождается изделиями с ручной вышивкой от старинной новгородской мануфактуры «Крестецкая строчка», посудой с позолотой и фольклорными мотивами «Красный петух» (ЛФЗ!) и серебряной этажеркой с оладьями с красной икрой, бутербродами, булочками и десертами.  Сервируют ежедневно с 14 до 18 часов.

Михайловская ул., 1/7
   

Kiku Izakaya

Шеф-повар Антонина Смирнова ввела сезонное меню с рыбой махи-махи, которую выловили в Индийском океане. Карпаччо украшает лаймовым понзу и нитями чили, а ролл темаки — с огурцом и цедрой юдзу. Дополнить ужин рекомендуем редким для Петербурга игристым саке. 

Гатчинская ул., 17/60
   

«Щегол»

15 июля официально открывается вторая кофейня «Щегол» в магазине «Буквоед». В программе: тестинг спешл десерта, каппинг, дегустация комбучи от бара «Проект ПС», игристое и кофе на зерне собственной обжарки.

Невский пр., 46
   

The Twill

Новый бар от команды соседнего Apotheke, в котором, в отличие от последнего, кормят! В почете здесь кабан и оленина (скоро появится медвежатина), крепкий алкоголь и драфтовое пиво. В центре первого зала – голландский винтажный буфет 17 века, а во втором скоро появится тайная комната с вином и сигарами. 

Высокотехнологичный бонус: зарядить айфон можно просто положив его на стойку! 

ул. Ломоносова 3
   

Сезонное меню в Commons

Антон Абрезов частично обновил меню и ввел тартар из говядины с желе из спелых томатов и айоли из маринованной черемши и очень летнее крудо из форели с медовыми персиками и абрикосовым понзу. Еще один повод заглянуть в ресторан с кухней малых хозяйств — обновленная логика и структура винной карты: раздел Fresh & Easy предлагает свежие и молодые вина, идеальные в жару и на аперитив, а в Powerfull & Complicated — сложные, ферментированные или образцы, выдержанные на осадке.

 

наб.канала Грибоедова, 39
   

Вечеринка «В Чаще»

Ровно в середине лета (15 июля) на загородной террасе пройдет вечеринка с блюдами на гриле (будут дорадо в банановых листьях с шафраном и португальский аналог барбекю чураско из говядины) и коктейлями с приятным неймингом в честь песен Леонида Агутина: «Хоп-хей ла-ла-лей», «На сиреневой луне» и «По тебе скучают бары».

ул. Людмилы Кедриной, 1, стр.23
   

F11

16 июля с 20:00 до 22:00 в панорамном высотном ресторане каждому будут вручать велком-дринк, отводить к шоколадному фонтану (безлимит!) и делать на память полароидные снимки. Все это под аккомпанемент музыкантов с джаз-каверами и диджей-сета.

Лермонтовский проспект, 43/1
 
   
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