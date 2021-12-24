Капля абсента и острейший корейский рыбный суп: 11 антипохмельных рецептов от бартендеров Петербурга

Капля абсента, острейший корейский рыбный суп, игристое с рассолом и «Самый грязный мартини на районе»: редакция «Собака.ru» расспросила тех, в чьих гостях не раз оказывалась во хмелю, что же делать на утро после? Встречайте 11 антипохмельных рецептов от бартендеров Петербурга! Особенно применимо на новогодние праздники.
«Спасибо, что живой»
Антон Радев
Apotheke Bar
Духоподъемные рецепты, проверенные временем и разным градусом кутежа, опробованные нашими барменами и гостями на себе. Первый напиток — это NY Staff или «Ерш по-американски» — его легко сделать дома и по сочетаниям он прикольный. В бокале смешиваете 30 мл бурбона, 20 мл сока лимона, 20 гр сахарного сиропа, карамели или любого варенья. Можно долить лагер по вкусу и 2 капли табаско. Старое-доброе пиво, но интереснее. Бодрит, освежает. Количество алкоголя в коктейле ровно такое, чтобы сбалансировать употребленное до, но не переступить порочную черту второго круга.
Второй — совсем для лентяев, но суперспасительный — «Спасибо, что живой». Внутри гранатовый сок «Живой» из «Окея» прямого (это важно!) отжима и игристое вино, лучше — кава. Нужно смешать в пропорции 1 к 1. Гранатовый сок насыщен витаминами, но в чистом виде экстремален для желудка, поэтому разбавляем игристым, чтобы продлить ощущение праздника и ни о чем не жалеть.
Миша Любов
The Hat
Антипохмельная рекомендация у меня одна — острый корейский суп хемультан. В Петербурге найти его непросто, но на Сахалине, откуда я родом, его готовят много и с гордостью. Эта рыбная похлебка должна подаваться почти в кипящем виде и быть экстремально острой. Во время еды у вас выступит не только пот, но и слезы — именно через них выходит вся вселенская похмельная боль.
Юра Гусев
Oy! Bar
Самое идеальное сочетание после «куралеса» — это том ям и свежий воздух. Второе и третье место делят кола со льдом и мороженое. Светлое пиво можно только к вечеру. И никакого крепкого! Его точно хватило накануне.
Тарас Завальнюк
Xander Bar
Самый классный рецепт:
- трезво оценивать свои силы;
- пить много воды (на каждый коктейль/бокал по 2 стакана);
- вкусно и много есть;
- если переоценили свои силы, выпить перед сном «Энтеросгель»;
- как следует выспаться, утром — чай, куриный бульон, контрастный душ и прогулки на свежем воздухе.
Pina Verde Margo
Даня Золотухин
El Copitas Bar
Антипохмельные напитки или, как их называют в барной культуре, «оживители трупов», созданы для улучшения самочувствия. Представляют собой абсолютно разные и неочевидные сочетания. Мой любимый рабочий рецепт: 30 мл текилы, 25 мл лимонного сока, 20 мл сахарного сиропа, 30 мл ананасового сока и немного зеленого травяного ликера. Все ингредиенты тщательно смешать и взболтать, перелить в бокал со льдом и украсить листом кинзы — Pina Verde Margo готов!
Михаил Федотовский
Social Club
Не помню, где и у кого я его увидел, но на мой взгляд это самый подходящий и весьма простой рецепт! Игристое вино (можно взять просекко или каву, лично я — за каву!), 2 вида рассола: томатный и от каперсов. Здесь нет четкой технологии, все нужно смешать в одном бокале, в пропорциях, которые вам больше нравятся. Если все ингредиенты стояли в холодильнике, то можно обойтись без льда.
Cubanita
Костя Бахарев
St. Martin
Есть самый популярный похмельный коктейль — «Кровавая Мэри», есть его вариация в кубинском стиле — Cubanita на белом роме. Твист на последний — мой самый любимый и всегда выручающий! Мы в баре готовим его на основе агриколя (55% французского сельскохозяйственного рома), который настаиваем на стеблях сельдерея. В ход идут томаты в собственному соку, копченая гималайская соль, лимонный сок и микс ворчестера и тобаско.
Вася Марков
Made in China
Хочу поделиться рецептом напитка, который не раз спасал меня после шумных вечеринок. Признаюсь, я большой поклонник абсента, у меня даже есть традиция добавлять в каждую коктейльную карту, которую я делаю, твист на классический Sazerac. Итак, Corps Revival #2, что дословно переводится как «оживитель трупов», название говорит само за себя. Нам потребуются: 30 мл джина, 30 мл апельсинного ликера, 30 мл сладкого белого вермута, 30 мл лимонного сока и чайная ложка абсента. Все ингредиенты нужно активно встряхнуть вместе со льдом, перелить в охлажденный бокал и сверху добавить чайную ложку абсента. Один такой коктейль и вы снова готовы поглощать оливье и радоваться жизни.
Fluffy Mimosa
Никита Бичурин
Imbibe
Один из главных врагов похмелья — витамин С! Поднимите руки, кто кидает тяжёлым утром заветную шипучую таблетку в стакан воды? Наша Fluffy Mimosa — это максимальная концентрация апельсина и напитка, который наверняка останется после боя курантов — игристого. Вы всё поймёте после первого глотка, я вам обещаю!
- Берём апельсины и очищаем их от цедры;
- режем очищенный фрукт на части и отправляем его в соковыжималку для твердых, прям весь. На выходе получаем флаффи сок — более насыщенный эфирными маслами, с легкой горчинкой, более текстурный, более пушистый;
- я бы сказал, что полученный сок и игристое нужно как-то хитро смешать между собой, но похмелье штука подлая, так что просто смешайте их в любом бокале в пропорции 1 к 1. Хорошо, если игристое будет холодное, если нет — добавьте льда.
- PS: если вдруг нет нужной соковыжималки, то обычный апельсиновый сок с игристым тоже неплохо сработает!
Тагир Тимербулатов
Orthodox
Лучшее антипохмельное средство — это хинкали в «Каха баре» и их похлебка. У тебя аж слезы наворачиваются от удовольствия и счастья своего спасения. Выступивший пот на лбу сигнализирует о правильности лечения, а бокал холодного пива с горчинкой, вообще сравним с обрушившимся ливнем над Долиной Смерти.
Оживляющий коктейль же можно попросить (его нет в меню) в баре Orthodox — «Самый грязный мартини на районе». Он готовится из эстонского чесночного и солодового дистиллятов, лукового рассола и вермута на крыжовнике.
Антон Широбоков
«Полторы комнаты»
Мой самый любимый способ и один из самых действенных — это «Биф Нудлс Суп» из Ultramen. Но вообще, вот что нужно сделать:
- перед началом вечеринки выпить абсорбент (например, «Полисорб»);
- веселиться и не забывать про воду (я забываю);
- после вечеринки еще раз выпить абсорбент;
- а вот теперь фишка! Позаботьтесь заранее, чтобы дома стояло пару баночек колы. Утром самое то! Не просто же так изначально ее реклама была связана с антипохмельным средством?
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