10 коктейлей без сахара в ресторанах и барах Петербурга

#perfectbarsteam придумали миссию глобализировать хайболы: во время локдауна команда стала производить свою ароматизированную содовую — сильногазированную (пузырьки «бьют» в нос не только при первом глотке) и без сахара. Весь сладкий вкус дают фрукты вроде клубники или ананаса и специи. В «Тактах» танцуем с миксом джина и малиново-апельсиновой содовой, а в «Цветочках» — скотча и мятно-коричной содовой.

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