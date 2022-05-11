5 секретных заведений Петербурга от гастрожурналиста Анастасии Павленковой

Конечно, я как всякий уважающий себя гастрономический журналист, когда жду гостей, за день вкапываю в землю барана на калмыкский кюр, а захоти перекусить, не возьму в рот ни крошки, пока она не приготовлена руками Димы Блинова. На самом деле нет. Мне тоже иногда нужно накормить друзей или себя а) быстро, б) не в центре и, что уж там, в) недорого. Но в подборку лучшего тунца или позолоченных профитролей эти знания не пристроишь. Поэтому пользуюсь случаем и отдаю дань тем, кто выручает меня не в пир, но в мир.