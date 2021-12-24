Капля абсента и острейший корейский рыбный суп: 11 антипохмельных рецептов от бартендеров Петербурга

Apotheke Bar

Духоподъемные рецепты, проверенные временем и разным градусом кутежа, опробованные нашими барменами и гостями на себе. Первый напиток — это NY Staff или «Ерш по-американски» — его легко сделать дома и по сочетаниям он прикольный. В бокале смешиваете 30 мл бурбона, 20 мл сока лимона, 20 гр сахарного сиропа, карамели или любого варенья. Можно долить лагер по вкусу и 2 капли табаско. Старое-доброе пиво, но интереснее. Бодрит, освежает. Количество алкоголя в коктейле ровно такое, чтобы сбалансировать употребленное до, но не переступить порочную черту второго круга.

Второй — совсем для лентяев, но суперспасительный — «Спасибо, что живой». Внутри гранатовый сок «Живой» из «Окея» прямого (это важно!) отжима и игристое вино, лучше — кава. Нужно смешать в пропорции 1 к 1. Гранатовый сок насыщен витаминами, но в чистом виде экстремален для желудка, поэтому разбавляем игристым, чтобы продлить ощущение праздника и ни о чем не жалеть.