Новые завтраки в ресторанах Петербурга: веганские, французские, мексиканские и грузинские

Sea, Signora

Завтраки в величественном морском ресторане Антонио Фреза появились в феврале. Каждый день с 9:00 до 16:00 сервируют сложные блюда, которых более нигде не попробуешь: круассан с палтусом, капустой, дзадзики и зеленым чили или с ликером стрега (чтобы день точно задался), голландский панкейк, запеченный на открытом огне, который подается с заварным лимнонным кремом и прямо на сковороде. Один из разделов утреннего меню отведен под лепешки пьядины: их подают с кулателло и страчателлой или с черным трюфелем и мортаделлой.