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Где купить кулич к Пасхе? 25 предложений от ресторанов Петербурга

Итальянские панеттоне, веганские и даже куличи без глютена и сахара. «Собака.ru» собрала 25 предложений от кафе и ресторанов Петербурга к празднику светлой Пасхи (заказывайте заранее!).

Куличи

  • Department 57

    Шеф-кондитер Марина Круч выпекает итальянские панеттоне с домашними цитрусами и бельгийским карамельным шоколадом

  • Nordic

    Куличи по традиционным и авторским рецептурам: с цукатами и изюмом или карамельный 

  • Garcon

    Освященные куличи, украшенные ручной росписью, нарядные пряники или курочки-безе для украшения стола

  • Cococo Bistro

    Куличи по семейному рецепту кондитера: зефирная помадка или ореховая корочка из миндальной муки, бобы тонка, шоколад, вяленая клюква и изюм, выдержанный в коньяке, аромат апельсиновой цедры, цукатов и ванили.

  • Кафе «Птицы»

    Пасхальный кекс из воздушного теста с цукатами, молочным шоколадом, жареной меренгой сверху и и лепестками миндаля.

  • Kuznya House

    Классические пасхальные угощения — панеттоне с сухофруктами, орехами и белым шоколадом в двух размерах, профитроли в виде зайца с ванильным заварным кремом или творожная Пасха.

  • Eclipse

    Куличи с апельсиновыми цукатами, воздушной шапкой из маршмеллоу и шоколадными перепелиными яйцами или с шапкой из мягкой карамели и карамелизированных орехов. Приготовлены методом долго брожения.

  • Jerome

    Панеттоне от старейшего дома Nannini из Сиены, история которого насчитывает уже больше века. Тесто настаивают 3 дня, добавляя большое количество сливочного масла и цукатов, и тщательно вымешивают. 

  • Bilbao

    Пасхальный кулич из традиционного теста на закваске с начинкой из солёной карамели и шоколада.

  • Cake me tender

    Пасхальные куличи с двумя начинками на выбор: цитрусы и шоколад в сливочном куличе с лимонно-мятной начинкой или шоколадно-сливочный кулич с двумя видами изюма, какао и с соленой карамелью.

  • KROO CAFE

    Готовят кулич на дрожжевом тесте на желтках, внутри апельсиновые цукаты и изюм, настоянный на роме, а сверху итальянская меренга, цукаты и яички из белого шоколада. В пасхальном яйце легкий ванильный мусс, тропические фрукты и шоколад.

  • Du Nord 1834

    Авторские угощения от кондитерской: 4 вида куличей (малина, красный бархат, фисташки или ваниль, кокосово-вишневая пасха со сгущенкой или набор пасхальных яиц.

  • «Блок»

    Традиционное тесто на опаре с добавлением взбитого белка для пышности, а внутри миндаль, изюм, цукаты из кумквата.

  • Рестораны Арама Мнацаканова

    Воздушный и ароматный кулич, пропитанный ромом в подарочной коробке, домашние имбирные пряники.

  • Futura Bistro

    Кулич Бабич с бриошью на закваске, ванильным кремом, апельсином, вишней, клюквой и шоколадом. Шапка сделана из меренги, орехов и малины. 

  • Ôpetit 

    Пасхальная бриошь с начинкой манго-маракуйя, цукатами или шоколадная с красным ягодным конфи внутри

  • «Азбука вкуса»

    Куличи с вымоченным в роме изюмом джамбо и лимонной цедрой или с вымоченной в ликере калуа вяленой клюквой и дробленым жареным фундуком.

  • Charlie 

    Классический кулич с цукатами, глазурью из маршмеллоу и украшениями из мастики

Веганские или без сахара и глютена

  • Cookies Cafe

    Шоколадный кулич без глютена и сахара (!) с цельным фундуком и мокрой банановой начинкой внутри покрыт шапкой из меренги с карамельками.

  • «Ферма Бенуа»

    Ванильный кулич без глютена с добавлением изюма, украшенный сахарной помадкой, апельсином, шоколадом и орехами.

  • Агрегатор фермерской продукции «Ешь Деревенское»

    Веганский кулич на основе ядер зеленой гречихи с добавлением кураги и чернослива.

Шоколадные яйца и пасхальные десерты

  • Amazing Cacao

    6 шоколадных яйца в натуральную величину (подставка тоже съедобная!) из молочного, классического белого, белого клубничного шоколада и пасты из молотых лесных орехов.

  • Chocolatheca

    Корпусные конфеты ручной работы в виде цыплят и курочек и шоколадные яйца-пиньяты с драже, цукатами и нугой.

  • «Астория»

    Пасха с творогом, заварным кремом и натуральной ванилью, изюмом, орехами и домашними цукатами.

    Большое шоколадное яйцо c карамелизованной макадамией и пралине, шоколадные кролики с пралине из фундука и мраморный фисташковый кекс с земляничной карамелью и глазурью руби. 

  • Городские кондитерские №1

    Пасхальный десерт из ванильной панна-котты со вкусом манго, маракуйи и нотками апельсина в шоколадном гнёздышке.

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