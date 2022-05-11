5 секретных заведений Петербурга от гастрожурналиста Анастасии Павленковой

Куратор нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Анастасия Павленкова спустилась с гастрономического олимпа и раздает гид по оливье, китайщине и рюмочным. Настя, уже заведи телеграм-канал!
Конечно, я как всякий уважающий себя гастрономический журналист, когда жду гостей, за день вкапываю в землю барана на калмыкский кюр, а захоти перекусить, не возьму в рот ни крошки, пока она не приготовлена руками Димы Блинова. На самом деле нет. Мне тоже иногда нужно накормить друзей или себя а) быстро, б) не в центре и, что уж там, в) недорого. Но в подборку лучшего тунца или позолоченных профитролей эти знания не пристроишь. Поэтому пользуюсь случаем и отдаю дань тем, кто выручает меня не в пир, но в мир.
Кулинария «Шаляпин»
Снедь из этих русских ресторанов в рекламе не нуждается. И вот (наконец!) под кулинарию построили отдельный проект на Новгородской, у «Невской ратуши», и он похож на парфюмерный бутик и пряничный домик одновременно. Надо брать: намазки (сало с чесноком, сыр с трюфелем), салат с угрем и оливье в вариациях.
«Важная рыба»
Если роллы, то здесь. Приличные, с самой большой площадью доставки по городу и, кажется, вокруг. Есть и классика, и нажористое безумие. Соберетесь на встречу выпускников в Рыбацкое — имейте в виду.
«Китай-город»
Я как-то тестировала китайщину из сервисов доставки, и по соотношению качества, цены, объема порций и скорости приготовления это был мой фаворит. Сами ресторанчики — на Песках (3-я Советская улица, 5).
«Синичка»
Не бывает лишним прославить рюмочную у «Ленфильма». В бизнесланче чуть ли не за 300 рубчиков салат, суп, горячее и рюмка или пиво на выбор. Понимают люди! Не зря тут Алексей Пивоваров снимал пару выпусков «Редакции».
Beer & Cakes
И, наконец, всяк сверчок славь свой шесток! Мой локал паб на Охте — крафтовый подвальчик Beer & Cakes. По-соседски сюда заходит менеджмент «Яндекса», у них рядом офис в БЦ «Бенуа», и программный директор AF Brew Александр Тимашков. Лайфхак: берите не на кране, а сами из холодильников — выбор больше и ждать не придется! Не пропустите, во-первых, грузинское гозе от Megobrebi — это гениально! Бульон из-под хинкали (только острый, холодный!) и пивко. Во-вторых, сталинский неоклассицизм Среднеохтинского проспекта. Уходящая натура!
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