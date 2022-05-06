Новые завтраки, первые террасы и bubbles: ресторанный дайджест

«Каток и скрипка»

Какие майские без шашлыков? В «Катке» с начала мая появились сеты на компанию — с уткой или ягненком, вином (магнум, то есть 1,5 литра) и овощами. А все выходные в заведении будут звучать то еврейские песни, то ритмы самбы или же ориентальные мотивы — все живая музыка!