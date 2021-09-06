17 блюд с инжиром в ресторанах Петербурга

Паннетоне — традиционный миланский сладкий пирог с цукатами, сухофруктами и орехами — обычно в Италии готовят на Рождество или Пасху. В Петербурге же попробовать десерт можно в ресторане северной кухни прямо сейчас. Вкус украшают инжир, черная смородина, эспума из рома и соус из сезонных ягод.

Пулковское ш., 107

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