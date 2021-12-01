Веселой Хануки! Пончики суфганийот появились в ресторанах «Бекицер» и «Бабагануш»

Блюдо недели: традиционные пончики суфганийот, которые готовят по случаю Хануки в ресторанах «Бекицер» (ул. Рубинштейна 40/11) и «Бабагануш» (ул. Восстания, 19). Попробовать их можно до 6 декабря включительно.
Праздничные пончики в «Бекицере» можно выбрать из 6 видов: малиновый крем-чиз, соленая карамель, четыре молока, oreo, клубничный классический или ванильный. Один суфганийот стоит 130 руб, а набор из 3 шт — 360 руб. В Бутылке на Новой Голландии также доступна традиционная ханукальная игра с алкогольными настойками.
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