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Что Где Есть

Шашлычная в центре Петербурга, вег-завтраки и винтажная лодка с устрицами: ресторанный дайджест

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Шашлычная в центре Петербурга, новые вегетарианские завтраки и винтажная лодка с устрицами и шампанским. «Собака.ru» собрала подборку что где есть ближайшую неделю!

«Федя, дичь!»

Шашлычная в самом центре Петербурга от команды рюмочной «Ипполит», собирающей аншлаг вообще в любой день. Легко предположить повтор успеха: дримтим из возрождавших питейную традицию в Петербурге, мясо на открытом огне, разномастные пирожки, Семён Семёныч, нарисованный на стене. А 30 апреля на официальное открытие приедет легенда — Игорь Корнелюк!

Садовая, 7-9-11
   

Moon Party

В Ultramen объявили старт сезонным вечеринкам Moon Party. Дважды в месяц бар c шотами (тренд!) и кухня, готовящая рамены и том ямы, будут работать до 4 утра. Ближайшие — 30.04 и 8.05.

наб. Фонтанки, 59
   

Завтраки в Kuznyahouse

с 1 по 10 мая наблюдаем классную коллаборацию и заодно международный форум для поваров. Kuznyahouse и проект «Завтрак шефа» запускают долгожданную серию завтраков от семи шефов Петербурга — Антона Исакова (LaBiga), Дениса Прохорова (Chang), Александра Богданова (Cafe Claret), Егора Никонова (Hunt) и Игоря Васильева (Nordic). В разные дни на «Новой Голландии» можно будет найти detroit style сэндвичи, пиццету с клубникой и фисташками, омлет «Окономияки», шакшуку с топинамбуром и томатной бриошью и израильскую бабку с мороженым из фундучной халвы.

наб. Адмиралтейского канала, 2
   

Вегетарианское меню в Avocado Queen

30 апреля, на один день, в ресторане материализуется вегетарианское меню (по специальной цене), созданное совместно с шефом Zelenoe bistro Никитой Голубевым. С 12:00 до 15:00 будут раздавать квашеный батат фри с грибным болоньезе, яйцо Бенедикт на хлебе с полынью, киноа темпе со снытью и печеную брокколи с попкорном из гречи.

Итальянская, 21
   

«На Вина!»

До конца майских на складе продаются шампань и петнат, органика, биодинамика и натуралка по очень спешл ценам. А 29 мая разливают батарею вин по бокалам (от 420 руб), приоткрывают внутренний двор и подают краб-доги, великие пончики и деликатесное мясо из салюмерии.

Инструментальная, 3В
   

Вино и шоколад в ателье «Птицы»

30 апреля идем дегустировать вина и шоколада, сделанного в концепции bean to bar (от боба к плитке), и слушать обширную лекцию обо всех вкусовых нюансах. На повестке — десертное вино, херес и овсяный стаут.

Набережная канала Грибоедова, 96
   

«Есенин»

29 апреля состоится разгульное открытие винного бара Yesenin. Собираются хоронить трезвость и грусть реками вина, стихами от приглашенных артистов театра FULCRO (надо идти!), викториной и кутежом.

Гороховая 2/6
   

Experimental cocktail red room

Стартовал новый, шестой сет в экспериментальной красной комнате Perfect serve bar. 4 курса — блюдо и коктейль — объединены «абстрактной душой русской кухни и глубокой культурой локальных спиритов». Готовят смалец с пшеничными блинчиками и баклажанной икрой, щи из квашеной капусты, оленину и мороженое из репы. 

Маяковского, 34
   

Кабаре «Шум»

2 мая заработает кабаре «Шум», знакомое нам по спикизи-гостиной на Васильевском острове. Шеф-повар Никита Сечин подготавливает закуски из сезонных локальных продуктов (ждём «Меню недели» из продуктов с Некрасовского рынка). Шеф-сомелье Регина Халикова компонует винную карту с акцентом на органику и биодинамику, а также вина российских виноделен. Над интерьером поработала Кира Гришина («Подписные издания», Merula на Невском).

Маяковского, 52
   

Negroni days в баре Primi

До 3 мая в баре работает счётчик, фиксирующий все выпитые негрони, а за каждое определенное число на табло гости получают подарки: коктейль, барное оборудование, плато закусок, мерч, бокалы и многое другое.

Пионерская, 1
   

«Рейс» Salone pasta&bar

С 1 мая открывается плавательный сезон! Выход в акваторию можно совершать на винтажных лодках с закусками, устрицами и шампанским на борту. Ознакомиться с меню, посмотреть фото и забронировать «Рейс» можно на сайте проекта.

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