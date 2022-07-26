На пикник! Коробки, наборы и корзины с собой из ресторанов Петербурга

Dequfo

Корзина, с которой можно устроить идеальный пикник в Сосновке рядом. Внутри два классических и два шоколадных круассана, овсяное печенье, французский багет, куриный паштет, прошутто котто, оливки и вяленые томаты. Еще сюда добавили две бутылки лимонада собственного производства, воду и набор с семечками и орехами для обитателей городских парков – белок и птиц. Стоимость – 3600 руб. В самом кафе гость может составить свой вариант корзины.

пр. Тореза, 77к1