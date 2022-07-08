Окрошка на просекко, вечеринка SIMACH и Саша Паль на К-30 и шампанское для собак: ресторанный дайджест

Пятый сезонный сет в кафе «Мечтатели»

Шеф Виталий Папп вывел новый стройный сет на 8 курсов. Открывает его хлеб с зелеными стеблями, сменяет молодой редис в маковом кляре и соусом тоннато, за ним — гребешок с еловыми побегами и кольраби. Самый летний гастродроп — цветки цукини, фаршированные мягкой рикоттой с айоли из рукколы. Десерта два и оба отличаются от привычных сладких пирожных или конфет: ганаш из авокадо с ревенем и панакота из матчи и липовых соцветий. В пару к блюдам сомелье Люда Иванова выбрала шампань от винодела Тьерри Фурнье.