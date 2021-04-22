10 лучших блюд из батата в ресторанах Петербурга

Инспекторы комитета по сладкой картошке редакции «Собака.ru» вышли в рейд по ресторанам Петербурга и нашли лучшие блюда с этим клубнем. Встречайте муссы, супы, десерты и даже хлеб на основе батата!
Батат с домашним айоли и томатным соусом
Когнитивная память не дремлет: говоришь «картофель», тут же приставляешь «фри». Думаем, поэтому шеф Антонио Фреза решил не изобретать велосипед и подает сладкую картошку стартом: хрустящая соломка яркого цвета охры с дуэтом домашних соусов — айоли и томатным.
|Jerome
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Салат с вяленым бататом
Каждая составляющая салата в Social Club проста по отдельности, но в оркестре блюда — виртуозна. Прежде батат вялят, а после этого крупно складывают на тарелке вместе с зелеными листьями, розовыми томатами, козьим сыром и машем. Украшает все попкорн из киноа.
|Social Club
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Хлеб
Реформированное пространство бывшего кабинета Аркадия Райкина распространяет «эко» и на кухонный «зож». В Arka советуют хлеб из батата для бесперебойной работы пищеварительного тракта. Стойкости мягкого тела булки можно позавидовать — действительно тает во рту!
|ARKA
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Салат со сладким картофелем
В новом бистро на Некрасова воспевают ненавязчивую французскую кухню и к легкому вину преподносят салат с огурцами, маринованными имбирем и чесноком, зеленым миксом и бататом фри под лаймовым айоли. Порция весомая, но и торопиться не нужно!
|Ôpetit
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Фри
В гости к визионерам мексиканского направления нужно проситься заранее: легче найти дорогу на Эльдорадо, чем ухватить столик без брони на Садовой. Мечтаем о вендинговом аппарате рядом с кантиной — взять с собой батат фри с пармезаном и трюфельным айоли, откупорить бутылку игристого и вперед на набережную Мойки!
|Paloma Cantina
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Scotch Egg
Ближневосточная группировка под патронажем команды «Бекицера» десантировалась в 4-х точках, но только на Восстания, 19, подает завтраки с 11 часов и не забывает о космополитичности петербуржцев. К примеру, необычное исполнение батата по-шотландски: 5-ти минутное яйцо, микс из картофеля в хрустящей панировке и базиликовый лабане.
|«Бабагануш» на ул. Восстания
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Телячьи щеки с муссом из батата
Мясники из ресторана «Блок» не оставляют шанса ни одной части животного и творят с ними шедевральные сочетания. Телячьи щеки предварительно коптятся на ольховой стружке, а потом еще бегут 5-ти часовой марафон для нежной текстуры. Подаются вместе с кремом из печеного батата и брусники.
|«Блок»
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Крем-суп из батата
Лайфхак по сублимации дефицитного солнца в Петербурге (да, даже летом!): на Жуковского в Bao Mochi заказываем яркий крем-суп из батата и мягкой спелой тыквы с кокосовым молоком и соломенными грибами цао гу!
|Bao Mochi
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Салат с запеченным бататом
Полнотелый салат на основе запеченного батата (поговаривают, самого сладкого в городе) со сливочным крем-сыром и зеленью. Вся харизматичность блюда скрывается в соусе из красного лука и маракуйи.
|St. Martin
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Десерт из батата
Сет Димы Богачева в Mr. Bo любопытен (помимо прочего) десертом: оранжевые улитки выкладывают из бататового пюре, приготовленного на пару и прогретого в сиропе мусковадо. На тарелке все оказывается с тыквенными мисо семечками и мороженым из маскарпоне.
|Mr. Bo
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