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25 холодных кофейных напитков в заведениях Петербурга

Бамбл, эспрессо-тоник, кофе с ежевикой или колд брю с можжевельником — редакция «Собака.ru» самые хитовые холодные кофейные напитки в заведениях города. 

Mad Espresso Team

Спешелти-кофейня ввела в сезонное меню «безумно охлаждающие» напитки, один из которых cold brew tonic (250 руб.). В основе тоник, домашний соус из ежевики чёрный кофе, который заваривается холодной водой и настаивается томных 6-8 часов. 

2-я Советская ул., Римского-Корсакова, 3
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Atelier Tapas Bar

Сливочный и с крепкой пенкой холодный колд брю с кокосовым молоком и макадимей (350 руб.).

Лахтинская ул., 8
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Pitcher

Легкий и бодрящий колд брю тоник с сиропом из можжевельника и бодрящей порцией лимонного сока (190 руб.). 

ул. Марата 2
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Salute Coffee

На Петроградской можно найти безалкогольный кофе-негрони на основе колд брю, который женят с грейпфрутовым соком и плотным гранатовым соусом (250 руб.), и кофейный, но тропический сауэр с соусом из маракуйи и кокосовой шапкой (250 руб.).

ул. Мира, 36
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Bolshecoffee Roasters

Образцовый эспрессо-тоник от петербургских обжарщиков (215 руб.) — много, прохладно, освежающе! 

ул. Марата, 22-24
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  • Апельсиновый бамблби

  • Эспрессо-тоник

Robata Bar 

Обновленный Robata Bar на площади Пяти углов встречает апельсиновым бамблби (300 руб.) или классическим эспрессо-тоником (270 руб.).

Загородный просп., 13
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Pluk 

«Бертгольд-центр», который находится в зданиях бывшей словолитни (разрабатывали шрифты и типографские металлические материалы), полнится гастропроектами. В миниатюрном Pluk у входа в кластер захватываем эспрессо-тоник (280 руб.) и продвигаемся внутрь сидеть под огромным зонтом. 

Гражданская ул., 13-15
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Kuznya House 

Эспрессо-тоник (300 руб,) доступен как на Новой Голландии, так и на водах — заказывайте на нижней палубе Kuznya Cruise (Английская наб., 28).

наб. Адмиралтейского канала, 2
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Эспрессо-тоник

Где пробовать эспрессо-тоник (325 руб.), если не в месте, названном в честь него? Берем классическим или бузинный и закусываем главным летним хитом — арбузом с сыром маскарпоне, солеными фисташками и медом.  

Социалистическая ул., 15
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  • Ламбик

  • Эфиопское наследие 

Sibaristica

Напиток с интригующим названием «эфиопское наследие» не менее интригует и вкусом – в зависимости от выбранного зерна чувствуется то молочный шоколад с апельсином, то желтые фрукты,  то чёрный чай и цветочный мёд (200 руб.). Еще один холодный микс — ламбик — это фильтр-кофе с пюре вишни и медом (290 руб.).

Наб. Обводного канала, 199-201, лит. К
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«Птицы»

В шоколадном ателье можно не только получить эстетическое удовольствие от конфет разных форм и цветов, но и угоститься парой-другой под аккомпанемент коктейля «Твин Пикс» на основе кофе и вишни (290 руб.).

наб. канала Грибоедова, 96
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  • Эспрессо-тоник черноплодка-барбарис

  • Эспрессо-тоник с лавандой

  • Бамбл 

Algorithm 

Эспрессо-тоник здесь готовят на основе тоника без сахара с голубой клиторией, фиалкой и горной лавандой или с черноплодной рябиной и барбарисом. А вот бамбл — более чем классический (все по 210 руб). 

Казанская ул., 26
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  • Бамбл

  • Ледяной фильтр

Not For Sale

Кроме традиционного микса апельсинового сока и шота эспрессо (290 руб.) или тоника и эспрессо (250 руб.) в кофейне бренда женской одежды освежают простым ледяным фильтром (от 180 руб.).

ул. Садовая 21АБ
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Am Saint

В кофейне можно выбрать между колд брю с плотным чайным телом (200 руб.) и колд брю с тоником с цитрусовой кислотностью и эстрагоном (250 руб.).

ул. Чайковского, 56
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«Мойка 3»

Cold brew tonic (290 руб.) помимо прочего хорош близостью к главным артериям города — рядом набережная, Мойка, канал Грибоедова и Марсово поле.

наб. реки Мойки, 3
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«Смена»

В кафе недалеко у Чернышевской можно охладиться кофейными напитками: в один добавляют соус из калины и малины, в другой тоник и грейпфрут, а в третий просто молоко (все по 250 руб.).

Басков пер., 20
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Pita's

Главные по гастрономичной шаверме в Петербурге в каждом заведении сети предлагают классический и самый демократичный эспрессо-тоник (180 руб.). 


Невский пр., 65
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