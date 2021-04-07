Блюдо недели: осознанные суси с бурым рисом и киноа от Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина

My Susi — это суши будущего — с бурым рисом и киноа, кокосовым кремом вместо сыра Филадельфия, домашними соусами без сахара — кремовый кимчи майо, тофу-васаби, соевый соус с кунжутом и даже майо маракуйя! Всего 17 позиций, в основе которых мурманский лосось, камчатский краб и дальневосточные креветки. Черноморскую кефаль, к примеру, дополняет тартар из мочёного крыжовника (вот он а-ля рус), а свежему тунцу подыгрывает тапенад из нарубленных каперсов, анчоусов, маслин и вяленых томатов.

Все можно попробовать не только в кафе на Вознесенском, но и оформить доставку (в перерабатываемой упаковке, конечно!).