Шашлычная в центре Петербурга, вег-завтраки и винтажная лодка с устрицами: ресторанный дайджест

Завтраки в Kuznyahouse

с 1 по 10 мая наблюдаем классную коллаборацию и заодно международный форум для поваров. Kuznyahouse и проект «Завтрак шефа» запускают долгожданную серию завтраков от семи шефов Петербурга — Антона Исакова (LaBiga), Дениса Прохорова (Chang), Александра Богданова (Cafe Claret), Егора Никонова (Hunt) и Игоря Васильева (Nordic). В разные дни на «Новой Голландии» можно будет найти detroit style сэндвичи, пиццету с клубникой и фисташками, омлет «Окономияки», шакшуку с топинамбуром и томатной бриошью и израильскую бабку с мороженым из фундучной халвы.