35 новогодних гастрономических подарков из Петербурга

Коктейльные и сладкие адвент-календари, пивные боксы, сыры Александро-Невской лавры и шоколадная корюшка. Редакция «Собака.ru» собрала вишлист (35!) новогодних подарков от любимых локальных брендов, а также баров и ресторанов Петербурга.
Адвент-бокс AF Brew
Команда, сделавшая локальное пиво всероссийским событием, позаботилась о нашем настроении (и самочувствии) в новогодние праздники и подготовила адвент-календарь с дюжиной напитков разного стиля. Какие гозе, комбуча и портер вам попадутся, узнаете перед самым 2022-м: первое окошко нужно открыть 30 декабря, а последнее — 10 января, утром первого рабочего дня! Мечтаем под елкой найти ароматный мандариново-еловый сауэр-эль.
Сыр из Александро-Невской лавры
Качотта, асьяго и швейцарский творожный белпер кнолле в обсыпке из специй: в лавре варят сыры, которые не раз становились чемпионами во всероссийских конкурсах. А еще здесь экспериментируют с рецептами и разбавляют «хмельной» сорт портвейном и шотландским виски.
Соленые лимоны из Saviv
Шеф-повар Антонио Фреза спровоцировал коллективную зависимость от соленых лимонов, когда закатал их в банки и наладил сбыт через продуктовую лавку в своем израильском бистро Saviv. Лимоны солят в дубовых бочках с фенхелем и куркумой в течение месяца, а мы добавляем их в праздничный салат с хурмой (или к мясу!) и съедаем за секунду.
Большая азиатская коробка Chang
Подарок формата «это и на Новый год, и на 14 февраля» собрали в ресторане на Московском. В очень красивом боксе ждут своего часа баночка с парфе из печени с соусом хойсин, кекс, домашние трюфели и карамель. Бутылку саке стоит откупорить сразу, как начнете готовить манго стики райс — все необходимое тоже внутри.
Шоколад Snap
Петербургский бренд сам привозит какао-бобы с Бали, Мадагаскара или из провинции Токаче в Перу и сам же изготавливает каждую плитку. Серию школадок Local сделали в коллаборации с художницей Дашей Савиной — на упаковках ее урбан-скетчинг: архитектурные иллюстрации вида с крыш на Исаакиевский, Выборгского замка и кофейни в трамвае-памятнике.
Джем от инклюзивных мастерских «Простые вещи»
Инклюзивность в Петербурге — это норма жизни. Спасибо Маше Грековой, ее кафе «Огурцы» и мастерским «Простые вещи», в которых взрослые люди с ментальными особенностями трудятся вместе с ремесленниками. С поварами и волонтерами особые мастера учатся готовить, придумывать новые блюда и создавать сувениры. Наши краши — клюквенный джем с апельсиновой цедрой, розмарином и мускатным орехом и цитрусовый джем.
«Кровавая Мэри» из бара «Полторы комнаты»
«Кровавая Мэри» от #perfectservebar стала, что называется, signature-дринком всего Петербурга. Нейрогастрономисты год искали баланс, затем били рекорды проливов в баре, а теперь отгружают бутылки гостям с собой. Все та же идеальная окуренная «Мэри» в честь Нового года появится в составе еще двух коктейлей, прошутто, маринованной бурратой, ореховой пастой и домашней рикоттой.
Адвент-календарь Chocolatheca
Гениальный стартап от продюсера великих гастрономических событий Алены Мельниковой — артизанальные конфеты из Петербурга: например, вкус пышек с Конюшенной, опунцию и каштан шоколатье вручную собирает в тончайший корпус. К Новому году и Рождеству Chocolatheca придумали килограммовый календарь с 31-м угощением (оранжетты и флорентини, ириски с маракуйей, кедровые конфеты с мятой или кофейные со сливочным ликером).
