20 российских производителей алкогольных и безалкогольных напитков

Make local great again: поддерживаем локальных и российских производителей неисчерпывающим, но объемным листингом в помощь кафе, барам и ресторанам! Первая часть посвящена алкогольным и безалкогольным напиткам.
Безалкогольные напитки и сиропы
- Krasota Water. Системы фильтрации, охлаждение и бутилирование воды. Вода проходит два уровня фильтрации, охлаждается, карбонизируется и разливается по многоразовым стеклянным бутылкам. Себестоимость 1 шт — около 30 руб.
- WTS?!. Глюкозно-фруктовые сиропы без сахара для барной и кофейной индустрии.
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Производство кленового сиропа в Пензе.
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Dikiy brut. Игристый сухой дикий квас, одна из безалкогольных альтернатив брюту.
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Zero Point. Безалкогольное крафтовое пиво для ресторанного рынка.
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Lugo Group. Соки без сахара, ягодные нектары, березовый сок.
Ликеро-водочные заводы России (подборку составил Drinkhacker)
- Саранский ЛВЗ. Тут вполне неплох «Самовар». Видимо цена будет подниматься, и будет уже не так интересно.
- ЛВЗ «Алкон», Великий Новгород. Тут много всего: джин, настойки, наливки.
- ЗАО «Арсенал Вин», Вологда. Показались интересными бальзамы и сладкие настойки. Вологодские молочные коктейли — топ. Может и алкоголь там тоже вкусный делают.
- ООО «БрянскСпиртПром», Брянск. Тут много всего тоже: биттеры, бальзамы, настойки. Выглядит очень интересно. Особенно «Русские Самоцветы» и серия «Живой Рецепт».
- ЛВЗ «Глазовский», Глазов. Это самый интересный из списка: «Индакар» и ликеры «Парус», о кофейном — ходят легенды как о «Бугульме».
- Чебоксарский ЛВЗ, Чебоксары. Может бальзам интересный. Ну и аперитив а-ля Aperol.
- ЛВЗ «Фортуна», Тимашевск. Очень все модно выглядит.
- Новокузнецкий ЛВЗ, Новокузнецк. Джины и бальзамы.
- ЛВЗ «Стрижамент», Ставрополь. Ликеры, бальзамы, биттеры.
- Тульский Винокуренный Завод. Интересный джин.
- Компания «Ладога», Санкт-Петербург. Кроме известных всем водки и джина, в портфеле имеются всяческие ликеры.
- Компания «Алковорлд», Петрозаводск. Среди прочего: джин, биттеры, и, конечно, легендарная настойка на морошке.
- Компания «Татспиртпром», Казань. Модная водка, разные джины, но, главное — бугульма.
- Сарапульский ЛВЗ, Сарапул. Бальзам и сладкие ликеры.
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