17 блюд с инжиром в ресторанах Петербурга

Инжир, фига или смоковница — как плод ни называй, сейчас его время! Редакция «Собака.ru» собрала 17 самых интересных блюд с сезонным фикусом (да!) в кафе и ресторанах Петербурга.
Nordic
Паннетоне — традиционный миланский сладкий пирог с цукатами, сухофруктами и орехами — обычно в Италии готовят на Рождество или Пасху. В Петербурге же попробовать десерт можно в ресторане северной кухни прямо сейчас. Вкус украшают инжир, черная смородина, эспума из рома и соус из сезонных ягод.
|Пулковское ш., 107
Узнать подробнее
«Сыроварня»
В ресторане Аркадия Новикова инжира для гостей не жалеют! Шоколадный брауни с ванильным крем-чизом, медом и грецким орехом полностью укрыт кусочками свежих плодов.
|Ковенский пер., 5
Узнать подробнее
«Мойка 3»
Для сезонного блюда используют инжир, привезенный из Армении, конфитюр из него же, но с красным вином и ванилью. Из голубого сыра мастерят мусс и крамбл, а приправляют специей дукка с клубникой и лавандой, грецким орехом и базиликовым маслом.
|наб. реки Мойки, 3
Узнать подробнее
La Prosciutteria
Гастролавка балует сочетаниями мечты: то дыня с итальянским прошутто, то инжир под сладко-горьковатой цитрусовой мостардой со страчателлой и сыровяленой ветчиной, аккуратно уложенные на хрустящий кусок хлеба.
|Озерной пер., д. 7
Узнать подробнее
«Ферма Бенуа»
Не проходите мимо инжирного трио в большом семейном ресторане на севере города. В качестве стартера берем брускетту на строгановском хлебе с козьим сыром, сладким луком, медом и свежим инжиром, на горячее — пицца, а на десерт — тарталетка с заварным кремом, прослойкой из запеченного миндального крема, усыпанная свежими сезонными плодами.
|Тихорецкий пр., 17Г
Узнать подробнее
Saviv
Все гениальное — просто. Карпаччо из тонко нарезанного инжира в израильском бистро щедро поливают ароматным оливковым маслом.
|Большая Конюшенная ул., 9
Узнать подробнее
Merula
Этот сезон Merula отмечает тремя блюдами с инжиром: бурратой, салатом со свежей малиной, сыром бри и кедровыми орехами, а также ганашем из матчи.
|Невский пр., 47
Узнать подробнее
La Salumeria
На Василеостровском рынке подают оригинальную версию капрезе в виде страчателлы с инжиром и клюквенной несладкой мостарды.
|Большой проспект Васильевского острова, 16
Узнать подробнее
Probka
Этот хумус вам будет сниться! Помимо сладкого белого инжира в него добавляют фисташки, кедровые орехи, зелень и специи. Советуем брать в паре с горячим свежеиспеченным грузинским тонэ или безглютеновым хлебом (обязательно просите его поджарить на гриле!).
|
Зоологический пер., 2-4
Узнать подробнее
Animals
В Animals готовят прелестную булочку с шу, ганаш для которой делают из молочного шоколада, а крем — из белого с добавлением хлебного мисо. Сверху — дробленый миндаль и сезонный инжир, пошированный в сливовом сиропе с жасмином.
|
ул. Некрасова, 60
Узнать подробнее
Repa
В меню главного ресторана при Мариинском театре на излете лета ввели печенье «Мадлен» из миндальной муки, которое подается с турецким йогуртом с цедрой лайма, маринованным в имбире инжире, свежими персиками, малиной и ванильным мороженым с вербеной.
|Театральная пл., д. 18/10
Узнать подробнее
Taiga
Ресторан в приморском районе называет себя мультиформатным арт-объектом, построенном по образцу альпийского шале. Авторская кухня, замысловатые подачи и упор на сезонность. Успевайте на тарталетку, украшенную тонкими слайсами инжира.
|
2-я Никитинская ул., д.50
Узнать подробнее
«Забыли сахар»
Фотогеничный десерт создают из инжира, который выращивается в собственном саду команды (недалеко от Сочи). Оболочка сделана из темного шоколада, а в основе — мусс из спелого плода с конфитюром из садовой малины с добавлением бальзамического уксуса.
|Невский пр. 114-116
Узнать подробнее
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.