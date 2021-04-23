Где купить кулич к Пасхе? 25 предложений от ресторанов Петербурга

Итальянские панеттоне, веганские и даже куличи без глютена и сахара. «Собака.ru» собрала 25 предложений от кафе и ресторанов Петербурга к празднику светлой Пасхи (заказывайте заранее!).
Куличи
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Шеф-кондитер Марина Круч выпекает итальянские панеттоне с домашними цитрусами и бельгийским карамельным шоколадом
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Куличи по традиционным и авторским рецептурам: с цукатами и изюмом или карамельный
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Освященные куличи, украшенные ручной росписью, нарядные пряники или курочки-безе для украшения стола
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Куличи по семейному рецепту кондитера: зефирная помадка или ореховая корочка из миндальной муки, бобы тонка, шоколад, вяленая клюква и изюм, выдержанный в коньяке, аромат апельсиновой цедры, цукатов и ванили.
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Пасхальный кекс из воздушного теста с цукатами, молочным шоколадом, жареной меренгой сверху и и лепестками миндаля.
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Классические пасхальные угощения — панеттоне с сухофруктами, орехами и белым шоколадом в двух размерах, профитроли в виде зайца с ванильным заварным кремом или творожная Пасха.
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Куличи с апельсиновыми цукатами, воздушной шапкой из маршмеллоу и шоколадными перепелиными яйцами или с шапкой из мягкой карамели и карамелизированных орехов. Приготовлены методом долго брожения.
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Панеттоне от старейшего дома Nannini из Сиены, история которого насчитывает уже больше века. Тесто настаивают 3 дня, добавляя большое количество сливочного масла и цукатов, и тщательно вымешивают.
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Пасхальный кулич из традиционного теста на закваске с начинкой из солёной карамели и шоколада.
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Пасхальные куличи с двумя начинками на выбор: цитрусы и шоколад в сливочном куличе с лимонно-мятной начинкой или шоколадно-сливочный кулич с двумя видами изюма, какао и с соленой карамелью.
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Готовят кулич на дрожжевом тесте на желтках, внутри апельсиновые цукаты и изюм, настоянный на роме, а сверху итальянская меренга, цукаты и яички из белого шоколада. В пасхальном яйце легкий ванильный мусс, тропические фрукты и шоколад.
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Авторские угощения от кондитерской: 4 вида куличей (малина, красный бархат, фисташки или ваниль, кокосово-вишневая пасха со сгущенкой или набор пасхальных яиц.
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Традиционное тесто на опаре с добавлением взбитого белка для пышности, а внутри миндаль, изюм, цукаты из кумквата.
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Воздушный и ароматный кулич, пропитанный ромом в подарочной коробке, домашние имбирные пряники.
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Кулич Бабич с бриошью на закваске, ванильным кремом, апельсином, вишней, клюквой и шоколадом. Шапка сделана из меренги, орехов и малины.
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Ôpetit
Пасхальная бриошь с начинкой манго-маракуйя, цукатами или шоколадная с красным ягодным конфи внутри
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«Азбука вкуса»
Куличи с вымоченным в роме изюмом джамбо и лимонной цедрой или с вымоченной в ликере калуа вяленой клюквой и дробленым жареным фундуком.
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Charlie
Классический кулич с цукатами, глазурью из маршмеллоу и украшениями из мастики
Веганские или без сахара и глютена
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Шоколадный кулич без глютена и сахара (!) с цельным фундуком и мокрой банановой начинкой внутри покрыт шапкой из меренги с карамельками.
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«Ферма Бенуа»
Ванильный кулич без глютена с добавлением изюма, украшенный сахарной помадкой, апельсином, шоколадом и орехами.
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Агрегатор фермерской продукции «Ешь Деревенское»
Веганский кулич на основе ядер зеленой гречихи с добавлением кураги и чернослива.
Шоколадные яйца и пасхальные десерты
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6 шоколадных яйца в натуральную величину (подставка тоже съедобная!) из молочного, классического белого, белого клубничного шоколада и пасты из молотых лесных орехов.
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Корпусные конфеты ручной работы в виде цыплят и курочек и шоколадные яйца-пиньяты с драже, цукатами и нугой.
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Пасха с творогом, заварным кремом и натуральной ванилью, изюмом, орехами и домашними цукатами.
Большое шоколадное яйцо c карамелизованной макадамией и пралине, шоколадные кролики с пралине из фундука и мраморный фисташковый кекс с земляничной карамелью и глазурью руби.
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Пасхальный десерт из ванильной панна-котты со вкусом манго, маракуйи и нотками апельсина в шоколадном гнёздышке.
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