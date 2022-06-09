6 необычных новинок от кофеен Петербурга: выдержка в пивных бочках, растворимый спешелти и дрипы без кофеина

Кофе в пивных бочках, растворимый спешелти «Галараствор» и редкий сорт Гейша — рассказываем о новом (и вкусном!) у локальных обжарщиков и петербургских кофеен.
Сорт Гейша (Геша)
Его трудно найти и легко потерять, уроженец Эфиопии, которого уже воспитывают и в других странах, редкий и дорогой (этот не самый урожайный сорт выращивают на высоте порядка 1500 метров) гость у локальных обжарщиков. Знатоки сравнивают его с чаем и ценят за фруктовые и цветочные ноты. Есть у команды «Восход».
Кофейная коллаборация с пивоварами AF Brew и «Галараствор»
Обжарщики из «Сварщицы Екатерины» объединились с AF Brew, чтобы сделать кофе: его на протяжении месяца выдерживают в бочках из‑под разного алкоголя и пива. На выходе — сложносочиненные и редкие нюансы во вкусе.
Еще один прорывной продукт «Сварщицы» — «Галараствор». Это растворимый спешелти (!) кофе, который «по своим вкусовым характеристикам не уступает фильтру». Сейчас в наличии нет, но новая партия уже на подходе.
Дрип-кофе без кофеина
Sibaristica сделали невозможное и объединили понятия «декаф», «дрип» и «спешелти» — смесь производится из 100% арабики из Гватемалы, Кении и Индонезии. От кофеина в зернах избавляются так: сначала их обрабатывают горячим паром, затем пищевым растворителем дихлорметаном, после чего его смывают водой, а зерна второй раз обжигают паром (дихлорметан — органическое соединение, которое разрушается при температуре в 40 градусов). Последний штрих — просушка зерен, в которых остается всего 0,1% кофеина.
Cold brew в бутылке
Гениальная идея, которая почему-то была с нами не всегда. Кофе не сказать что заваривают, но настаивают в очень холодной воде в течение 15-18 часов и распределяют по тарам.
Где брать:
- «Щегол» разливает немного цветочный колд брю на зернах из Эфиопии (станция Арича) в бутылки объемом 0,25 мл (280 руб.).
- verle закатывает холодный кофе с лимоном, лесными ягодами, белым грейпфрутом, персиком и ананасом или классический в банки 0,33 мл (200 руб.) или продает набором из 3 шт.
- Pitcher готовит напиток 14-16 часов, а затем дополнительно фильтрует, из-за чего снижается горечь. Бутылку 0,33 можно приобрести за 200 руб.
- Skuratov пошел дальше всех и на основе колд брю готовит коктейли в жестяных банках. К примеру, популярный цитрусовый-ягодный кофе шенди с малиновым пюре и куркумой можно забрать с собой (270 руб.).
Экскурсии на производство
Verle coffee roasters запустили экскурсии на свое производство. Чтобы посмотреть на процессы обжарки зерен, создания и упаковки всей продукции нужно перечислить любую сумму в фонд издания «Такие дела». Запись — в директ запрещенной социальной сети.
Кофебоксы
Кофейные картографы Good Coffee Map составили не только интерактивную навигацию по заведениям со спешелти зерном, но и собрали подборку (каждый месяц — новая) кофе от крупных производств, локальных обжарщиков, маленьких ростерий и даже сделали свой собственный! В коробку можно положить от 3 до 6 моносортов, подробные инструкции по правильному завариванию, колесо вкусов, мерч и даже соленую карамель, которая очень хорошо дружит с кофе.
Комментарии (0)