6 необычных новинок от кофеен Петербурга: выдержка в пивных бочках, растворимый спешелти и дрипы без кофеина

Кофейная коллаборация с пивоварами AF Brew и «Галараствор»

Обжарщики из «Сварщицы Екатерины» объединились с AF Brew, чтобы сделать кофе: его на протяжении месяца выдерживают в бочках из‑под разного алкоголя и пива. На выходе — сложносочиненные и редкие нюансы во вкусе.

Еще один прорывной продукт «Сварщицы» — «Галараствор». Это растворимый спешелти (!) кофе, который «по своим вкусовым характеристикам не уступает фильтру». Сейчас в наличии нет, но новая партия уже на подходе.