Веселой Хануки! Пончики суфганийот появились в ресторанах «Бекицер» и «Бабагануш»

Праздничные пончики в «Бекицере» можно выбрать из 6 видов: малиновый крем-чиз, соленая карамель, четыре молока, oreo, клубничный классический или ванильный. Один суфганийот стоит 130 руб, а набор из 3 шт — 360 руб. В Бутылке на Новой Голландии также доступна традиционная ханукальная игра с алкогольными настойками.