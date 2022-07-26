На пикник! Коробки, наборы и корзины с собой из ресторанов Петербурга

Редакция «Собака.ru» напоминает вам, что лето в Петербурге не вечное, и рекомендует внеурочный пикник! Что взять с собой — итальянские сыры, деликатесное мясо, уже замаринованные свиные ребра или 6 видов оливье в тарталетках — за нас уже подумали кафе и рестораны города. Вот 10 вариантов.
«Мечтатели»
Коробка с закусками включает молодой пармезан, крупные оливки, чоризо на шпажке, хумус из белой фасоли и соленых лимонов, крекеры, гриссини с пармезаном (собственного приготовления!), ветку винограда без косточек и фермерскую клубнику. Все это можно дополнить фирменным беллини с манго или облепихой или вином — ребята сделают скидку 10% на любую бутылку.
наб. реки Фонтанки, 11
«Сыроварня»
Деревянный ящик, наполненный до краев! Внутри: паштет из куриных сердец и печени, паста из рикотты с трюфелем, коппа, буррата, оливки, вяленые томаты, сезонные фрукты и ягоды. Стоимость: 5800 руб.
Дополнить можно бутылками вина по специальной цене.
Ковенский пер., 5
«Прошуттерия»
Выбрать можно из 4 досок: первая — самая маленькая, сырная. Размер L вмещает пармезан, салями милано, прошутто, мортаделлу, коппу, брезаолу, чиабатту, песто и сет итальянских закусок (оливки, артишоки, вяленые томаты с орегано, каперсы, лук). Стоимость: 1700 руб.
Озерной пер., 7
Goose Goose
Коробка рассчитана на 4-6 человек. Внутри: ролл из баклажана с муссом из грецкого ореха, гриссини, сразу обернутые в мортаделлу или прошутто, риейт из тунца на бриоши, шведский тост с креветкой и ферментированным желтком, канапе с моцареллой или камамбером и клубникой, 2 бутылки просекко. Заказывать нужно за 1 день. Стоимость: 14600 руб.
Большая Конюшенная, 27
Petrov-Vodkin
С собой дают плед и красную корзину (нужно будет вернуть, залог — 2000 руб.) кладут два вида настоек в бутылках 0,25 мл — фирменную хреновуху со стеблями укропа и вишневую на гвоздике, литр морса, кулёк из пятнадцати пирожков с капустой ручной лепки, оливье в тарталетках разных видов. Стоимость: 2500 руб.
Адмиралтейский пр., 6
«Строганов Бар и Гриль»
За городом собирают корзины для пикника по вашему запросу. Есть все: мясо, сыры, готовая кулинария, BBQ полуфабрикаты, выпечка. Рекомендуем сырокопченое фермерскую утку, бастурму из сибирского лося и алтайскую оленину.
Приморское ш., 418
С такими наборами мы бы смело отправились на пикник в парк — Таврический или Удельный, припали к зеленым газонам у Медного всадника или вообще заняли беседку усадебного сада Державина. На морской или речной прогулке тоже придутся кстати!
Charlie
BreakFast Box на двоих в подарочной коробке. Наполнение можно выбрать: это могут быть тосты с лососем и яйцами пашот или омлеты, круассаны, два кофе на выбор, а на десерт – творожные сырники. Как и полагается комплиментом к завтраку кладут игристое! Стоимость: 2500 руб.
наб. канала Грибоедова, 54
Dequfo
Корзина, с которой можно устроить идеальный пикник в Сосновке рядом. Внутри два классических и два шоколадных круассана, овсяное печенье, французский багет, куриный паштет, прошутто котто, оливки и вяленые томаты. Еще сюда добавили две бутылки лимонада собственного производства, воду и набор с семечками и орехами для обитателей городских парков – белок и птиц. Стоимость – 3600 руб. В самом кафе гость может составить свой вариант корзины.
пр. Тореза, 77к1
Основанные на выпечке, с сырниками и паштетами наборы и корзинки идеальны для позднего завтрака с игристым или сидром. Все можно добрать на месте!
Chuck
Шашлычные наборы «Взяли — и поехали» заказать можно через сайт или забрать из ресторана (обязательно по предзаказу). Там идеальное комбо: пиво (опционально), уголь, 1 кг уже замаринованных овощей и мяса: крылья, свинина, говядина (от 2400 до 3700 руб.).
Гороховая, 41
Frank
Фирменные ребра в размере big size. Все практически готово, нужно только довести на гриле (15 мин). 2 ленты мяса с соусом, 2 порции бейби-картофеля, уголь и сухой розжиг обойдутся в 1290 руб. Заказать можно через приложение заведения или в ресторане по телефону 8 (812) 6025262.
Большой пр. ПС 35
Рубинштейна 29/28
Московский пр. 175
Уважаем за дачную альтернативу мясников из Chuck и Frank. Лучшие варианты, чтобы не тратить драгоценное время на гуглинг идеального рецепта маринада, а сразу действовать!
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