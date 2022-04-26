5 секретных шашлычных в Петербурге. Только мясо, только хардкор!

Грядут майские праздники, а вместе с ними и открытие шашлычного сезона! Где лучший люля-кебаб и самое сочное мясо в Петербурге? 5 секретных мест «Собака.ru» сдает гастрономический сыщик и пивной евангелист Саша Тимашков (бар-менеджер культовой AF Brew, только что запустившей неорюмочную «Хоровод» на Некрасова, 58).
Кафе «Долче Вита»
пр. Шаумяна, 1
Легендарное локальное место с, пожалуй, лучшими закатами на берегу реки Охта. По своему расположению напоминает Кройцберг (прим. ред.: район в Берлине): создается ощущение, что вы находитесь в ресторане на берегу канала Ландверканаль. Меню — огромное, но я рекомендую люля-кебаб из баранины. За порцию из 6 шт вы заплатите 1040 рублей.
Шашлычная в Полюстровском парке
ул. Маршала Tухачевского, 4
Поп-ап биргарден на пересечении Апрельской ул. и пр. Металлистов открывает свой шатер каждое лето на протяжении уже 10 лет (а может и 20, выяснить мне это не удалось). Меню исключительно шашлычное: свинина, баранина, телятина. Берите все меню, это полный улет! Идеальный пэйринг — великое пиво из самого сердца австрийских Альп — из города Гёсс, где варили напиток еще в XI веке. Здесь можно встретить абсолютно разных людей: некоторые отмечают даже дни рождения, а однажды я был очевидцем поминок.
Кафе «Шесть Шампуров»
Дерптский пер, 7
По местным меркам, наверное, самое популярное кафе, в котором беседы о шашлыках — это воплощение интеллигентного разговора о вечном. Меню — разнообразное: от кальяна до хачапури и в обратную сторону. Особое внимание я советую обратить на раздел «мангал» и брать кебаб, а к нему обязательно соус тар-тар. Это настоящая симфония майонеза и сметаны, и точно премия «лучший соус района».
Кафе-бар «Екатерингоф»
Перекопская ул., 8
Мое любимое место после прогулок в Екатерингофском парке. Раздел-фаворит здешних завсегдатаев — бой посуды за деньги. Это настоящая антистресс карусель. Под звон осколков посуды за соседним столиком я советует мякоть баранины с сырно-чесночным соусом.
Кафе «У карьера»
пр. Белевский 22
3D принтера для еды здесь вы не найдете, но точно отыщите шашлычника невероятной брутальности. Заведение работает точно больше 25 лет, расположено на берегу Белевского карьера. Bib Gourmand — отличная гастрономия по демократичным ценам — это сюда. Двух тысяч рублей вам хватит на шашлык из свиной шеи, свиные ребрышки, шашлык из форели, овощную нарезку, домашние соленья, компот, лаваш, соусы и ещё на проезд останется.
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