Булка-куб, ватрушки и краффины: топ-10 выпечки Петербурга

Булка-куб, дэниш, краффиш и ватрушки из пирожковой 1965 года рождения: где лучшая выпечка по мнению ведущих городских фуди: Натальи Бондаревской (Sysoev FM), Виктории Дим (Restorating), Алены Мельниковой (Mercado del Sol), Екатерины Суменковой (Utopist) и Людмилы Ивановой («Мечтатели»).
Сезонный краффин из пекарни «Подписные булочки»
Слоеная как круассан и пухлая как краффин булка постоянно гениальна и всегда нова: летом с ревенем, в холода с облепихой, а на гастролях в El Copitas с ананасом и чили.
|Литейный пр., 57
Дабл бэйк в бистро «Футура»
С ореховым кремом или с пряным яблоком: какая бы ни была начинка у этого пышного сливочного круассана с посыпкой, это всегда двойное удовольствие — на вкус и на вид.
|наб. Pеки Карповки, 5
Бриошь с карамелью в кафе Zoe
Сладость, мягкость и пористость: так описывает эту бриошь пекарь Максим Бабич. А еще ручается, что повышенный сахар в молочной карамели отлично уравновешивается тестом.
|Басков пер. 41/29
Рулет с корицей в Kuznya Café
С корицей и кардамоном, а также с маком или с черникой и марципаном: булка меняет начинки, но не изменяет главному — сочному нутру и румяным бокам.
|наб. Адмиралтейского канала, 2М
Дэниш с голубикой в кафе Aster
Сибаритское бистро славится своим гедонизмом, и слойки — не исключение: дэниш сдабривают и ванильным кремом со свежими ягодами голубики, и сливой в компании маракуйи.
|ул. Маяковского, 23
«Булка-куб» в пекарнях «Слой»
Слоеный куб с карамельным кремю и яблочнокардамоновым конфитюром — легенда! Берем куб сверху и снизу, прокручиваем, ломаем на две части, макаем корочку в начинку.
|ул. Маяковского, 23;
Невский пр., 136
Московский пр-т., 49
Булочка с маком в кафе-кондитерской «Бизе»
Вкус детства — макового рулета, пропитанного сладким сиропом — горячо рекомендуется в новом прочтении: покрытый не молочным, а белым шоколадом.
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ул. Жуковского, 41
Слойка с пеканом из пекарен «Люди любят»
В большой, почти на полсотни точек, демократичной сети хит продаж — это слойки: вкус, цена и качество у них сбалансированы идеально. Лучшая — сахарная с пеканом.
|ул. Некрасова, 1;
ул. Восстания, 13
Фисташковая булочка в пекарне Hobz
Хрустящий снаружи и воздушный внутри «узелок» с заварным кремом с фисташками так хорош, что ему выпустили спин-офф — с брусничной и лимонной начинкой.
|Невский пр., 160
Ватрушки из пирожковой «Колобок»
Ценители старой школы единодушны: в пирожковой 1965 года рождения сладкая выпечка не хуже модных булок, особенно фирменные ватрушки — с творогом или «Лакомка».
|ул. Чайковского, 40
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