Кинотеатр под открытым небом, морской гранд-ужин и Тося Чайкина в «Севкабель порту»: ресторанный дайджест

100 рислингов в Social Club

10 июля пройдет событие грандиознейшего масштаба: во-первых, мы снова сможем посетить Social Club, не переживший коронавирусных ограничений, во-вторых дегустация 100 (!) рислингов со всего света: Германии, Австрии, Франции, Италии, США, ЮАР, Австралии, России и многих др. Есть несколько опций: посетить основной салон и пробовать все самостоятельно, выбрать тур по определенному направлению с лекцией от сомелье или побывать на мастер-классе. Узнать подробнее можно здесь.