5 тайных китайских мест в Петербурге: от бычьих яиц до чаошаньского горячего котла

Сяоданцзя

Отрываю от сердца место, где так хорошо и так сложно забронировать место! Если вам нужны красивые интерьеры и суперчистоту, то это заведение не для вас. Но за аутентичными китайскими чифаньками — только сюда. Кафе разместилось в полуподвальном помещении недалеко от «Апрашки». Здесь все 5 столов, на полках вдоль стен выставили небольшую подборку китайских продуктов и соусов, в холодильнике — холодные чаи и пиво.

Что брать:

В кафе есть три меню: обычное, меню для горячего котла и барбекю. Вкусно исключительно все: от традиционных блюд китайской кухни вроде баклажанов в сладком соусе и тофу по-домашнему до экзотики — холодной и острой лапши лянпи или сахарных лепешек с джусаем.

Котел (также известный как хотпот, хого или китайский самовар) здесь особенный, медный, на углях. Такие чаще используют на севере Китая и в Монголии. Наполнение соответствующее, то есть с упором на баранину, сухой тофу, лапшу, бамбук и корень лотоса.

Барбекю готовят в центре стола, тоже на углях, к нему обязательно закажите смесь специй, которая в меню кокетливо значится «сухой материал». Дома самому так не смешать.