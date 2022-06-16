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Булка-куб, ватрушки и краффины: топ-10 выпечки Петербурга

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Булка-куб, дэниш, краффиш и ватрушки из пирожковой 1965 года рождения: где лучшая выпечка по мнению ведущих городских фуди: Натальи Бондаревской (Sysoev FM), Виктории Дим (Restorating), Алены Мельниковой (Mercado del Sol), Екатерины Суменковой (Utopist) и Людмилы Ивановой («Мечтатели»).

Сезонный краффин из пекарни «Подписные булочки»

Слоеная как круассан и пухлая как краффин булка постоянно гениальна и всегда нова: летом с ревенем, в холода с облепихой, а на гастролях в El Copitas с ананасом и чили.

Литейный пр., 57
   

Дабл бэйк в бистро «Футура»

С ореховым кремом или с пряным яблоком: какая бы ни была начинка у этого пышного сливочного круассана с посыпкой, это всегда двойное удовольствие — на вкус и на вид.

наб. Pеки Карповки, 5
   

Бриошь с карамелью в кафе Zoe

Сладость, мягкость и пористость: так описывает эту бриошь пекарь Максим Бабич. А еще ручается, что повышенный сахар в молочной карамели отлично уравновешивается тестом.

Басков пер. 41/29
   

Рулет с корицей в Kuznya Café

С корицей и кардамоном, а также с маком или с черникой и марципаном: булка меняет начинки, но не изменяет главному — сочному нутру и румяным бокам.

наб. Адмиралтейского канала, 2М
   

Дэниш с голубикой в кафе Aster

Сибаритское бистро славится своим гедонизмом, и слойки — не исключение: дэниш сдабривают и ванильным кремом со свежими ягодами голубики, и сливой в компании маракуйи.

ул. Маяковского, 23
   

«Булка-куб» в пекарнях «Слой»

Слоеный куб с карамельным кремю и яблочнокардамоновым конфитюром — легенда! Берем куб сверху и снизу, прокручиваем, ломаем на две части, макаем корочку в начинку.

ул. Маяковского, 23; 
Невский пр., 136
Московский пр-т., 49
 
   

Булочка с маком в кафе-кондитерской «Бизе»

Вкус детства — макового рулета, пропитанного сладким сиропом — горячо рекомендуется в новом прочтении: покрытый не молочным, а белым шоколадом.


ул. Жуковского, 41
 
   

Слойка с пеканом из пекарен «Люди любят»

В большой, почти на полсотни точек, демократичной сети хит продаж — это слойки: вкус, цена и качество у них сбалансированы идеально. Лучшая — сахарная с пеканом.

ул. Некрасова, 1; 
ул. Восстания, 13

 
   

Фисташковая булочка в пекарне Hobz

Хрустящий снаружи и воздушный внутри «узелок» с заварным кремом с фисташками так хорош, что ему выпустили спин-офф — с брусничной и лимонной начинкой.

Невский пр., 160
   

Ватрушки из пирожковой «Колобок»

Ценители старой школы единодушны: в пирожковой 1965 года рождения сладкая выпечка не хуже модных булок, особенно фирменные ватрушки — с творогом или «Лакомка».

ул. Чайковского, 40
   
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Материал из номера:
Май

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