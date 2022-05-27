Итало-ливанские завтраки, раклет и коктейли из одуванчиков: ресторанный дайджест

Бекон со сладкой вишней на завтрак, денер с раклетом и коктейли из одуванчиков — рассказываем куда идти, что есть и где пить в Петербурге на этих выходных. Новый выпуск ресторанного дайджеста «Собака.ru».
Завтраки в Mina
В новом итало-ливанском ресторане Арама Мнацаканова запустили завтраки — с 9 утра по будням и с 10 по выходным. Классический Бенедикт подают с черным трюфелем или красной икрой, а три вариации горячих бельгийских вафель шефы Николя Лорье и Мануэль Сурачи готовят с глазуньей, сыром и ветчиной или с легким ягодным соусом.
|Спортивная ул. 2
Раклет в tureckiy
Мастера раклетных дел из контейнера Аlphorn на Аптекарском острове 28 мая высадятся в бистро tureckiy. Будут плавить швейцарский сыр на денер с беконом и подавать блюдо по мотивам альпийских горнолыжных курортов: рваная говядина или веганское мясо с маринованными овощами, картошкой с горячим сыром и специями. Культура Apres Ski, перенесенная в Петербург!
|Некрасова, 1/38
Branch Garage
27 мая Александр Болтян запускает двор «Гаража» и уезжает в Тбилиси строить такой же. Три зала и двухуровневую террасу откроют под лайв-выступления музыкантов и диджей-сеты и барбекю.
|Печатника Григорьева, 12
Вечеринка во дворе Василеостровского рынка
27 мая во дворе рынка пройдет вечеринка под live-вокал Луни Ана, мягкие звуки гитары и расслабленные удары драм-машинок. На террасе нас ждут киоски Vinofeel с вином по бокалам, сидр от Ontap, раковые шейки морского контейнера Seacan и многое другое.
|Большой проспект В.О., 16
Открытие двора K-30
4 июня в гавани Васильевского острова откроется контейнерный музыкальный двор K-30. На двухэтажной площадке разместятся уличное кафе, чайная комната с десертами, арт-галерея, рекорд-шоп, пинг-понг и бильярд, а рядом — набережная и костер.
|Кожевенная линия, 30
Charlie
Утро одного из последних весенних выходных нужно посвятить привозному завтраку в «Чарли». На этот раз идем за блюдами от шефа ресторана Animals Александра Пименова. Их домашнюю рикотту с томатами, редисом и петрушкой или буррату с мастардой из груши сочетаем с обязательным бокалом игристого, который здесь наливают for free!
|наб. канала Грибоедова, 54
«Суперпозиция»
В свежеоткрывшемся баре собрана классная коллекция цветных винтажных, советских бокалов. Помимо основного меню из 12 коктейлей здесь предлагают спешл-миксы: на этой неделе можно попробовать джин на одуванчиках, собранных в Ленобласти. С умом подошли и к конструированию безалкогольных напитков, смешивая «нулевку» с томатной водой или вишню и полынь с домашним б/а вермутом.
|Восстания, 22
Eggsellent
Всем уставшим от сырников и яйца пашот на завтрак посвящается! На Василеостровском рынке можно попробовать новый вариант сытного утреннего блюда: бекон и сладкая вишня на тосте с кремом маскарпоне и дробленым миндалем.
|Большой проспект В.О., 16
Chuck
До 29 мая включительно в миттерии готовят самый мясной бургер ever. Между мягкими и румяными булочками бриошь уложена не котлета из рубленой говядины, а стейк рибай. Подается блюдо с картошкой фри, красным коул слоу и чимичури.
|Гороховая, 41
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