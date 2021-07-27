25 холодных кофейных напитков в заведениях Петербурга

Sibaristica

Напиток с интригующим названием «эфиопское наследие» не менее интригует и вкусом – в зависимости от выбранного зерна чувствуется то молочный шоколад с апельсином, то желтые фрукты, то чёрный чай и цветочный мёд (200 руб.). Еще один холодный микс — ламбик — это фильтр-кофе с пюре вишни и медом (290 руб.).