В кластере «Вавилов Лофт» запустилось веганское кафе с порциями в полкилограмма

В меню всего 7 блюд: нисуаз с тунцом из нута и «яичным» тофу, бейгл, сэндвич, свекольник с кешью-майонезом, безглютеновая паста с баклажанами и веганским пармезаном, рис с острым карри шпинатом в кокосовых сливках.

Во внутреннем дворе заведения есть своя терраса в деревьях со столом для пинг-понга, где периодически проходят вечеринки, гараж-сейлы и свопы. Команда поддерживает концепцию zero waste, работает с продуктами от локальных производителей и производит свой мерч «набор экосексуала» со слингом из отходов лодочных производств, батутов и спортивного инвентаря (этим же материалом обиты стулья).