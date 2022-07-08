Окрошка на просекко, вечеринка SIMACH и Саша Паль на К-30 и шампанское для собак: ресторанный дайджест

Александр Паль с командой «Симача» в К-30, средиземноморская окрошка на просекко и отдельное меню (с десертами и шампанским!) для собак. Рассказываем о новом и интересном в кафе, барах и ресторанах Петербурга.
SIMACH в Петербурге!
В К-30 пройдет вечеринка арт-команды бара Дениса Симачева. Раз в сезон полный состав приезжает в Петербург, чтобы закатить кутеж «по-симачевски». В этом году шоукейс московского места силы представят его резиденты — арт-директор Сергей Orange и первые лица внутреннего лейбла Low Budget Family Марк Щедрин, Odopt, Миша Политковский, Тимофей, Cable Toy и DJ Cat. Специальный гость вечеринки — актер Александр Паль, который встанет за вертушки вместе с Марком Щедриным в середине ночи. Записывайте в календари: совместная вечеринка K-30 и SIMACH пройдет 9 июля, билеты можно найти по ссылке.
|Кожевенная линия, 30
Шефские гастроли в Uva
В итальянском ресторане Никиты Сечина каждый месяц будет появляться новый спешл от шеф-поваров других проектов. Первый на очереди — Рома Киселев из Nothing Fancy, выпускник кулинарных французских школ Ecole Ducasse и Le Cordon Bleu. Весь июль в Uva можно попробовать очень летнюю зеленую пасту гарганелли с овощами, лангустином и подвяленными томатами.
|Социалистическая, 21
Окрошка на игристом
Возвращение легенды в ресторан Grecco! Средиземноморская окрошка на просекко с креветками, овощами и яйцом ждет вас. Must eat.
|Рыбацкая ул., 2
Меню для собак в «Карл и Фридрих»
Отдельное собачье меню появилось в ресторане-пивоварне близ Южного пруда на Крестовском острове. Есть раздел с холодными закусками вроде говяжьего легкого или начос в мясной глазури, три вида колбасы — мюнхенская, деревенская и баранья. В качестве десерта животным предлагают мясной гематоген, печенье или белый шоколад с морковью. Попить питомцы могут специальные пиво или шампанское.
|Южная дорога, 15
Пятый сезонный сет в кафе «Мечтатели»
Шеф Виталий Папп вывел новый стройный сет на 8 курсов. Открывает его хлеб с зелеными стеблями, сменяет молодой редис в маковом кляре и соусом тоннато, за ним — гребешок с еловыми побегами и кольраби. Самый летний гастродроп — цветки цукини, фаршированные мягкой рикоттой с айоли из рукколы. Десерта два и оба отличаются от привычных сладких пирожных или конфет: ганаш из авокадо с ревенем и панакота из матчи и липовых соцветий. В пару к блюдам сомелье Люда Иванова выбрала шампань от винодела Тьерри Фурнье.
|наб. реки Фонтанки, 11
Новые поздние завтраки с видом на Феодоровский собор
В TSINIST неподалеко от Московского вокзала теперь можно приходить на поздний завтрак или бранч, занимать место на террасе с видом на Феодоровский собор и заказывать сырники из фермерского творога с домашним черничным вареньем и цветами базилика и спритц с бергамотом.
|Полтавская, 7
Вечеринка La Boheme в Goose Goose
15 июля ресторан поделят на два отдельных пространства: сезонный поп-ап с настроением «чилл и релакс», спрятанный во внутреннем дворе, и первый этаж в неоновых огнях с этнической музыкой. Обещают придумать новые коктейли и презентовать спешл-меню.
|ул. Большая Конюшенная, 27
Мясной ужин в Marius
Во дворе отеле «Гельвеция» 9 июля пройдет ужин от шеф-повара мясного ресторана с турецким колоритом Meat Coin Мехмета Чалышкана и шефа Claret Александра Богданова. Мясо искали на фермерских хозяйствах по всей стране, а отрубы выдерживали в камерах сухого вызревания более четырех недель. Фирменная заправка блюд от Мехмета солью, пряностями и щедрой порцией пармезана у стола ожидает каждого гостя!
|ул. Марата, 11
Фестиваль «Garage Camp» в «Севкабель Порту»
9-10 июля в «Севкабель Порту» пройдет фестиваль «Garage Camp». Барбекю от Branch Garage, фудкорт от The Spaghetti Incident? и поп-ап бары, живые джем-сессии в стиле 70-х под открытым небом (30 рок-н-рольных музыкантов!), турниры по пинг-понгу и диджей сеты — на протяжении двух дней у Финского залива будет главенствовать атмосфера легендарного Вудстока, которая перенесет во времена Джими Хендрикса и Джеферсон Эирплэин. Кроме того, здесь появятся идеальные инстапоинты — кастомные автомобили и мототехника гостей мероприятия. Вход свободный.
|Кожевенная линия, 40
«Бродячие Бутерброды»
8-10 июля журналист Сергей Мостовщиков привезет свои гастролирующие «Бродячие Бутерброды» — с французской миногой, крапивой, колбасой и черемшой — в новое художественное пространство «Аквариум» на киностудии «Ленфильм». Здесь открывается «Балкон» — винный бар и летняя веранда от Рината Умярова (идеолог «Скотного двора», «Ларисочной» в Комарово) и Дениса Кудряшова («Лендок»). Осенью появится ресторан, а пока в меню можно найти закуски от шефа Ивана Солдатова и вино от команды Жени Хитькова («На Вина!»).
|Каменноостровский пр., 10
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