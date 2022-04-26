5 секретных шашлычных в Петербурге. Только мясо, только хардкор!

Шашлычная в Полюстровском парке

ул. Маршала Tухачевского, 4

Поп-ап биргарден на пересечении Апрельской ул. и пр. Металлистов открывает свой шатер каждое лето на протяжении уже 10 лет (а может и 20, выяснить мне это не удалось). Меню исключительно шашлычное: свинина, баранина, телятина. Берите все меню, это полный улет! Идеальный пэйринг — великое пиво из самого сердца австрийских Альп — из города Гёсс, где варили напиток еще в XI веке. Здесь можно встретить абсолютно разных людей: некоторые отмечают даже дни рождения, а однажды я был очевидцем поминок.