Денер со скумбрией и веганский благотворительный фестиваль: ресторанный дайджест

Веганский ресторанный фестиваль Utroo

С 22 июня по 6 июля пройдет 6-й веганский ресторанный фестиваль — на этот раз совместно с фондом «Нужна Помощь» и впервые сразу в пяти городах России. Заведения-участники предложат блюда без использования продуктов животного происхождения, а с каждой проданной порции будут перечислять 50 рублей в фонд. Что можно попробовать:

Тартин с хумусом и попкорном из батата, маринованным в чили авокадо в Avocado Queen

Рисовые панкейки с кокосовой сгущенкой и пеканом в соленой карамели в Uva

Равиоли с грибами, спаржей и соусом из жареного кешью в Commons

Жареная молодая спаржа с соевой рикоттой и вялеными томатами и коктейль с белорусским аировым аперитивом, клубничным джином и грейпфрутовой содовой в «Полутора комнатах»

Стручковая фасоль, чеснок фри, маринованный шалот, хлебный сею, хлебная крошка в «Зеленом бистро»

Авокадо-тост с песто и запеченными томатами в Aster

Фаршированный перец с пюре из нута, соусом чимичурри и растительным мясом в Hamlet & Jacks

Салат с киноа, фенхелем, пакчой, авокадо и зеленым маслом в Anna's Secret Garden.

С полным списком участников можно ознакомиться здесь.