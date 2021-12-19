35 новогодних гастрономических подарков из Петербурга

Тревел-кейк из гостиницы «Астория»

В легендарном (и любимом!) отеле придумали идеальный сувенир из Петербурга: тревел-кейк, украшенный золоченым орнаментом. Этот узор повторяет рисунок перил, задуманных архитектором, классиком модерна Лидвалем для главной лестницы «Астории». Из тех, кто прогуливался по ней, можно было бы составить лайн-ап «Голубого огонька» мечты. Представьте: Depeche Mode, Linkin Park и Rolling Stones выступают между этюдами Алена Делона. Этот кекс — абсолютный бестселлер: шоколадный, с клюквой, маринованной в крепком хлебном вине, фундуком и клюквенной карамелью, он, как Холли Голайтли, путешествует. В Москву, в Париж, в Нью-Йорк его везут как гостинец из города на Неве.