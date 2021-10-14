Главные конфессиональные блюда: что есть в кафе при синагоге, Лавре и буддийском храме в Петербурге

Самые азартные фуди Петербурга привыкли «набивать руку» на модных гастрономических рынках, в необистро, ресторанах авторской кухни или на гастрольных ужинах с мишленовскими шефами. Редакция «Собака.ru» же принялась исследовать главные конфессиональные институции города: рассказываем про кошерные суши, лаврские вареники и буддийские буузы.
«Монастырские пышки» при храме Успения Пресвятой Богородицы на набережной Лейтенанта Шмидта
На Васильевском острове найти достойную (и очень бюджетную) едальню можно при Успенской церкви — прямо на набережной Невы. Кафе «Монастырские пышки» или «У подворья» поделено на 3 зала: в первом находится касса самообслуживания, витрина с пирогами и пара столов с высокой посадкой, второй — с деревянными скамейками, обоями в цветочек и постерами с изображениями природы, а дальний зал — самый минималистичный — в светлых тонах.
Идти сюда следует за пирожками, цены на которые стартуют от 40 руб., большими горячими бутербродами и квасом. Имеются антикризисные специальные предложения вроде монастырского супа дня и пирога за 100 руб. или набора из кофе и 4 пышек за ту же цену.
Гастрономических излишеств от кухни ждать не стоит. Винегрет подают с грибами или сельдью, пельмени лепят рыбные или мясные, а куриные котлеты на тарелку с пюре или жареной картошкой кладут в количестве 3 штук.
При кафе есть даже своеобразная открытая терраса. По 15 линии Васильевского острова рядом с церковью стоит небольшая лавка с монастырской выпечкой навынос. В теплое время можно устроиться на скамейке с очень широкими подлокотниками, почти заменяющими стол.
Вареничная при Александро-Невской Лавре
Ответственно заявляем: в лаврской трапезной совершенно гениальные вареники! И это вполне логично — они входят в список «двенадцати блюд», то есть главных обрядовых или праздничных угощений в христианской традиции, символизирующих двенадцать апостолов.
Все начинки лепщицы делают сами: сладкие упаковывают в заварное упругое тесто, а сытные — в постное. Работницы кафе говорят, что самые ходовые у них вареники с картошкой и солеными черными груздями, но выбрать какие-то одни из 13 видов просто невозможно! Те, что с тыквой и картошкой приправляют корицей и перцем, другие начиняют домашней рикоттой и шпинатом или рыбой вроде горбуши слабой соли или скумбрии.
Забрать любые (и одни дополнительные — с пшеном!) можно с собой в замороженном виде. Их продают упаковками по 12 или 24 штуки.
Недалеко от входа в Лавру работают желтые домики, похожие на пряничные, — сырный и хлебный. Здесь можно запастись монастырской продукцией собственного производства.
Хлеб пекут по старинным рецептам — он на закваске, без дрожжей, плотный и не такой мягкий, как, например, тартин из «Футуры». Местные сыры же забирают золотые медали в конкурсе «Лучший сыр России» на ежегодном фестивале в подмосковной Истре.
Главный сыровар Константин Царев помимо качотты и асьяго готовит швейцарские творожные белпер кнолле в обсыпке из специй и экспериментирует с рецептами лаврских монахов, добавляя в «хмельной» сорт портвейн и шотландский виски. Знакомство рекомендуем начать с фирменного и самого популярного сыра — полутвердого «Монастырского», приготовленного «с молитвой и благословением».
Столовая при буддийском храме «Дацан Гунзэчойнэй»
Вход в буддийский храм открыт для всех, как и столовая, которая находится на нижнем этаже Дацана. Особое питание буддизм не предусматривает, поэтому кормят здесь национальной бурятской кухней. В основе меню — мясные буузы, которые, как и манты, готовятся на пару. Традиционно у них 33 защипа, то же количество складок на одежде тибетских монахов (по одной из легенд форма изделий символизирует подчинение монгольских племен новой религии). На десерт — «бовы» — обжаренные в масле кусочки сладкого теста. Запивать все это принято правильно заваренным черным чаем с молоком.
Важно: во время утреннего хурала (прим.ред.: это буддийский молебен) столовая не работает. Проникнуть в буфет можно с 11 до 18 часов каждый день, кроме среды.
Ресторан «Лехаим» при Большой Хоральной Синагоге
Пора привыкнуть к тому, что еврейская кухня — это не только то, что популярно на Ближнем Востоке. Она разная! К примеру, то, что едят йеменские евреи окажется слишком острым для грузинских. Все потому что гастрономическая культура каждой отдельной группы сложена под влиянием окружающего ее местного населения. Главными незыблемыми и объединяющими весь народ факторами можно назвать разве что заповеди и традиционные праздники: во время Песаха готовят мацу и запрещают любой дрожжевой хлеб, а на Хануку всегда подают угощения, в которых очень много масла — пончики и драники. А запрет Торы на работу (а значит и на готовку!) по субботам подарил миру блюдо «гефилте фиш» — холодную закуску из приготовленной заранее и избавленной от костей рыбы.
При Большой Хоральной Синагоге в Петербурге есть ресторан, в который может прийти любой желающий. В меню не только форшмак, мусака и хумус, но и разнообразие горячего из птицы или рыбы. За здешним палтусом с морковным пюре или кошерными суши по воскресеньям приезжают издалека! В свекольник повара добавляют говядину, а в куриный бульон — кнейдлах — клецки из мацовой муки, которую продают в небольшом магазине при Синагоге. В нем же стоит купить сладости и снэки из Израиля, кофе, халу или пиццу и расположиться на открытой террасе.
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