Тревел-кейк из гостиницы «Астория»
В легендарном (и любимом!) отеле придумали идеальный сувенир из Петербурга: тревел-кейк, украшенный золоченым орнаментом. Этот узор повторяет рисунок перил, задуманных архитектором, классиком модерна Лидвалем для главной лестницы «Астории». Из тех, кто прогуливался по ней, можно было бы составить лайн-ап «Голубого огонька» мечты. Представьте: Depeche Mode, Linkin Park и Rolling Stones выступают между этюдами Алена Делона. Этот кекс — абсолютный бестселлер: шоколадный, с клюквой, маринованной в крепком хлебном вине, фундуком и клюквенной карамелью, он, как Холли Голайтли, путешествует. В Москву, в Париж, в Нью-Йорк его везут как гостинец из города на Неве.
Кексы Eclipse
Любой уважающий себя фуди обязательно привозит домой культовые кексы из Репино и съедает их на следующее утро. Любой любящий себя фуди съедает их тем же вечером. Потому что это шедевры: пряный морковный с кедровым орехом в глазури из карамельного шоколада и максимально шоколадный кекс, пропитанный темным ромом.
Шоколадная корюшка Rubiscookies
Гастрономический символ Петербурга сделали вручную из бельгийского шоколада в «Бюро сладкой архитектуры»: в этом продуктовом наборе, чтобы обманка работала на все сто, шоколадная корюшка выступает под прикрытием бородинского хлеба, анисовой звезды и зубчика чеснока.
Подарочные наборы от команды #FollowTheRabbits
Три набора подготовила самая титулованная барная команда Восточной Европы от своих сайд-проектов: русский (Tselovalnik) с водкой, артишоками и парой фарфоровых стопок от ЛФЗ; мексиканский (Paloma Cantina) с бутылкой коктейля, фирменной капитой и порцией текилы; итальянский (Tagliatella Caffe) с гимлетом и негрони, свечой с ароматом беллини и порция граппы. В каждом дополнительно найдете соответствующий плейлист!
Торт в Гранд Отеле Европа
В Гранд Отеле Европа помимо шикарной елки с украшениями от ювелирного дома «Русские Самоцветы» установили еще пряничный терем со сладкими новогодними подарками. Фирменные «графские развалины», сезонный торт «Русская зима», «Снежок» с морошковой начинкой, булочка с орехами и лавандовым медом и мягкий шоколадный брауни — вам будет очень сложно довезти подарок до адресата.
Адвент-календарь Amazing Cacao
Производители шоколада bean to bar в свой адвент-календарь с 24 окошками и вложили к них не только конфеты, но ещё фруктовые драже (или с фисташкой и клубникой) и шоколад.
Адвент-календарь Анны Красовской
«Петербургский адвент», внутри которого 24 корпусные конфеты, расписанные вручную. Каждое окошко — узнаваемые места города вроде Дома кино или Цирка Чинизелли, а на них — задания посмотреть любимый новогодний фильм или сходить в театр. Когда закончите, у вас получится свой маленький сказочный Петербург.
Адвент-календарь и пряничные домики Lareve
Максимальную подготовку к праздничному сезону продемонстрировала розовая кондитерская. Помимо календаря на 9 конфет в кондитерской испекли пряничные домики, выпустили новогоднюю коллекцию пирожных, эклеров и шоколадных стаканчиков.
Сироп с блестками Eggsellent
Наши сердца забрал блестящий сироп для коктейлей, который мы, например, добавляем в бокал с игристым. Для достижения максимально праздничного эффекта и роста подписчиков в соцсетях фотографировать нужно со вспышкой!
Елочная игрушка Futura
В бистро увековечили ромовую бабу — теперь ее можно повесить на ёлку! Игрушка изготовлена из переработанного бутылочного стекла в стеклодувной мастерской, а шоколад сверху — из мраморной крошки.
Чемодан с подарками от «Банщиков»
В этом году помогают не коробками, не литрами, а чемоданами! Ребята предлагают собрать гастрономические подарки от «Банщиков»: коктейли, чехлы для телефонов, термосы и косметику и др.
ВBQ-бокс от Smoke BBQ
Ресторан упаковывает в праздничный бокс свои хиты: уже нарицательный «тот самый брискет», ребро поросенка, ростбиф, фирменный соус и огурцы в бурбоне.
Шоколадные олени от mojo cacao
Производитель веганского шоколада в творческой коллаборации с дизайн-студией Tacklebox выпустили зимнюю коллекцию шоколадный фигур рождественских оленей и плиток со вкусом ванильного печенья и имбирных пряников.
