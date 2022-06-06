5 тайных китайских мест в Петербурге: от бычьих яиц до чаошаньского горячего котла

Где попробовать бараньи яйца, блины цзяньбин и звезду китайского тиктока кройффл? А можно ли в Петербурге найти чаошаньский горячий котел? Автор телеграм-канала «Китайский Петербург» Татьяна Карпова, преподаватель ВШЭ и переводчик художественной литературы, которая до пандемии много лет жила в стране восходящего солнца рассказала «Собака.ru» о тайных заведениях многочисленной китайской диаспоры.
Найчашная Amay
Как и многие китайские заведения, это место выросло из «домашней кухни». В пандемию местная студентка Ян Цзинмэй заскучала и решила готовить для соотечественников любимый всеми китайцами напиток — найча (молочный чай). Уютное, солнечное кафе на набережной Фонтанки. Здесь можно полистать китайские книги, послушать занятия разговорного клуба, поиграть с милым маскотом кафе — французским бульдогом Софьей, а также попробовать необычные напитки.
Что брать:
- Классика: черный чай с молоком. Добавьте в него тапиоку или моти. Получится тот же самый вкус, что в Китае!);
- Вкусы лета: сырный персик или манго — большой фруктовый фраппе с сырной шапочкой, при желании можно добавить кокосовое желе или шарики с соком;
- Звезду китайского тиктока: кройффл — гибрид вафли и круассана, советую добавить сахарную тапиоку, как любит сама хозяйка заведения.
|наб. Фонтанки, 50
Сяоданцзя
Отрываю от сердца место, где так хорошо и так сложно забронировать место! Если вам нужны красивые интерьеры и суперчистоту, то это заведение не для вас. Но за аутентичными китайскими чифаньками — только сюда. Кафе разместилось в полуподвальном помещении недалеко от «Апрашки». Здесь все 5 столов, на полках вдоль стен выставили небольшую подборку китайских продуктов и соусов, в холодильнике — холодные чаи и пиво.
Что брать:
В кафе есть три меню: обычное, меню для горячего котла и барбекю. Вкусно исключительно все: от традиционных блюд китайской кухни вроде баклажанов в сладком соусе и тофу по-домашнему до экзотики — холодной и острой лапши лянпи или сахарных лепешек с джусаем.
Котел (также известный как хотпот, хого или китайский самовар) здесь особенный, медный, на углях. Такие чаще используют на севере Китая и в Монголии. Наполнение соответствующее, то есть с упором на баранину, сухой тофу, лапшу, бамбук и корень лотоса.
Барбекю готовят в центре стола, тоже на углях, к нему обязательно закажите смесь специй, которая в меню кокетливо значится «сухой материал». Дома самому так не смешать.
|ул. Садовая, 28-30, к1
Ши Юэ
Если бы мы были в Китае, это считалось бы местом для завтрака. Правда, тостов с авокадо и скрэмбла здесь точно не увидишь, зато есть то, что едят с утра сами китайцы: пельмешки, баоцзы, лапша, блины цзяньбин, суп с вонтонами. Кафе находится на 20-й линии Васильевского острова, в давно известном «китайском» центре города. Внутри мило, чисто, готовят быстро, а еду можно взять с собой.
Что брать?
- Блины цзяньбин, которые готовят из смеси пшеничной муки и муки из маша, а в центр кладут хрустящий пшеничный хворост. Добавки можно выбрать самостоятельно, я предпочитаю добавлять «острый глютен» — популярный снек из пшеничной муки и перца чили;
- Вареное яйцо в маринаде;
- Крохотные пельмени сяолунбао с мясом;
- Тайваньские сосиски, которые готовят на открытом гриле.
|20-я линия Васильевского острова, 9
«Небесный фуд город»
В масштабах города место притяжения для китайцев — это Васильевский, а в масштабах острова — улица Кораблестроителей. В одном из домов здесь прячется настоящая китайская шашлычная. Написано, что работает с 3 часов дня, а на самом деле — когда персонал придет и откроет. Стандартов отдачи никаких нет: одну пампушку могут жарить и 5 минут, и 40. В большом бумажном меню карандашом нужно ставить галочки напротив выбранных вами блюд. Летом открывают террасу недалеко от воды.
Что брать?
- Классика: шашлыки из баранины, баклажан на гриле, рулетики из грибов эноки в тофу, мясные и рыбные шарики;
- Экзотика: бараньи яйца на гриле (называются торжественно — баранья драгоценность);
- Кроме шашлыков, в меню еще есть безумно острая лапша, а в зале есть отдельные столы для поедания горячего котла или малатана.
|ул. Кораблестроителей 30, к1
Источник: https://hypeehouse-spb.ru/
Hype House
Про еду поговорили, как же без развлечений? Нет игры более китайской, чем маджонг! В Петербурге даже проводятся чемпионаты, ну а отточить мастерство или просто познакомиться с игрой можно в целом китайском развлекательном центре. Кроме комнат со специальными столами для игры в Hype House есть еще много всего для тех, кто владеет языком: настольные игры, квесты, игры на консоли. Чтобы вы не отвлекались, из соседних заведений могут доставить еду и угостят китайскими чаями.
Найти это место может быть трудно, но у ребят есть сайт на двух языках: hypeehouse-spb.ru
|ул. Морская 21, к1
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