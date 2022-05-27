Итало-ливанские завтраки, раклет и коктейли из одуванчиков: ресторанный дайджест

Charlie

Утро одного из последних весенних выходных нужно посвятить привозному завтраку в «Чарли». На этот раз идем за блюдами от шефа ресторана Animals Александра Пименова. Их домашнюю рикотту с томатами, редисом и петрушкой или буррату с мастардой из груши сочетаем с обязательным бокалом игристого, который здесь наливают for free!