Новогодний календарь Kruch
Сказочный адвент-календарь, созданный для детей, тайно хотят и все взрослые. В 31 окошке спрятаны конфеты ручной работы: из молочного шоколада с сублимированными ягодами, из карамельного шоколада с вафельной крошкой, ореховые и кокосовые батончики, а также нуга с орехами.
Новогодние боксы от Nama
Это целая коробка азиатской еды на 4 или 6 персон (новогодний стол почти готов!). Внутри найдете суши с лососем, тунцом, гребешком и эби креветкой, хенд-роллы и тартар-роллы с угрем и лососем.
Подарочные наборы от La Prosciutteria
Подарок мечты пандемийных лет — это тот, в котором есть настоящие итальянские деликатесы. А в «Прошуттерии» их еще и красиво упаковывают. Выбрать можно из трех размеров — piccolo, medio и grande — и трех вариантов: сырного, мясного и смешанного.
Подарки от Four Seasons
В Доме со львами организовали целый бутик со сладостями. Наши фавориты: рождественское полено «Щелкунчик» от шеф-кондитера Саши Малышевой и итальянский рождественский кулич с малиной, клюквой и ягодным ганашем.
Коктейльный адвент-календарь от Made in China
В алкогольную коробку команда азиатского ресторана и бара упаковали целых 10 коктейлей на основе бурбона. В приготовлении напитков использовался роторный испаритель, позволивший наделить их вкусами и ароматами сладких мандаринов, еловых веток, свежеиспеченного штруделя или глинтвейна на рождественской ярмарке.
Боксы Cake & Bubbles
Кроме того, что каждые выходные до конца январских каникул в «Третьем месте» будут проводить встречи вроде выходных игристых вин, русского стола или бельгийской вечеринки, здесь еще можно купить и подарочные боксы с разными вязаными аксессуарами, пледами и десертами.
Праздничный набор от бара «Цветочки»
Набор, заменяющий пару вылазок на улицу Некрасова! В нем большая бутылка фирменного коктейля «Довлатов», горячий сливочный ром, шисо гимлет и закуски.
Большой новогодний бокс от Sibaristica
Месячный запас кофе, дрипов и листового цейлонского чая в боксе лежит вместе с рождественской карамелью, шоколадом и свечой с ароматом кипариса и клюквы.
Адвент-календарь от ресторана «Счастье»
Тяжеловесы в мире сладостей подготовили килограммовый адвент-календарь с 24 пралине и отличную зимнюю коллекцию конфет и десертов: макарони со специями гарам масала, трюфель с розеллой и голубой матчей, миндальное сабле в виде тигра и наборы печенья (с деревянными значками в подарок!).
Праздничный набор в Oy! Bar
Главные по Dry Martini в Петербурге упаковывают этот коктейль и в подарочные боксы: цветочный и сухой флорал мартини, гимлет с фейхоа и мятой и винный «Тодди» с бананом и ягодным джином. В качестве пэйринга — баночки с паштетами, лечо, бриошь и слабосоленый лосось.
Корзина Art Caviar
Какой новогодний стол без икры? Мы, конечно, выбираем черную — с собственной фермы ресторана. В довесок складываем в корзину паштеты, краба и шампанское!
Новогодние наборы Ôpetit
Трюфели, мадлены, профитроли — и все в милой упаковке. Еще есть наборы c разноцветными кубиками натурального мармелада и дегустационный набор миниатюрных пирожных-хитов французского бистро.
Подарки от кафе «Мечтатели»
Гастрономическому кафе впору открывать свою рождественскую лавку! В ней можно было бы прикупить очень нужные шопперы с чехлом для винной бутылки, правильные черные футболки, зимние варенья (из хурмы с горчицей и специями, из айвы и мандринов или еловых шишек) чайные бленды и готовое тесто для домашних печений: с кедровой матчей и лесными орехами или имбирное.
Crystal Box от Charlie
Главный герой всех сторис из Charlie в декабре — никакой не фламинго, а шампанское хрустальное блюдце, наполненное до краев. Подарочный бокс предоставляет возможность воспроизвести сцену дома или где угодно еще: внутри два бокала и бутылка, которую вы выберете сами.
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