Денер со скумбрией и веганский благотворительный фестиваль: ресторанный дайджест

Пиво с клубникой и халапеньо, веганский благотворительный фестиваль Utroo и денер со скумбрией — рассказываем о новинках в кафе, барах и ресторанах Петербурга в нашем еженедельном дайджесте.
Бранч BRUXX х Tureckiy
Чтобы получить новый гастрономический опыт, 19 июня отправляемся на Васильевский остров. Гастролирующее бистро tureckiy привезет в BRUXX денер со скумбрией и паприкой – такого Петербург еще не видывал! Кроме junk food в программе: настольный теннис во дворе, диджеи и бельгийское разливное.
|«Андреевский двор», Большой пр-т В.О. 18 А
Новые коктейли в Sea, Signora
В морском ресторане Антонио Фреза — новинка! Шеф-бармен Багратион Гагуа полностью обновил коктейльную карту, придумав 20 напитков на тему вкусов Средиземноморья (с лимончелло, граппой на ромашке, амаро из артишоков и рислингом на оливках) — 12 в основной барной карте, остальные — к завтракам.
|Большая Морская, 30
Гастроли знаменитой эклерной «Вспышка» в пекарнях «Слой»
До конца июня в любом «Слое» можно попробовать эклеры, о которых всех говорят во Владивостоке. В Петербург кондитер Александр Донсков привез 4 вида десерта: с карамелью и маракуйей, «Наполеон», с заварным кремом с попкорном и лимонный с итальянской меренгой и песочным сабле.
Пиво с клубникой и халапеньо
Мясные заведения Chuck устроили коллаборацию с пивоварней «Бакунин» и сварили лимитированное летнее легкое пиво Hola! Peño! на основе хитовой настойки клубника-халапеньо. Берем с собой за город и на пляж!
|Гороховая, 41
Жареная молодая спаржа с соевой рикоттой и вялеными томатами в баре «Полторы комнаты»
Веганский ресторанный фестиваль Utroo
С 22 июня по 6 июля пройдет 6-й веганский ресторанный фестиваль — на этот раз совместно с фондом «Нужна Помощь» и впервые сразу в пяти городах России. Заведения-участники предложат блюда без использования продуктов животного происхождения, а с каждой проданной порции будут перечислять 50 рублей в фонд. Что можно попробовать:
- Тартин с хумусом и попкорном из батата, маринованным в чили авокадо в Avocado Queen
- Рисовые панкейки с кокосовой сгущенкой и пеканом в соленой карамели в Uva
- Равиоли с грибами, спаржей и соусом из жареного кешью в Commons
- Жареная молодая спаржа с соевой рикоттой и вялеными томатами и коктейль с белорусским аировым аперитивом, клубничным джином и грейпфрутовой содовой в «Полутора комнатах»
- Стручковая фасоль, чеснок фри, маринованный шалот, хлебный сею, хлебная крошка в «Зеленом бистро»
- Авокадо-тост с песто и запеченными томатами в Aster
- Фаршированный перец с пюре из нута, соусом чимичурри и растительным мясом в Hamlet & Jacks
- Салат с киноа, фенхелем, пакчой, авокадо и зеленым маслом в Anna's Secret Garden.
С полным списком участников можно ознакомиться здесь.
Гостевой ужин Андрея Четвертного в Mozzarella bar
Впервые в Петербург с гостевым ужином приезжает московский шеф-повар Андрей Четвертнов — владелец пиццерии с бруклинским сердцем Lusy’s pizza на Хлебозаводе (23 июня — на Петроградской, а 24 июня — на Московском проспекте). Нас ждут 7 курсов, среди которых крудо из сибаса, спаржа с муссом из пармезана с трюфелем, аньелотти с лангустинами, а на десерт — йогуртовая панакота с кунжутной меренгой.
|Большой пр. ПС, 13/4, Московский пр., 153
«Ипполит» в «Ларисочной» в Комарово
На один день 19 июня в поселке появятся литры прославленных настоек! Манго-чили, белые грибы, малина, имбирь-липа и хреновуха под аккомпанемент не менее прославленных чебуреков — profit.
|Комарово, 2-я Дачная ул.
Винный ужин в No Regrets
23 июня в безглютеновом ресторане появятся редкие вина от семейных хозяйств Бургундии и Шампани. К каждому из 6 образцов подобрана гастрономическая пара — пицца с эскарго и зеленым песто, беф бургиньон из телячьих щечек, фермерских овощей и лесных грибов, сыры или террин.
|Большая Зеленина, 34
Спешл-коктейль в Made in China
Мы бесконечно рады, что наконец на смену надоевшему спритцу приходят любопытные летние коктейли. Шеф-бармен Made in China Вася Марков вдохновился японским «облачным саке» и закатал в бутылку ICHIGOZAKE — напиток на основе ферментированного риса, клубники и маракуйи и саке, в котором остался рисовый осадок, он придает миксу молочный вид и особую текстуру.
|Большая Морская, 35
Поэтическая экскурсия «Шум Квартала писателей» от «Кабаре ШУМ»
18 и 25 июня режиссер и актер Павел Михайлов проведет экскурсию по улицам Маяковского, Некрасова, Жуковского, Белинского и др., рассказывая о творчестве поэтов здесь проживавших. Выбор темы экскурсии определил адрес заведения — улица Маяковского, 52. Именно тут проживал Владимир Маяковский (1915-1918 гг) и написал поэмы «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек», «Мистерия-Буфф».
|Маяковского, 52
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