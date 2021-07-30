35 блюд из лисичек в ресторанах Петербурга

Лисички в Петербурге! Рассказываем, в каких кафе и ресторанах города с главным сезонным грибом искусно жарят картошку, а где его готовят с сердцем оленя, запекают с бри и добавляют в медовик.
Рестораны Арама Мнацаканова
Семейство Probka с большим уважением относится к сезонным грибам. Во флагмане на Добролюбова с лисичками готовят тартар и ризотто, в панорамной пиццерии R14 пиццу и феттучини, а в загородном ресторане «Рыба на даче» классическую жареную картошку.
|Зоологический пер., 2-4
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Animals
Самое неочевидное сезонное блюдо с лисичками придумали в Animals — медовик собирают из карамельных коржей на гречишном мёде, сметанного крема с пралине из грибов и миндаля и ганаша на карамелизованном белом шоколаде. Украшают малиной со своей же фермы и пчелиной пыльцой.
|ул. Некрасова, 60
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Commons
Шеф Антон Абрезов филигранно расставляет акценты: нежное филе судака, абрикос, французский сливочный соус берблан и лисички.
|наб. канала Грибоедова, 39
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Ognivo
Ognivo продолжает расцветать! На только что открывшихся летних террасах (их целых три!) дегустируем лисички с ризотто или сверхтонкой пиццей только из печи.
|Малый проспект В.О., 57
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Recolte
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Фото: Татьяна Бакун
В новейшем ресторане Дмитрий Блинова и Рената Маликова, на кухне которого шефствует Алексей Алексеев, нет отдельного сезонного меню. С открытия здесь отдают треску, приготовленную на углях, с лисичками и соусами на основе сыра.
|пр. Добролюбова, 11
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Charlie
В гастрономическом кафе — ультрагастрономические сочетания! С лисичками женят и киноа с лососем, и драники с желе из копченой сметаны и сосновыми шишками, и черное ризотто со швейцарским сыром сбринц.
|Наб. канала Грибоедова, д. 54
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Jerome
Антонио Фреза из-под ножа готовит ньекетти сарди, достает из печи воздушную неаполитанскую пиццу с фондю из маскарпоне, на сковородке отдает щечки гуанчале с пекорино романо и все приправляет лисичками!
|Тип места Б. Морская ул.,
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«Мойка 3»
В здании Круглого рынка лисички запекают с бри, шинкуют в салат с артишоками и пармезаном, готовят с курицей и ананасом в желтом карри, подают с омлетом и летним черным трюфелем.
|наб. реки Мойки, 3
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Pio Nero
Бестселлеры итальянской классики готовят в проектах команды Pio (в том числе в Pio al Porto в Севкабель порту) — пасту тальятелле и пиццу с сезонными рыжими грибами.
|Пионерская ул., 5
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«Тени»
Меню блокбастеров с лисичками придумал шеф-повар Виктор Гусев: круассан с криспи лососем и кольраби, татаки из филе утки с соусом из томатов и ферментированного чеснока, гребешок с печеным луком и кедром.
|Кирочная ул., 47
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All Seasons
Виртуозы эффектных подач готовят тартар из говядины, приправляют ялтинским и шнитт-луком, добавляют лисички и подают на солодовых тарталетках с айоли из горького шоколада и черного чеснока, который выдерживается при температуре 67 градусов без малого месяц.
|Б. Морская ул., 34
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«Банщики»
Только вдумайтесь в сезонное меню от Станислава Левохо: крем-брюле из лисичек с мороженым из чабреца и кролик с морковным пюре, лисичками и горчичным соусом.
|Дегтярная ул., 1А
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Flor
Шеф Рома Скориков связывает морепродукты из Южной Европы с дикими грибами северных лесов и подает лангуста с лисичками.
|ул. Рубинштейна, 14
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Goose Goose
Жареные лисички в Goose Goose вообще можно заказать к любому блюду из меню, но мы голосуем за неожиданное сочетание грибов и абрикосов в пицце.
|Б. Конюшенная ул., 27
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Hunt
Если мясо в ресторане твердо вписано в устав, то и лисички будут в его обязательном сопровождении. Здесь их подают с тартаром из сердца оленя, желтком и зеленью. Всего в сезонном меню 7 блюд, среди которых и пирог со страчателлой, и перепелка, и равиоли.
|ул. Рубинштейна, 13
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