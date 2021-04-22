10 лучших блюд из батата в ресторанах Петербурга

Фри

В гости к визионерам мексиканского направления нужно проситься заранее: легче найти дорогу на Эльдорадо, чем ухватить столик без брони на Садовой. Мечтаем о вендинговом аппарате рядом с кантиной — взять с собой батат фри с пармезаном и трюфельным айоли, откупорить бутылку игристого и вперед на набережную Мойки!