Новые завтраки в ресторанах Петербурга: веганские, французские, мексиканские и грузинские

Веганские, французские, мексиканские и грузинские: рассказываем о новейших завтраках и о тех, с которыми пока не успели вас познакомить. Встречайте: ливанская шакшука, английские сконы, турецкие яйца и голландские панкейки. Очень интернационально!
Шакшука
Mina
Итало-ливанские завтраки на Крестовском острове готовят сразу три шефа: Николя Лорье и Маунэль Сурачи ответственны за горячие бельгийские вафли (крок-мадам с глазуньей, сыром и ветчиной, крок-месье – все то же, но без яйца), а ливанец Джильберто Нассер — за шакшуку по семейному рецепту с пряной заправкой, зеленью, авокадо и мягкой брынзой. Если нужно что-то сладкое, выбирайте ленивые вареники с тутовым вареньем или с кокосовым молоком и сиропом из фиников.
|ул. Спортивная, 2
Marso Polo
1 июля в траттории Marso Polo в Михайловском саду появятся завтраки. Каждый день С 09:00 до 12:00 на солнечной веранде будут сервировать итальянские вафли тиджелле, панини и омлет из дровяной печи. Из яиц шеф Антонио Фреза подготовил сразу несколько блюд: неаполитанские «Яйца в Чистилище» на раскаленной сковороде со страчателлой из собственной сыроварни, скрэмбл с острой калабрийской колбасой ндуйя в свежеиспеченном круассане с зеленью и маринованными баклажанами. А на десерт — пончики с начинкой из рикотты и заварным кремом с амаро и фисташковой крошкой.
|наб. канала Грибоедова, 2В
«Спэшл»
Кофейня с доброй миссией (в ней работают выпускники детских домов) и классными завтраками целый день. На картофельном тартине отдают камамбер с карамелизированным луком или вешенки с гороховой пастой. Есть голландский панкейк — горячий dutch baby, английские сконы со сливочным маслом. Запить все рекомендуем ледяным гранатовым фильтр-тоником.
|Б. Конюшенная, 6
kiki
Вегетарианские джанк-завтраки (работают до 16:20) с денерами, домашний хлеб рамадан в которых вызывают мгновенное привыкание. В один кладут растительный фарш со свежими и маринованными овощами, горчичным и йогуртово-мятным соусом, в другой — жареный халуми с печеным перцем, красной капустой и фетой.
|Тележная ул., 8-10
Zoe
Сверхпопулярная пекарня открывается в 8 утра даже по выходным, что важное конкурентное преимущество («Смена» отрабатывает это время только по будням). В меню — десяток вариаций завтрака: от французских тостов до яйца пашот с прошутто и шпинатного омлета. Обеими руками голосуем, а ногами быстро идем за панкейками, покрытыми кремом из белого шоколада с маттей, к которым добавляют кнели из творожного сыра и мяты.
|Басков пер., 41/29
Киш
Frantsuza Bistrot
Впервые в семье Duoband появились завтраки. Во французском бистро шеф Иван Фролухин с 9 утра готовит трюфельный омлет с бри, киш с форелью и шпинатом, кукурузную кашу с вишней, круассаны и блюда на тостах. Без шампанского и устриц на террасе с мини-садом и фонтанами нас тоже никто не оставит!
|наб. Лазарева, 22
Яйца по-турецки
Saro
Слава яиц по-турецки от шеф-повара Маши Дементьевой уже облетела весь Петербург. Для него готовит сливочный йогурт на основе маскарпоне и сметаны и томатный соус с вялеными черри, узбекскими томатами и базиликом. Есть два вида уже собранных завтраков, полента с сальсиччей, сытный круассан с мортаделлой и домашней рикоттой. Доступно каждый день с 10:00 до 14:00.
|наб. Лазарева, 22
«Крипта»
Самый бюджетный вариант раннего завтрака (с 9 часов) в одной из самых достопримечательных локаций Петербурга. На цокольном этаже Казанского собора готовят тыквенную или пшеную кашу, омлет, сырники или творожную запеканку. Дороже 150 рублей нет ничего, а булки, которые пекут здесь же, на третьем этаже, обойдутся и того дешевле.
|Казанская пл., 2
Peche
Новый спот с завтраками и приличными десертами в районе Чернышевской: в проекте реализовывает себя в качестве шеф-кондитера Олег Марков (экс-пекарь «Футуры»). Предлагают неизбитые сочетания вроде пшенки с телячьими щечками или глазуньи с битыми огурцами и венской колбаской. Есть веганская каша с карамелизированным бананом.
|Маяковского, 54-56
Pico
Латиноамериканская такерия на пересечении Гривцова и Казанской с едой от шефа Педро Гонсалеса. Редкие для Петербурга мексиканские завтраки предлагают с 8:30 до 12 по будням и с 9 до 12 по выходным: глазунья с красным луком, лаймом и авокадо, тортилья с яйцом пашот, беконом, печеным перцем с ананасовой сальсой и чимичурри или сэндвич с волокнистой свининой, кукурузой и фасолью.
|Казанская, 34
Голландский панкейк
Sea, Signora
Завтраки в величественном морском ресторане Антонио Фреза появились в феврале. Каждый день с 9:00 до 16:00 сервируют сложные блюда, которых более нигде не попробуешь: круассан с палтусом, капустой, дзадзики и зеленым чили или с ликером стрега (чтобы день точно задался), голландский панкейк, запеченный на открытом огне, который подается с заварным лимнонным кремом и прямо на сковороде. Один из разделов утреннего меню отведен под лепешки пьядины: их подают с кулателло и страчателлой или с черным трюфелем и мортаделлой.
|Большая Морская, 30
Тартин с пастрами
«Суббота»
Пекарня от создателей кофейни «Салют» открылась в конце 2021 года. В ДНК заведения прописаны хлеб и булки, кофе и завтраки, которые команда даже доставляет по Петроградской, начиная с рекордных 7:50 утра. Готовят овсяную кашу с индейкой карри и пармезаном, гриль-чиз с курицей терияки и беконом. Есть варианты полегче: поке, веганский боул или тайский салат с тунцом и манго.
|Большая Пушкарская, 21
Бенедикт по-аджарски
Vakh
Фантазия на тему грузинского завтрака: Бенедикт в лодочке хачапури по-аджарски с лососем слабой соли, домашним сулугуни и бакинскими томатами или хачапури на слоеном тесте с томленым куриным филе в сливках, яйцом пашот и сливочным соусом метехи. Каждый день с 11:00 до 16:00.
|Большая Зеленина ул., 34
Italy
В каждом ресторане появилось как минимум по четеры новых блюда. Хашбраун из печеного картофеля с бифштексом из индейки, хрустящий салат с соусом тоннато и яйцом пашот или драник с щучьей икрой, сметаной и укропом можно найти с 09:00 до 12:00 по будням и до 13:00 по выходным.
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