Всем шампанского! Как отмечают Global Champagne Day рестораны Петербурга

Sea, Signora; Jerome; Saviv

Антонио Фреза по-итальянски страстно подошел к Global Champagne Day и развернул специальные предложения с 21 по 24 октября во всех своих ресторанах. В сифуд «Синьоре» подборка новой Шампани (в России в ограниченном количестве!), а также скидка 20% на весь раздел. В итальянском Jerome появилось сет-меню из трех бокалов и трех блюд за 5900 руб. и скидка 30% на все шампанское. А в израильское бистро на Конюшенной только на 4 дня приедут три новых образца: тонкое и легковесное, объемное и бархатистое, живое и мощное.