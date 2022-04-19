Куличи! 30 предложений от ресторанов Петербурга: без глютена и сахара, тосканские buccellato и пасхальные зайцы

Витрина куличей, итальянских панеттоне и тосканских buccellato, подготовленная «Собака.ru» специально к Светлой Пасхе! Подборка 30 предложений от кафе и ресторанов Петербурга включает угощения без глютена и сахара, конфеты, расписанные вручную, и даже целый праздничный стол. Воистину!
Куличи
Кулич с апельсиновыми цукатами, шапкой из маршмеллоу и шоколадными перепелиными яйцами (700 г, 1800 руб.), с мягкой карамелью и орехами (700 г, 1800 руб.) или творожная пасха с цукатами (200 г, 560 руб.)
9 куличей на выбор и несколько бенто-тортов: цитрусы и шоколад в сливочном куличе под миндальным макарандом и лимонно-мятной начинкой (480 г., 1050 руб), с чаем матча, темным шоколадом и клубникой под матча макаронадом (680 г, 1300 руб.) или под розовой меренгой (460 г, 990 руб.).
Aster
Панеттоне с апельсиновыми цукатами и изюмом, приготовленный на итальянской муке и новозеландском масле с домашними цукатами (450 г, 1500 руб.). Сверху — миндальная глазурь и лепестки миндаля.
Нарядные куличи готовы во всех ресторанах Probka Family (Probka, Mama Tuta, R14, «Рыба на Даче») — ароматные, пропитанные ромом и упакованные в подарочную коробку (550 г, 2350 руб.).
MarsoPolo и Sea, Signora
Антонио Фреза приготовил традиционную пасхальную выпечку Тосканы — buccellato — крендель с изюмом, главный секрет приготовления которого, не жалеть сливочного масла и цукатов, долго замешивать тесто и настаивать его не меньше трех дней (1300 руб.)
Впечатляющее меню загородного ресторана: заварной кулич с цукатами и грецким орехом (400 г, 750 руб.), морковный с апельсином (400 г, 600 руб.), со сгущенкой и миндальными лепестками (200 г, 350 руб.) и многое другое.
Два варианта: с карамелизированными орехами с соленой карамелью и россыпью колотого грильяжа (450 г, 790 руб.) или пьяной клюквой и марципаном (450 г, 850 руб.)
Forno Bravo Centrale
Выпекают итальянские панеттоне с кардамоном и цукатами из сицилийских апельсинов.
«Британские пекарни»
Сдобные куличи с цукатами, украшенные сахарной помадкой, воздушным безе и засушенными бутонами чайной розы, паннетоне цитрусовый с апельсином и изюмом или с добавлением темного бельгийского шоколада, миндальной муки и меда.
Nordic
Три очень разных варианта: традиционный с вяленой клюквой и изюмом, украшенный заячьими ушками (2000 руб.), с лимонным кремом и розовыми яйцами, гнездом и перышком сверху (1900 руб.) и шоколадный кулич с вишней и ванильным кремом (1800 руб.). Также можно заказать творожную пасху с вяленой клюквой, вишневым кули, бобами тонка и белым шоколадом (2500 руб.).
KUZNYAHOUSE
Помимо фирменных куличей с орехами и белым шоколадом (470 г, 890 руб.), классической пасхи из фермерского творога (100 г, 250 руб.), пасхальных зайцев с ванильным кремом (220 руб.) можно заказать блюда к праздничному столу: пирожки с капустой, мясом, тыквой, картофелем и грибами (100 руб. за шт.), пастрами из индейки (100 г, 440 руб.), фермерского цыпленка (790 руб за кг) и много чего еще!
Панеттоне, покрытый маршмеллоу (450 г, 790 руб.), и два вида творожной пасхи: фисташковая (400 г, 1700 руб.) и классическая из карамелизированного творога (400 г, 990 руб.). Также можно заказать десяток перепелиных (350 руб.) или куриных (450 руб.) яиц, окрашенных луковой кожурой, свеклой и мареной.
«Сыроварня»
Кроме десятка расписных яиц можно купить куличи с изюмом, творогом и цукатами, украшенные розмарином (700 г, 800 руб.; 1.2 кг, 1300 руб.).
Коллаборация пекарни ZOE и винного ресторана Merula
Кулич-паннеттоне, а именно кекс из муки манитобу с начинкой из белого, темного, молочного шоколада и цукатов из красного апельсина, дополнили бутылкой сладкого вина (весь набор 2999 руб.). Забрать можно только в ресторане Merula на Яхтенной 24к2.
«Гранд Отель Европа»
Одна из самых сильных кондитерских города принимает заказы на куличи и пасхи, а также праздничные наборы шоколадных конфет. А 24 апреля команда отела ждет всех на пасхальный бранч и мастер-класс по росписи яиц в стиле Фаберже.
Куличи с глазурью из маршмеллоу и украшениями из мастики. В этом году готовят два вкуса: с цукатами или с тропической пропиткой со вкусом маракуйи (400 г, 650 руб.).
Куличи, приготовленные по технологии бриоши. С кремом из маракуйи с апельсиновыми цукатами (250 г, 550 руб.) или шоколадный с конфи из красных ягод (250 г, 550 руб.).
Addict
Кулич с заварным кремом с матчей и с бельгийским белым шоколадом, украшенный веточкой гипсофилы (990 руб.)
Bilbao
Панеттоне, внутри которого вяленая вишня, клюква и шоколадные сферы с солёной карамелью, а сверху швейцарская меренга (350 г, 850 руб.)
«Тени»
Кулич на топленом молоке с шелковицей, бадьяном и помадкой из печеного болгарского перца (500 г, 850 руб.)
Dessert market
Куличи-краффины» с ромовыми абрикосами, цедрой и конфитюром из апельсина (420 г, 850 руб.)
Воздушные сдобные куличи с зефирной помадкой или хрустящей ореховой корочкой из миндальной муки и лепестков миндаля (350 г, 690 руб.)
Без сахара и глютена
Кулич без глютена готовят из специальной муки, масла и изюма, а ведущая пряность — ваниль, украшен помадкой, сушеным апельсином, шоколадом и дроблеными орехами (520 г, 650 руб.). Есть и классические вариации с цукатами, кориандром, корицей, бадьяном и кардамоном, а сверху — цветные яйца из ванильного бисквита со сливочным сыром (440 г, 590 руб.)
Как всегда, все без глютена и сахара. Внутри вымоченный в роме изюм (3 дня!), заварной крем и клубничный конфитюр. Упакрвывают в ткань в японском стиле фурошики (450 г, 950 руб.).
Шоколадные яйца и пасхальные конфеты
Шоколадные расписные яйца, покрытые слоями белого и темного шоколада. Внутри каждого спрятано золотое драже с миндалем (6 шт., 1550 руб.)
Конфеты в виде цыплят и куриц сделаны или из белого французского шоколада с начинкой из маракуйевого маршмеллоу и кокосово-малиновой джандуйи или из молочного шоколада с тягучей соленой карамелью внутри. Клювы, гребешки, глаза — все выписано вручную. Можно сложить разные наборы по 5, 10, 20, 25, 35 и 40 штук (от 1990 до 6990 руб.)
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