Кинопоказы во дворе Василеостровского рынка и фермерский маркет в особняке Бутурлиной: ресторанный дайджест

ПМЭФ, вечеринки на Василеостровском рынке и маркет в особняке Бутурлиной — гастрономические события Петербурга в еженедельном ресторанном дайджесте «Собака.ru».
Открытие летнего двора и пробежка Civil
Второй уик-энд лета отмечаем в «Третьем кластере» — в этом году территория всего двора отдана под завтраки, коктейли и гриль-вечеринки Civil. 10 июня в 19 часов начнется вечеринка с неограниченным велком-игристым и диджеем. , завтраков весь день, бранчей выходного дня и вечерних коктейльных и гриль-вечеринок.
12 июня в 11 часов команда устроит забег по красивому маршруту — от Петроградской до ДЛТ — совместно с Simple Run. Участие — бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться здесь.
|8-Советская, 4
Восьмилетие бара «Полторы Комнаты»
8 июня бару исполнилось 8 лет и в честь этого команда каждый день до 15 числа включительно угощает велком-спритцем и подает новые сеты (коктейль и блюдо) с улитками и томатами — привет самым популярным позициям «улиточкам по-бургундски» и «Кровавой Мэри». Дегустаторам обещают выдавать номерной билет, с которым можно принять участие в ежедневном розыгрыше мерча из 8 предметов: футболка by nndre store, рубашка by Gypsy wear, брелок-ремувер раменной Ultramen, браслет для сабража от Artender, носки St.Fridays и 3 бутылки фирменных напитков.
|ул. Маяковского, 34
Маркет цветов и локальных продуктов от лавки «Зеленогорск» и #онипожратьлюбят
Самые красивые цветы (по оптовым ценам), посуда из печей петербургских керамистов, сыры, фермерский творог, банки с песто, оливками и паштетами, хлеб, морепродукты, российское вино не самых известных виноделен — все это можно будет найти 11-13 июня в особняке Бутурлиной.
|Чайковского, 10
Музыка и кино на Василеостровском рынке
Внутренний двор Василеостровского рынка каждый четверг будет превращаться в летний кинотеатр с модным фестивальным кино. 16 июня в 19.00 пройдет вечеринка-открытие, на которой состоится предпремьерный (впервые на экране в России!) показ фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. Также гостей ждут велком-дринк, диджей-сет и батарея гастрорезидентов с едой всего мира. Билеты можно купить здесь.
17 июня на бэкъярде выступит Тося Чайкина.
|Большой проспект В.О., 16
Бранч в Hamlet + Jacks
В это воскресенье (12.06) с 11:00 до 17:00 шефы Олег Перфилов и Александр Садчиков устраивают бранч! Совместное меню включает паштет из креветок с сырным кремом и пряной морковью, картофельная котлета с лососем, хумус с соусом карри-йогурт и яблочный тарт-татен для бранча — все это можно забрать с собой на веранду во двор. Ответственные за гостеприимство и музыку: ресторатор и гастропродюсер Алена Мельникова, идеологи Hamlet & Jacks Евгений Литвяк и Гамлет Мовсисян, управляющая Анастасия Крупова.
|Волынский пер., 2
Сезонное в Salone Pasta & Bar
Новое меню fresco e crudo — это ода продукту и фокус на чистом вкусе сезонных сырых овощей. Карпаччо из цветной капусты дополняют муссом из черного трюфеля, тот что из цукини подают с пармиджано реджано, а к спарже добавляют тахини. Получилось очень свежо и по-летнему!
|наб. Фонтанки, 30
Сибас в средиземноморском стиле ресторана Eclipse Classic. На ПМЭФ гостям предложат похожее блюдо — рыбное филе подадут с картофелем конфи (3300 руб.).
Eclipse Classic на ПМЭФ
Все деловые люди России будут рвать конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» с 15 по 18 июня — в Петербурге пройдет ПМЭФ. Впервые за историю мероприятия видовое пространство на 7 этаже отдали нашему ресторану, а не московскому проекту. Eclipse Classic будет работать с 8 утра до 9 вечера: то есть можно не отказывать себе в завтраке и отведать блины со сметаной и черной икрой за 8100 руб.
|Петербургское ш., 64/1, 7 этаж.
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