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В кластере «Вавилов Лофт» запустилось веганское кафе с порциями в полкилограмма

В креативном кластере «Вавилов Лофт» на Кадетской линии открылось веганское кафе Polkilo c фиксированной ценой (450 руб.) за порцию весом в полкилограмма, оборотными многоразовыми контейнерами для блюд навынос и б/у посудой.

В меню всего 7 блюд: нисуаз с тунцом из нута и «яичным» тофу, бейгл, сэндвич, свекольник с кешью-майонезом, безглютеновая паста с баклажанами и веганским пармезаном, рис с острым карри шпинатом в кокосовых сливках. 

Во внутреннем дворе заведения есть своя терраса в деревьях со столом для пинг-понга, где периодически проходят вечеринки, гараж-сейлы и свопы. Команда поддерживает концепцию zero waste, работает с продуктами от локальных производителей и производит свой мерч «набор экосексуала» со слингом  из отходов лодочных производств, батутов и спортивного инвентаря (этим же материалом обиты стулья).

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