8 гастрономических подарков для мужчин от баров и ресторанов Петербурга

Мастер-класс по рому, комплиментарная черная икра и гигантский тунец: собрали лучшие идеи и предложения от ресторанов Петербурга. 8 вариантов где ужинать и что дарить 23 февраля.
Sea, Signora!
Подготовили грандиозный «улов дня»: тунец бигай, прибывающий из Индийского океана, и спецменю эффектных блюд с ним (сашими с лабане, крудо с желтыми томатами, тартар на 10 человек!).
|Большая Морская ул., 30
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«Ферма Бенуа»
Проводят локальный «Октоберфест» с отборным пивом разных сортов и стран и мясной кухней с брискетом, куриным шницелем и домашними говяжьими колбасками.
|Тихорецкий пр., 17Г
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«Ателье Тапас бар»
В гостях у команды главный мясник города Рома Редман. Готовят бранч: татаки из фланка, бриошь с томленными хвостами, кукурузный суп, ребра с хурмой, треску с брокколи, крем каталана и трес лечес с облепихой.
|Лахтинская ул., 8
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St.Martin
В баре на день откроют ромовую библиотеку и покажут лучшие образцы. В рамках большого мастер-класса можно продегустировать 5 видов рома (с закусками!), а ещё создать и забрать домой свой собственный купаж.
|Белинского, 1
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«Блок»
В мясном ресторане оттачивают азы русского гостеприимства и предлагают комплиментарный сет: рюмка ледяной водки и дегустационная порция чёрной икры.
|Потёмкинская ул., 4
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«Гранд отель Европа»
В ресторане «Мезонин» шеф-кондитер специально к празднику приготовил торт-брауни с пропиткой из коньяка.
|Михайловская ул., 1/7
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«Банщики»
После или перед баней заходим за подарками! Можно купить нарядные бутылки с коктейлями, красносмородиновой настойкой, приготовленной на ягодах из хозяйств Ленинградской области, а также пивным медом живого брожения.
|Дегтярная ул., 1А
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