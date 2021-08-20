10 коктейлей без сахара в ресторанах и барах Петербурга

Отказываемся от лишнего сахара и переходим на коктейли без его содержания! Миксы от голливудских звезд, сахарозаменитель и морская соль: «Собака.ru» публикует список несладких коктейлей в барах и ресторанах Петербурга.
Arka
Аrka вместо сахара использует стевию — природный безуглеводный сахарозаменитель. Ее добавляют в «Мизантроп», комбинируя со скотчем и хересом, в коктейль «Минималистик», сочетая со скотчем и гречишной содовой, а в «Каламанси Elix» — с просекко и цитрусовым гибридом кумквата и мандаринового дерева.
|Б. Конюшенная ул., 27
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Bilbao
Виталий Северинов создал новую коктейльную карту в Bilbao с напитками великих тусовщиков XX века. Два из них — без добавленного сахара! Басконский коктейль Marianito с французским вермутом, настоянным на ананасе, джином и травяной настойкой. Gascony Gimlet с белым арманьяком из Гасконии, сухим французский вермутом и базиликовым кордиалом.
|Суворовский пр., 17
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Apotheke Bar
Практически единственные интеллигентные представители питейных задворок Гостинки пускают внутрь только по звонку, а коктейль смешают, какой попросите. Без сахара помимо классического «Джин-сода» предложат Skinny Bitch, популярный среди звезд и моделей Голливуда. Напиток состоит из трех простейших ингредиентов: водка, содовая, лайм.
|ул. Ломоносова, 1
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«Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты»
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Фото: инстаграм-аккаунт @highballization
#perfectbarsteam придумали миссию глобализировать хайболы: во время локдауна команда стала производить свою ароматизированную содовую — сильногазированную (пузырьки «бьют» в нос не только при первом глотке) и без сахара. Весь сладкий вкус дают фрукты вроде клубники или ананаса и специи. В «Тактах» танцуем с миксом джина и малиново-апельсиновой содовой, а в «Цветочках» — скотча и мятно-коричной содовой.
|ул. Маяковского, 34; Некрасова, 17; 8-я Советская ул., 4
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Ognivo
В барное меню ресторана шеф-бармен Ильгар Вахабов включил аж 10 джин-тоников! Один из них — морской, с солью, но без сахара. Внутри ирландский джин, для производства которого используются 5 видов водорослей, соляной раствор, нори и душистый перец.
|Малый проспект В.О., 57
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Nordic
В Nordic бурбон настаивают на грибах шиитаке, соединяют с апельсиновым биттером и естественно сладким сиропом из стевии и макадамии.
|Пулковское ш., 107
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