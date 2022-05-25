30 террас кафе и ресторанов Петербурга, куда можно отправиться прямо сейчас

Уличный ресторанный формат для Петербурга значит много больше, чем просто «общепит». Самые красивые виды на город, барбекю-вечеринки, танцы и скрытые внутренние дворы — в первой части нашего гида по террасам кафе, баров и ресторанов.
Городские
Sea Signora
В сифуд-ресторане шефа Антонио Фреза появился собственный внутренний двор, украшенный цветами.
Большая Морская, 30
Utopist
В летней программе — бранчи за большим коммунальным столом во дворе в коллаборации с ресторанами, шеф-поварами и сомелье (первый — под вишней, сливой, яблоней и кленом пройдет в июне!).
Ковенский пер., 14
Saro
Последние майские выходные запомнятся первой годовщиной ресторана. В программе: устрицы и Шампань, обновленная терраса и угощения от шефа Маши Дементьевой.
Наб. Адмирала Лазарева, 22
Frantsuza Bistrot
Дмитрий Блинов, Ренат Маликов и шеф Иван Фролухин поставили террасу в саду элитного ЖК. Оупенэйр по-французски — круассаны с 9 утра и шампанское.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Made in China
Терраса с маркизами, защищающими от дождя или редкого палящего солнца. Дегустируем каждый коктейль из блестяще продуманной азиатской барной карты.
Большая Морская, 35
Kuznyahouse
Стабильно прекрасная терраса со стороны травяного сада «Новой Голландии».
Наб. Адмиралтейского канала, 2
Aiki Terrasa
Оценить панораму на акваторию Невы и поздно позавтракать можно на открытой террасе бистро на Петроградской стороне.
Аптекарская наб., 18
Alphorn
Где еще в Петербурге можно поесть швейцарский раклет, усаживаясь в походный стул? Контейнер находится на Аптекарском острове.
Академика Павлова, 7В
Marso Polo
Круглогодичная веранда в Михайловском саду с панорамным остеклением, метровыми пиццами и безупречным сервисом.
Наб. канала Грибоедова, 2
Bacchus Bar
Редкие вина и сербскую брынзу можно дегустировать на свежем воздухе.
Караванная, 7
«Рыбы моей мечты»
Морская терраса при историческом особняке Путилова на Крестовском острове.
Проспект Динамо, 2а
Pame
На мини-террасе у Круглого рынка дают греческие специалитеты и идеально приготовленные морепродукты.
наб. реки Мойки, 3
«Траппист»
Бельгийское пиво и мидии в фирменных зеленых кастрюлях кажутся еще вкуснее на уличной террасе.
ул. Радищева, 36
Forno Bravo Centrale
Отличники по озеленению фасадов открыли небольшую проитальянскую террасу с видом на Симеоновскую церковь.
ул. Белинского, 11
«Сыроварня» и Nama
Огромная внутренняя терраса, объединяющая сразу два ресторана: азиатскую кухню Глена Баллиса и рукотворные буррату и качотту.
Ковенский пер., 5
«Скотный двор»
Внутренний двор ресторан-бара команда раскачивает барбекю-вечеринками и всегда задорным музыкальным лайн-апом.
Конногвардейский бульвар, 21
Дворы и рынки
«Двор Гостинки»
Общественное пространство с фудмаркетом (15 гастропроектов: Burito Favorito, Turkish food, «Мидийное место», Sinar Pizza Diego da Napoli, «Чешский трдельник», Camper coffee и др), шезлонгами, и столами для настольного тенниса.
Садовая ул., 17
Ezo
Грузинская закусочная в «Бертгольд-центре» с музыкой и танцами, вином и хинкали.
Гражданская улица, 13-15
«Футура»
Помимо террасы около бистро работает двухэтажный бар, где можно посидеть на крыше и послушать музыкальный джем или во дворе — съесть цыпленка-гриль и посоревноваться с ракетками.
наб. Pеки Карповки, 5
Branch Garage
На торжественном открытии 27 мая будут снабжать петербуржцем новыми BBQ блюдами под выступления музыкальных групп Pure Phasers и Menk.
Печатника Григорьева, 12
Василеостровский рынок
Во дворе рынка все цветет, выстраиваются новые резиденты, появляются террасы (своя — у Numero Zero на втором этаже).
Большой проспект В.О, 16
Union
Двор Union выкручивает летний режим на максимум: сплошная музыка, хот-доги и шавермы в пухлой пите.
Литейный пр., 55
Загородные
«Рыба на Даче»
Большой деревянный дом на берегу реки Сестры с просторной террасой, коптильней и мангалом.
Приморское ш., 319А, Сестрорецк
Forest Hill
Загородный ресторан северной кухни с активом в виде двух террас прямо в сосновом лесу.
ул. Людмилы Кедриной, 2
«Ларисочная» в Комарово
Настойки, чебуреки, манты и узбекский плов — берем все и сразу на террасе с шезлонгами.
2-я Дачная, 3
При отелях
«Гранд Отель Европа»
Летняя терраса отеля работает прямо на углу Невского проспекта и Михайловской улицы. Пробуем закуски из лобби-бара — фирменный салат «Цезарь» в корзинке из пармезана и сэндвичи.
«Кемпински Мойка 22»
Увидеть Дворцовую площадь с высоты, попробовать карпаччо из дыни с фермерской страчателлой и легкий салат из южных томатов.
Наб. реки Мойки, 22
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Летнее кафе открылось прямо перед Исаакиевским собором. Цветы и растения в меню сигнализируют о наступившем (почти) лете: здесь готовят лавандовый мармелад, жасминовое мороженое и спритц с алое.
Вознесенский пр., 1
Hotel Indigo
Терраса ресторана Vino&Voda с крыши открывает обзор на парадный Петербург. Есть защита от дождя, ветра и прочей непогоды.
ул. Чайковского, 17
Отель «Гельвеция»
Закрытая от шумного центра города терраса Cafe Claret во внутреннем дворе.
ул. Марата, 11
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