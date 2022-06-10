Кинопоказы во дворе Василеостровского рынка и фермерский маркет в особняке Бутурлиной: ресторанный дайджест

Открытие летнего двора и пробежка Civil

Второй уик-энд лета отмечаем в «Третьем кластере» — в этом году территория всего двора отдана под завтраки, коктейли и гриль-вечеринки Civil. 10 июня в 19 часов начнется вечеринка с неограниченным велком-игристым и диджеем. , завтраков весь день, бранчей выходного дня и вечерних коктейльных и гриль-вечеринок.

12 июня в 11 часов команда устроит забег по красивому маршруту — от Петроградской до ДЛТ — совместно с Simple Run. Участие — бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться здесь.