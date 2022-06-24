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Что Где Есть

Танцы с игристым на крыше у Исаакия, бранч во дворе и коктейли с цветами: ресторанный дайджест

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Запуск креативного летнего пространства, тройная гастроколлаборация в знаменитом дворике Ковенского переулка и коктейли с цветами. Где танцевать, что есть и на какой крыше с видом на Адмиралтейство выпивать рассказываем в еженедельном дайджесте. 

CAVA на крыше SO/ St. Petersburg

Танцы и коктейли на высотной террасе отеля, с которой видно Исаакиевский собор, Адмиралтейство, да и вообще весь город, материализуются 25 июня руками любимых патимейкеров — Cava Disco.  За кульминации отвечают: Stoliarova, Senior Naïf, Hamlet, DJ Yesyes, Dietlove. Сбор в 21:00, финиш — около 3:00.

Вознесенский пр., 6
   

Летний ужин во дворе Utopist

25.06 с 16:00 на террасе винного бара (прямо под яблоней и кленом!) прогремит тройная коллаборация. В гостях у «Утописта» будет готовить шеф ресторана Saro Маша Дементьева, а разливать вино — компания Diletant Wine. На улицу выставят аперитивный бар, коммунальные столы задекорируют скатертями, а на них — все самое сезонное: редис, мангольд и руккола с дипом из горгонзолы и фисташками, прошутто со свежей черешней, бисквит с белым шоколадом и домашним вареньем из ревеня.

Ковенский пер., 14
   

Запуск летнего pop-up пространства Tsunami Space

25 июня запускается самый красочный летний поп-ап в одном из дворов на Лиговском. В программе — коктейли, маркет от локальных проектов, в числе которых «Антон тут рядом» и украшения от VOS, концерт Super Collection Orchestra. Еще в этот день можно будет кастомизировать одежду и сделать татуировку. Вход на открытие свободный! За расписанием мероприятий можно следить здесь.

Лиговский пр., 39
   

Вечеринка Fake White Night

25 июня «Севкабель Порт» устраивает масштабную ночную вечеринку с серьезнейшим лайн-апом в черных декорациях и с хаотичным флуоресцентным светом. Афро-хаус от AIWASKA, Indie Dance от ALEXEY UNION, Melodic Techno с живым вокалом от DABU DAVOUT, а также оригинальный саунд от AGRABA и FAKE MOOD. 

Кожевенная линия, 40д
   

Тематические бранчи в «Гранд Отеле Европа»

Отель в 1993 году был первым в Петербурге, кто ввел у себя традицию еженедельных воскресных бранчей. А теперь они стали тематическими! Ближайший — азиатский — пройдет 26 июня, на котором шеф-повар Сергей Андреев накроет 30-метровый буфет тарелками с роллами, суши, сашими и пряными салатами: тайским с говядиной, теплым из баклажанов и с курицей в кисло-сладком соусе. Самая торжественная часть — утка по-пекински с блинчиками, соусом из сливы и овощами, которую шеф будет сервировать с нарядной тележки.

Михайловская ул., 1/7
   

No Drama Voyage

Не Kuznya Cruise единым! Мы считаем, что корабликов много не бывает, поэтому 30 июня отправляемся на плавучую вечеринку No Drama Voyage, которую организовывает одноименный салон красоты, позвав в подмогу барных корифеев из bolshoybar и «На Вина». На теплоходе музыка, конечно, будет играть: фанк от диджея Антона Курового и итало-диско от ITALLIKA. 

наб. Макарова, 34
   

Винный ужин в Percorso

29 июня в отеле Four Seasons, который защищают мраморные сторожевые львы, пройдет ужин в стиле wine & dine. Шеф-сомелье Женя Синиченко, поспособствовавший в получении заведением международной премии Wine Spectator, возьмет на себя роль проводника по югу Италии — расскажет о традициях виноделия на примере пяти образцов. В пару к каждому полагается свой гастрономический курс: устрица с гранитой из миндаля, тартар из сицилийской креветки с пеной из красного апельсина, равиоли и телятина со сморчками и полентой. 

Вознесенский пр., 1
   

Терраса и новые коктейли в Ante seafood&bar

В деловой квартал «Невская ратуша» рекомендуем отправиться не только за фотографиями для запрещенной социальной сети (пока не совсем заезженный, но очень симпатичный уголок), но и на террасу совместного ресторана Дмитрия Блинова, Михаила Соколова и Тимура Дмитриева (italy&co). В предстоящий 30-градусный зной очень кстати на вашем столе окажутся новые коктейли с фруктами и ягодами: от аперитивных до сложносочиненных крепких.

Дегтярный переулок, 11А
   
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