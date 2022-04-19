Куличи! 30 предложений от ресторанов Петербурга: без глютена и сахара, тосканские buccellato и пасхальные зайцы

KUZNYAHOUSE

Помимо фирменных куличей с орехами и белым шоколадом (470 г, 890 руб.), классической пасхи из фермерского творога (100 г, 250 руб.), пасхальных зайцев с ванильным кремом (220 руб.) можно заказать блюда к праздничному столу: пирожки с капустой, мясом, тыквой, картофелем и грибами (100 руб. за шт.), пастрами из индейки (100 г, 440 руб.), фермерского цыпленка (790 руб за кг) и много чего еще!