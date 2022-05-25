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Что Где Есть

30 террас кафе и ресторанов Петербурга, куда можно отправиться прямо сейчас

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Уличный ресторанный формат для Петербурга значит много больше, чем просто «общепит». Самые красивые виды на город, барбекю-вечеринки, танцы и скрытые внутренние дворы — в первой части нашего гида по террасам кафе, баров и ресторанов. 

Городские

Sea Signora

В сифуд-ресторане шефа Антонио Фреза появился собственный внутренний двор, украшенный цветами.

Большая Морская, 30

Utopist

В летней программе — бранчи за большим коммунальным столом во дворе в коллаборации с ресторанами, шеф-поварами и сомелье (первый — под вишней, сливой, яблоней и кленом пройдет в июне!). 

Ковенский пер., 14

Saro 

Последние майские выходные запомнятся первой годовщиной ресторана. В программе: устрицы и Шампань, обновленная терраса и угощения от шефа Маши Дементьевой.

Наб. Адмирала Лазарева, 22

Frantsuza Bistrot

Дмитрий Блинов, Ренат Маликов и шеф Иван Фролухин поставили террасу в саду элитного ЖК. Оупенэйр по-французски — круассаны с 9 утра и шампанское. 

наб. Адмирала Лазарева, 22

Made in China

Терраса с маркизами, защищающими от дождя или редкого палящего солнца. Дегустируем каждый коктейль из блестяще продуманной азиатской барной карты. 

Большая Морская, 35

Kuznyahouse

Стабильно прекрасная терраса со стороны травяного сада «Новой Голландии».

Наб. Адмиралтейского канала, 2

Aiki Terrasa

Оценить панораму на акваторию Невы и поздно позавтракать можно на открытой террасе бистро на Петроградской стороне.

Аптекарская наб., 18

Alphorn

Где еще в Петербурге можно поесть швейцарский раклет, усаживаясь в походный стул? Контейнер находится на Аптекарском острове. 

Академика Павлова, 7В

Marso Polo

Круглогодичная веранда в Михайловском саду с панорамным остеклением, метровыми пиццами и безупречным сервисом. 

Наб. канала Грибоедова, 2

Bacchus Bar

Редкие вина и сербскую брынзу можно дегустировать на свежем воздухе. 

Караванная, 7

«Рыбы моей мечты»

Морская терраса при историческом особняке Путилова на Крестовском острове.

Проспект Динамо, 2а

Pame

На мини-террасе у Круглого рынка дают греческие специалитеты и идеально приготовленные морепродукты.

наб. реки Мойки, 3

«Траппист»

Бельгийское пиво и мидии в фирменных зеленых кастрюлях кажутся еще вкуснее на уличной террасе.

ул. Радищева, 36

Forno Bravo Centrale 

Отличники по озеленению фасадов открыли небольшую проитальянскую террасу с видом на Симеоновскую церковь.

ул. Белинского, 11

«Сыроварня» и Nama

Огромная внутренняя терраса, объединяющая сразу два ресторана: азиатскую кухню Глена Баллиса и рукотворные буррату и качотту. 

Ковенский пер., 5

«Скотный двор»

Внутренний двор ресторан-бара команда раскачивает барбекю-вечеринками и всегда задорным музыкальным лайн-апом. 

Конногвардейский бульвар, 21

Дворы и рынки

«Двор Гостинки»

Общественное пространство с фудмаркетом (15 гастропроектов: Burito Favorito, Turkish food, «Мидийное место», Sinar Pizza Diego da Napoli,  «Чешский трдельник», Camper coffee и др), шезлонгами, и столами для настольного тенниса.

Садовая ул., 17

Ezo

Грузинская закусочная в «Бертгольд-центре» с музыкой и танцами, вином и хинкали.

Гражданская улица, 13-15

«Футура»

Помимо террасы около бистро работает двухэтажный бар, где можно посидеть на крыше и послушать музыкальный джем или во дворе — съесть цыпленка-гриль и посоревноваться с ракетками.

наб. Pеки Карповки, 5

Branch Garage

На торжественном открытии 27 мая будут снабжать петербуржцем новыми BBQ  блюдами под выступления музыкальных групп Pure Phasers и Menk.

Печатника Григорьева, 12

Василеостровский рынок

Во дворе рынка все цветет, выстраиваются новые резиденты, появляются террасы (своя — у Numero Zero на втором этаже).

Большой проспект В.О, 16

Union

Двор Union выкручивает летний режим на максимум: сплошная музыка, хот-доги и шавермы в пухлой пите.

Литейный пр., 55

Загородные

«Рыба на Даче»

Большой деревянный дом на берегу реки Сестры с просторной террасой, коптильней и мангалом. 

Приморское ш., 319А, Сестрорецк

Forest Hill

Загородный ресторан северной кухни с активом в виде двух террас прямо в сосновом лесу.

ул. Людмилы Кедриной, 2

«Ларисочная» в Комарово

Настойки, чебуреки, манты и узбекский плов — берем все и сразу на террасе с шезлонгами.

2-я Дачная, 3

При отелях 

 «Гранд Отель Европа»

Летняя терраса отеля работает прямо на углу Невского проспекта и Михайловской улицы. Пробуем закуски из лобби-бара — фирменный салат «Цезарь» в корзинке из пармезана и сэндвичи.

«Кемпински Мойка 22»

Увидеть Дворцовую площадь с высоты, попробовать карпаччо из дыни с фермерской страчателлой и легкий салат из южных томатов.

Наб. реки Мойки, 22

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Летнее кафе открылось прямо перед Исаакиевским собором. Цветы и растения в меню сигнализируют о наступившем (почти) лете: здесь готовят лавандовый мармелад, жасминовое мороженое и спритц с алое.

Вознесенский пр., 1

Hotel Indigo

Терраса ресторана Vino&Voda с крыши открывает обзор на парадный Петербург. Есть защита от дождя, ветра и прочей непогоды.

 

ул. Чайковского, 17

Отель «Гельвеция‎»

Закрытая от шумного центра города терраса Cafe Claret во внутреннем дворе.

ул. Марата, 11
 

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