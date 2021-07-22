Коллаб недели: гастроли шеф-повара из Германии с русскими корнями и звездой Мишлен в ресторане «Блок»

В Петербург с гастролями приезжает Александр Вульф, шеф-повар ресторана «Тройка» в г. Эркеленц, Германия, который был удостоен звезды Мишлен в 2018, 2019 и 2020 гг. Вместе с шефом ресторана «Блок» Евгением Зубовым 31 июля они проведут ужин «Чисто. Поле», используя локальные и фермерские продукты Северо-Западного региона.
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Александр Вульф
Единственный шеф-повар с русскими корнями (родился в Красноярске), удостоенный звезды Мишлен, Александр Вульф и Евгений Зубов дадут русский ужин в четыре руки. Винное сопровождение подбирал сомелье Дмитрий Филимонов.
В программе:
- Арбуз с молодым сыром и томатной юшкой — Новый Свет Пино Нуар
- Тельное из щуки с малосольным огурцом — Новый Свет Парадизио
- Окрошка с камчатским крабом и маслом из щавеля — Усадьба Дивноморское Вионье
- Палтус в стиле «Московский мул» с редисом и стручковым горохом — Усадьба Дивноморское Траминер
- Оленина с крыжовником и соусом «Мадера» — Усадьба Дивноморское Пино Нуар
- Мраморная говядина с квашеной в игристом вине капустой и корнеплодами — Усадьба Дивноморское Мерло
- Чайный пломбир — белый портвейн
За вид отвечает закатный Петербург — вечер пройдет на террасе «Блока».
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