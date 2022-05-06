Новые завтраки, первые террасы и bubbles: ресторанный дайджест

Новые завтраки в Aster и на Василеостровском рынке, приоктрывающиеся террасы и шашлыки. Что есть и где выпивать на майских выходных в Петербурге — ресторанный дайджест.
Новые завтраки в Aster
В кафе Aster — все стабильно: свежие булки, хлеб и неизменный солдаут на завтраки. Если заранее запланируете утренний визит и забронируете стол, то попробуйте три новых блюда: английский завтрак, модные этой весной яйца по-турецки и спаржа с яйцом пашот и прошутто.
|ул. Маяковского, 23
Первый спешл в Nothing Fancy
Впервые в меню появилось специальное блюдо (исчезнет!) — средиземноморский боул. В нем много всего: тунец конфи, печеная паприка, хумус, фета, нут, разные овощи и соус ромеско. Еще обновилась линейка наших любимых многосоставных соков. Apple Pie, например, из яблока, груши, лимона, корицы и топинамбура, а Booster C — из апельсина, лайма, лимона и стевии.
|Социалистическая ул., 21; Большой проспект П. С., 35
Открытие Yes, Honey на Васильевском
6 мая встречаемся на Василеостровском рынке! Вечером здесь пройдет своя Coachella Party в честь открытия корнера Yes, Honey, специализирующихся на завтраках и коктейлях. Лайв-вокал, диджей-сеты и батарея авокадо-тостов, драников с яйцом пашот и кабачковых оладьев.
|Большой проспект В.О., 16
Баба на водке в Animals
Новый десерт Animals очень и очень нас манит. Приготовлен на водке от команды El Copitas Bar: булочку пропитывают яблочным сиропом и водкой, а подают с ванильным соусом, ганашом на основе черного солода и с фиолетовой морковью в черносмородиновом сиропе.
|ул. Некрасова, 60
«Каток и скрипка»
Какие майские без шашлыков? В «Катке» с начала мая появились сеты на компанию — с уткой или ягненком, вином (магнум, то есть 1,5 литра) и овощами. А все выходные в заведении будут звучать то еврейские песни, то ритмы самбы или же ориентальные мотивы — все живая музыка!
|Каменноостровский пр, 11
Терраса Prosto Vino
В Андреевском дворе заработала терраса демократичного винного танцевального бара. Вид — на старейшую аптеку Петербурга! Скоро команда обещает открыть вторую, побольше (во внутреннем дворе).
|6-я линия ВО, 9
Вечеринки Mbar
Каждые выходные на втором этаже ресторана Mercado del Sol проводят резвые вечеринки с диджеями: то по случаю открытия галереи дизайнера Фрола Буримского, то по случаю запуска новых коктейлей. Последние — с манго, японским томатным ликером или макаруном внутри — очень хороши. В эти выходные играть будут Vibe Masta, The Vilars, Mironov и другие.
|Белинского, 5
«Бабблчетверг» в баре «Полторы комнаты»
Каждый четверг в баре появляются новые коктейли с разными видами bubbles: от игристого и домашней содовой со вкусом «Холс» до ароматного пузыря над бокалом. Гастрономическую пару подбирает шеф Саша Плеханов — каждый раз новый идеальный рецепт тартара.
|Маяковского, 34
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