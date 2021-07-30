35 блюд из лисичек в ресторанах Петербурга

Самое неочевидное сезонное блюдо с лисичками придумали в Animals — медовик собирают из карамельных коржей на гречишном мёде, сметанного крема с пралине из грибов и миндаля и ганаша на карамелизованном белом шоколаде. Украшают малиной со своей же фермы и пчелиной пыльцой.

ул. Некрасова, 60

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