18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
Что Где Есть

8 гастрономических подарков для мужчин от баров и ресторанов Петербурга

Поделиться:

Мастер-класс по рому, комплиментарная черная икра и гигантский тунец: собрали лучшие идеи и предложения от ресторанов Петербурга. 8 вариантов где ужинать и что дарить 23 февраля.

Sea, Signora!

Подготовили грандиозный «улов дня»: тунец бигай, прибывающий из Индийского океана, и спецменю эффектных блюд с ним (сашими с лабане, крудо с желтыми томатами, тартар на 10 человек!).

Большая Морская ул., 30
Узнать подробнее
   

«Ферма Бенуа»

Проводят локальный «Октоберфест» с отборным пивом разных сортов и стран и мясной кухней с брискетом, куриным шницелем и домашними говяжьими колбасками.

Тихорецкий пр., 17Г
Узнать подробнее
   

«Ателье Тапас бар»

В гостях у команды главный мясник города Рома Редман. Готовят бранч: татаки из фланка, бриошь с томленными хвостами, кукурузный суп, ребра с хурмой, треску с брокколи, крем каталана и трес лечес с облепихой.

Лахтинская ул., 8
Узнать подробнее
   

Smoke BBQ

Спешл дня: огромный килограммовый стейк T-bone.

ул. Рубинштейна, 11
Узнать подробнее
   

St.Martin

В баре на день откроют ромовую библиотеку и покажут лучшие образцы. В рамках большого мастер-класса можно продегустировать 5 видов рома (с закусками!), а ещё создать и забрать домой свой собственный купаж.

Белинского, 1
Узнать подробнее
   

«Блок»

В мясном ресторане оттачивают азы русского гостеприимства и предлагают комплиментарный сет: рюмка ледяной водки и дегустационная порция чёрной икры.

Потёмкинская ул., 4
Узнать подробнее
   

«Гранд отель Европа»

В ресторане «Мезонин» шеф-кондитер специально к празднику приготовил торт-брауни с пропиткой из коньяка.

Михайловская ул., 1/7
Узнать подробнее
   

«Банщики»

После или перед баней заходим за подарками! Можно купить нарядные бутылки с коктейлями, красносмородиновой настойкой, приготовленной на ягодах из хозяйств Ленинградской области, а также пивным медом живого брожения.

Дегтярная ул., 1А
Узнать подробнее
   
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: