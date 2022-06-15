За дикоросами в Ленобласть! Куда ехать? Что собирать? Как готовить?

4. Что с этим делать?

Все собранное можно продегустировать на гастрономических привалах. Наша группа приготовила на обед зеленый щи из 5 видов растений (включая купленный любисток!), а на ужин — ризотто на костре с папоротником.

Любую зелень (щавель, сныть) можно использовать для создания песто, печь с ней пироги, делать смузи, добавлять в салаты или супы. Кислицу и листья черники — для украшения блюд или заваривать вместе с чаем. Еловые побеги Виктор Пастухов рекомендует перебить с сахаром, вакуумировать и хранить в морозилке — сохранится и жизнерадостный зеленый цвет, и вкус (можно приготовить лимонад, зеленую аджику или просто есть со сметаной). Шеф-повар «Зеленого бистро» Никита Голубев замариновал их и превращает в каперсы. А из добытого ягеля на ближайших выходных (18-19 июня) в заведении можно будет попробовать десерт.