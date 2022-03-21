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20 российских производителей алкогольных и безалкогольных напитков

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Make local great again: поддерживаем локальных и российских производителей неисчерпывающим, но объемным листингом в помощь кафе, барам и ресторанам! Первая часть посвящена алкогольным и безалкогольным напиткам.

Shutterstock: Master1305

Безалкогольные напитки и сиропы

  • Krasota Water. Системы фильтрации, охлаждение и бутилирование воды. Вода проходит два уровня фильтрации, охлаждается, карбонизируется и разливается по многоразовым стеклянным бутылкам. Себестоимость 1 шт — около 30 руб.
  • WTS?!. Глюкозно-фруктовые сиропы без сахара для барной и кофейной индустрии. 

  • Производство кленового сиропа в Пензе.

  • Dikiy brut. Игристый сухой дикий квас, одна из безалкогольных альтернатив брюту.

  • Zero Point. Безалкогольное крафтовое пиво для ресторанного рынка.

  • Lugo Group. Соки без сахара, ягодные нектары, березовый сок.

Shutterstock: Master1305

Ликеро-водочные заводы России (подборку составил Drinkhacker

  • Саранский ЛВЗ. Тут вполне неплох «Самовар». Видимо цена будет подниматься, и будет уже не так интересно.
  • ЛВЗ «Алкон», Великий Новгород. Тут много всего: джин, настойки, наливки.
  • ЗАО «Арсенал Вин», Вологда. Показались интересными бальзамы и сладкие настойки. Вологодские молочные коктейли — топ. Может и алкоголь там тоже вкусный делают.
  • ООО «БрянскСпиртПром», Брянск. Тут много всего тоже: биттеры, бальзамы, настойки. Выглядит очень интересно. Особенно «Русские Самоцветы» и серия «Живой Рецепт».
  • ЛВЗ «Глазовский», Глазов. Это самый интересный из списка: «Индакар» и ликеры «Парус», о кофейном — ходят легенды как о «Бугульме».
  • Чебоксарский ЛВЗ, Чебоксары. Может бальзам интересный. Ну и аперитив а-ля Aperol.
  • ЛВЗ «Фортуна», Тимашевск. Очень все модно выглядит.
  • Новокузнецкий ЛВЗ, Новокузнецк. Джины и бальзамы.
  • ЛВЗ «Стрижамент», Ставрополь. Ликеры, бальзамы, биттеры. 
  • Тульский Винокуренный Завод. Интересный джин.
  • Компания «Ладога», Санкт-Петербург.  Кроме известных всем водки и джина, в портфеле имеются всяческие ликеры.
  • Компания «Алковорлд», Петрозаводск. Среди прочего: джин, биттеры, и, конечно, легендарная настойка на морошке.
  • Компания «Татспиртпром», Казань. Модная водка, разные джины, но, главное — бугульма.
  • Сарапульский ЛВЗ, Сарапул. Бальзам и сладкие ликеры.

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