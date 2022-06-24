Танцы с игристым на крыше у Исаакия, бранч во дворе и коктейли с цветами: ресторанный дайджест

Тематические бранчи в «Гранд Отеле Европа»

Отель в 1993 году был первым в Петербурге, кто ввел у себя традицию еженедельных воскресных бранчей. А теперь они стали тематическими! Ближайший — азиатский — пройдет 26 июня, на котором шеф-повар Сергей Андреев накроет 30-метровый буфет тарелками с роллами, суши, сашими и пряными салатами: тайским с говядиной, теплым из баклажанов и с курицей в кисло-сладком соусе. Самая торжественная часть — утка по-пекински с блинчиками, соусом из сливы и овощами, которую шеф будет сервировать с нарядной тележки.