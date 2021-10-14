Главные конфессиональные блюда: что есть в кафе при синагоге, Лавре и буддийском храме в Петербурге

На Васильевском острове найти достойную (и очень бюджетную) едальню можно при Успенской церкви — прямо на набережной Невы. Кафе «Монастырские пышки» или «У подворья» поделено на 3 зала: в первом находится касса самообслуживания, витрина с пирогами и пара столов с высокой посадкой, второй — с деревянными скамейками, обоями в цветочек и постерами с изображениями природы, а дальний зал — самый минималистичный — в светлых тонах.

Идти сюда следует за пирожками, цены на которые стартуют от 40 руб., большими горячими бутербродами и квасом. Имеются антикризисные специальные предложения вроде монастырского супа дня и пирога за 100 руб. или набора из кофе и 4 пышек за ту же цену.