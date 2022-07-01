Кинотеатр под открытым небом, морской гранд-ужин и Тося Чайкина в «Севкабель порту»: ресторанный дайджест

Кинотеатр под открытым небом на «Винном складе», морской гранд-ужин во внутреннем дворе ресторана Sea, Signora и Тося Чайкина в «Севкабель порту». Рассказываем, где с гастрономическим толком проводить знойный уик-энд в Петербурге в еженедельном ресторанном дайджесте.
Открытие двора и кинотеатра «На Вина!»
Самое долгожданное событие лета! В винно-общественном пространстве на Аптекарском острове запускают бэкъярд и летний кинотеатр под открытым небом. 1 июля с 19 часов будут работать дегустационные корнеры с Шампанью и всем авангардным, а в 22 начнется показ фильма «Жаркие летние ночи» с Тимоти Шаламе. В спешл-меню — лопатка на гриле, чебурек с сыром, хот-доги и устрицы.
|Инструментальная, 3В
Концерт в Crazy Wine
На барной линии «Севкабель порта» 2 июля пройдет Easy Breezy Party. Устроители — винный бар Crazy Wine — к 20 часам пригласили создавать арт на наших глазах художника Вову Цыгана, а к 22 — хэдлайнера Тосю Чайкину.
|Кожевенная линия, 34
Годовщина Sea, Signora
1 июля Антонио Фреза дает грандиозный морской ужин (уже солд-аут!) и большую вечеринку на террасе во внутреннем дворе. Сначала (в 19) все за одним большим столом под джаз будут принимать разнообразный сифуд: карабинерос, скампи, каракатицу, лобстеров, а с 21 на смену зайдут диджеи и ледяной коктейльный бар. Впервые Sea, Signora присоединит соседнее, новое для всех пространство дворов дома Вревских.
|Большая Морская, 30
Джаз и соул в Lе Courage
2 июля в одном из красивейших ресторанов Петербурга гости смогут попробовать новые блюда, продегустировать вино и послушать джаз и соул в исполнении музыкантов Максима Винера (гитара и вокал) и Андрея Половко (саксофон). Нужно заранее забронировать стол по телефону 924-90-70.
|Басков пер., 2
Лето в бистро Grebeshki
В сезонном обновлении сделали упор на морепродукты русского севера: севиче из дальневосточного гребешка с клубникой или из сибаса с бататом в меду, тирадито из лосося с Баренцева моря со сладким бананом, вителло тонато в стиле surf&turf с устрицей и соте из морепродуктов для больших компаний.
|Арсенальная наб., 1
Sangria Party
На террасе у открытых панорамных окон ресторана Mercado Del Sol 1 и 2 июля будут угощать сангрией на сицилийском белом и испанском красном, танцевать под диджей сеты Kortez, Finn, Hamlet, Partymaxx, Cavadisco.
|Белинского, 5
«Скандинавия» в Сестрорецке
Едем в Сестрорецк, чтобы познакомиться с новым шефом загородного клуба «Скандинавия» Александром Магазновым и попробовать лосось в стиле гравлакс на кабачковом дранике и сыры, сделанные на собственной ферме из молока айширских коров. Вечерняя программа — инспекция коктейлей в летнем баре с видом на залив.
|Парковая ул., 16
Летние супы в народных рюмочных «Ипполит» и «Федя, дичь!»
Любимые холодные супы появились в обожаемых всем Петербургом рюмочных. В «Феде» — окрошка с вареной колбасой, копченой курой, овощами и фирменным соусом на квасе или айране, а в «Ипполите» — свекольник без мяса, но с хреном, горчицей и сметаной. Гениально!
|ул. Садовая 7; Казанская ул., 26
100 рислингов в Social Club
10 июля пройдет событие грандиознейшего масштаба: во-первых, мы снова сможем посетить Social Club, не переживший коронавирусных ограничений, во-вторых дегустация 100 (!) рислингов со всего света: Германии, Австрии, Франции, Италии, США, ЮАР, Австралии, России и многих др. Есть несколько опций: посетить основной салон и пробовать все самостоятельно, выбрать тур по определенному направлению с лекцией от сомелье или побывать на мастер-классе. Узнать подробнее можно здесь.
|ул. Рубинштейна, 40/11
Комментарии (0)