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Что Где Есть

Новые завтраки, первые террасы и bubbles: ресторанный дайджест

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Новые завтраки в Aster и на Василеостровском рынке, приоктрывающиеся террасы и шашлыки. Что есть и где выпивать на майских выходных в Петербурге — ресторанный дайджест. 

Новые завтраки в Aster

В кафе Aster — все стабильно: свежие булки, хлеб и неизменный солдаут на завтраки. Если заранее запланируете утренний визит и забронируете стол, то попробуйте три новых блюда: английский завтрак, модные этой весной яйца по-турецки и спаржа с яйцом пашот и прошутто. 

ул. Маяковского, 23
   

Первый спешл в Nothing Fancy

Впервые в меню появилось специальное блюдо (исчезнет!) — средиземноморский боул. В нем много всего: тунец конфи, печеная паприка, хумус, фета, нут, разные овощи и соус ромеско. Еще обновилась линейка наших любимых многосоставных соков. Apple Pie, например, из яблока, груши, лимона, корицы и топинамбура, а Booster C — из апельсина, лайма, лимона и стевии.

Социалистическая ул., 21; Большой проспект П. С., 35
   

 

Открытие Yes, Honey на Васильевском

6 мая встречаемся на Василеостровском рынке! Вечером здесь пройдет своя Coachella Party в честь открытия корнера Yes, Honey, специализирующихся на завтраках и коктейлях. Лайв-вокал, диджей-сеты и батарея авокадо-тостов, драников с яйцом пашот и кабачковых оладьев. 

Большой проспект В.О., 16
   

Баба на водке в Animals 

Новый десерт Animals очень и очень нас манит. Приготовлен на водке от команды El Copitas Bar: булочку пропитывают яблочным сиропом и водкой, а подают с ванильным соусом, ганашом на основе черного солода и с фиолетовой морковью в черносмородиновом сиропе. 

ул. Некрасова, 60
   

«Каток и скрипка»

Какие майские без шашлыков? В «Катке» с начала мая появились сеты на компанию — с уткой или ягненком, вином (магнум, то есть 1,5 литра) и овощами. А все выходные в заведении будут звучать то еврейские песни, то ритмы самбы или же ориентальные мотивы — все живая музыка!

Каменноостровский пр, 11
   

Терраса Prosto Vino 

В Андреевском дворе заработала терраса демократичного винного танцевального бара. Вид — на старейшую аптеку Петербурга! Скоро команда обещает открыть вторую, побольше (во внутреннем дворе). 

6-я линия ВО, 9
   

Вечеринки Mbar

Каждые выходные на втором этаже ресторана Mercado del Sol проводят резвые вечеринки с диджеями: то по случаю открытия галереи дизайнера Фрола Буримского, то по случаю запуска новых коктейлей. Последние — с манго, японским томатным ликером или макаруном внутри — очень хороши. В эти выходные играть будут Vibe Masta, The Vilars, Mironov и другие.

Белинского, 5
   

«Бабблчетверг» в баре «Полторы комнаты»

Каждый четверг в баре появляются новые коктейли с разными видами bubbles: от игристого и домашней содовой со вкусом «Холс» до ароматного пузыря над бокалом. Гастрономическую пару подбирает шеф Саша Плеханов — каждый раз новый идеальный рецепт тартара.

Маяковского, 34
   
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