Где ужинали современники Достоевского в Петербурге? Гид от Дома культуры Льва Лурье

В каких кафе и ресторанах обедали и ужинали жители дореволюционного Петербурга, и где, не раздеваясь, можно было получить рюмку водки и бутерброд с бужениной всего за 10 копеек? Дом культуры Льва Лурье составил полный гайд по гастрономическим местам рубежа XIX — XX веков, «Собака.ru» публикует список.
- Фешенебельные рестораны «Эрнест», «Пивато», «Кюба», «Донон» и «Контан». Тяжелую дубовую дверь вам отворит швейцар в ливрее с бакенбардами. Подают икру, сёмгу и копчёного сига, осетрину, рябчиков, куропаток и варёных раков. А на десерт — пломбиры и фрукты. Но приготовьтесь заплатить не меньше трёх рублей за обед без напитков на одну персону! И про прибавку в 10% официантам и метрдотелю не забудьте.
- Ниже рангом — рестораны при гостиницах: «Медведь», «Аквариум» и «Вилла Родэ». Тут всё также дорого, но уже не так чинно, потому что публика состоит главным образом из фабрикантов и купцов. В обязательной вечерней программе — варьете на сцене и кутежи в зале.
- Следом идут рестораны I разряда: «Вена», «Прага», «Квисисана», «Доминик», и рестораны при гостиницах «Знаменской», «Северной» и «Англетер». Цены здесь ниже, а захаживают сюда в основном люди деловые — чиновники, служащие банка, артисты и зажиточная молодёжь.
- В «Вене» на Малой Морской всегда можно встретить артистов театра, писателей и художников. Тут уже никакой чопорности: в зале ведутся жаркие споры, обсуждают вернисажи, литературные новинки, иногда читают стихи.
- Гостинодворские купцы, промышленники, коммерсанты и старшие приказчики ходят ужинать в ресторан при «Мариинской» гостинице в Чернышёвом переулке. Здесь подают блюда русской кухни, официанты бегают от кухни к столам в белых брюках и рубахах с малиновым пояском, за который затыкают кошель — «лопаточник» на жаргоне купцов.
- «Квисисану» на Невском, возле «Пассажа» публика любит за диковинный механический буфет-автомат. За 10–20 копеек он выдаёт салат, за 5 копеек — бутерброд. Здесь привыкли столоваться студенты и представители небогатой интеллигенции.
- В ресторане-буфете Фёдорова на Малой Садовой, не раздеваясь, можно получить рюмку водки и бутерброд с бужениной всего за 10 копеек! По вечерам здесь всегда толпа: буфетчик с трудом успевает разливать водку из двух рук в протянутые рюмки.
- Хорошие рестораны II разряда есть при Варшавском, Финляндском, Царскосельском и Новодеревенском вокзалах.
- Ещё ниже рангом — трактиры и чайные, спрятанные чуть дальше от центра города. Зайдешь сюда — сначала выбери себе подобающую «половину»: одна — для «чистого» люда, другая — для публики попроще. Особой опрятности не жди, зато накормят сытно и недорого: щами, горохом, кашей, поджаренным варёным мясом с луком, дешёвой рыбой вроде салаки и трески. Можно и просто чаю попить, да гармониста послушать. Сюда ходит трудовой люд, а вечером нередко случаются скандалы и драки.
- И нельзя забыть про булочные! Например, в доме 3-5 по 1-й Роте есть превосходная пекарня первого класса господина Рейнефельда. Работники в белых халатах и колпаках выпекают и продают тут всевозможные булки, торты, «баумкухены», печенья, крендели и корзиночки из сахарного теста. Пирожные у немца чуть дороже, чем в других кондитерских — четыре копейки против трёх.
-
Фото с сайта кафе «Доминик»
Первое в России кафе «Доминик» в мае отпраздновал 180-летие. Вот что Лев Лурье писал о нем в своей книге «Петербург Достоевского. Исторический путеводитель».
В мае 1841 года специальным законом Сенат разрешил открытие первого в России кафе. До этого поесть вне дома можно было только в гостиницах, кондитерских, харчевнях, ресторанах. Содержателем первого заведения, где соединились удобства кондитерской (игры, газеты, разнообразные вина и десерт) и сытные обеды гостиницы, был швейцарец из Давоса Доминик Риц-а-Порта. По его имени и назвали кафе.
Здесь всегда многолюдно: кафе помещалось в самом оживленном месте Невского, а кормили – дешево и сравнительно неплохо.
Главным яством «Доминика» считались пирожки и кулебяка. Санитарный врач Казанской части, в которой находилось кафе, писал: «Несмотря на 4 камина и 7 вентиляторов, обмен воздуха…недостаточен, зависит это от того, что ресторан посещается такой массой публики, заходящей сюда исключительно наскоро, не снимая даже верхнего платья закусить и позавтракать, что дым от курень и пар от кушанья не успевает уноситься…почему к 12 часам ночи в столовых точно пар стоит. Ресторан, торгуя в день от 550 до 600 рублей, составляет эту сумму из, средним числом, 40 копеек на посетителя».
Достопримечательностью «Доминика» считались шахматисты (здесь начинали свою карьеру будущий чемпион России М. Чигорин и чемпион мира А. Алехин), шашисты, биллиардисты и игроки в домино. Игра шла на деньги.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.