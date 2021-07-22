Коллаб недели: гастроли шеф-повара из Германии с русскими корнями и звездой Мишлен в ресторане «Блок»

В Петербург с гастролями приезжает Александр Вульф, шеф-повар ресторана «Тройка» в г. Эркеленц, Германия, который был удостоен звезды Мишлен в 2018, 2019 и 2020 гг. Вместе с шефом ресторана «Блок» Евгением Зубовым 31 июля они проведут ужин «Чисто. Поле», используя локальные и фермерские продукты Северо-Западного региона.