Всем шампанского! Как отмечают Global Champagne Day рестораны Петербурга

Наступил любимый праздник редакции «Собака.ru»! 22 октября весь мир отмечает Global Champagne Day. Рассказываем в каком ресторане можно выпить бокал Шампани за рекордные 550 (!) рублей, а где его получить в подарок к ужину.
«Мечтатели»
Амбассадоры Шампани проводят мастер-класс по уникальным blanc de blanc (23.10) и предлагают сет из розовых шампанских вин, подобранных сомелье Людой Ивановой, по специальной цене (1900 руб.). Только на три дня, с 22 по 24 октября, меню завтраков превратится в список идеального фудпейринга. Появятся солодовая бриошь с двумя видами икры, оладьи с сабайоном из игристого и красной икрой и драник с опаленным камамбером и романеско под трюфельным соусом.
|набережная реки Фонтанки, 11
Узнать подробнее
Ognivo
C 21 по 25 октября можно познакомиться с новыми производителями и свежими релизами нашумевших виноделов региона. Шеф-сомелье Ася Полякова собрала сет их трех вин — гран крю и премьер крю — за 3200 руб.
|Малый проспект В.О., 57
Узнать подробнее
Self Edge Japanese
На день в ресторане помимо душеспасительной подборки саке, появится меню Шампани. Минеральные, свежие, фруктовые вина будут предлагать за 1250-1950 руб.
|Радищева ул., 34
Узнать подробнее
Commons
Настя Демская, новый шеф-сомелье ресторана (ex Big Wine Freaks и «Рубинштейн»), изящно срезает цены на все бутылки Шампани из винной карты. 20% — а как приятно!
|набережная канала Грибоедова, 39
Узнать подробнее
Social Club
Наташа Маркова всегда предлагает отличные цены на шампанское по бокалом, а с 22 по 24 октября вообще отрывается по полной. Встречайте лучшие отражения сорта Менье от 780 до 1200 руб.
|ул. Рубинштейна, 40/11
Узнать подробнее
Sea, Signora; Jerome; Saviv
Антонио Фреза по-итальянски страстно подошел к Global Champagne Day и развернул специальные предложения с 21 по 24 октября во всех своих ресторанах. В сифуд «Синьоре» подборка новой Шампани (в России в ограниченном количестве!), а также скидка 20% на весь раздел. В итальянском Jerome появилось сет-меню из трех бокалов и трех блюд за 5900 руб. и скидка 30% на все шампанское. А в израильское бистро на Конюшенной только на 4 дня приедут три новых образца: тонкое и легковесное, объемное и бархатистое, живое и мощное.
|ул. Б. Морская, 30; Б. Морская, 25; Б. Конюшенная, 9
Узнать подробнее
Charlie
Настоящий шампанский демпинг организовывают на канале Грибоедова. Цены на бокал стартуют от 550 (!!!) рублей. В пару обязательна закуска из обновленного меню.
|наб. канала Грибоедова, 54
Узнать подробнее
Lenina 20
С 21 по 25 октября действует система скидок на бутылки (от 15 до 25%), которые можно открыть в гастробаре на первом этаже.
|ул. Ленина, 20
Узнать подробнее
«Фюнамбюль»
В русско-французском ресторане в честь Международного дня шампанского 22 и 23 октября гостей угощают бокалом к ужину в пятницу и субботу после 17:00!
|Малая Конюшенная ул., 5
Узнать подробнее
Sixty Four
Трехдневный Global Champagne Weekend устраивают в ресторане на Мойке. Сомелье Софья Шепето – фанат редкой Шампани – предлагает образцы от выдающихся производителей по 750-990 руб. за бокал.
|Набережная Мойки, 64
Узнать подробнее
«Винный склад» и «На вина!»
Главные популяризаторы вина в столицах предлагают суперсеты: bubbles Шампани отдают в бокалах от 850 руб. На складе вообще планируется грандиозная вечеринка 22 октября с устрицами, фирменными бутерами и школой сабража.
|Инструментальная ул., 3в
Узнать подробнее
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.