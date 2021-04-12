9 лучших блюд из капусты в ресторанах Петербурга

Ее не только стригут или находят в ней детей, но и круто готовят в ресторанах Петербурга. Капуста — наша гастроскрепа. Редакция «Собака.ru» нашла в заведениях города самые оригинальные и вкусные блюда с этим овощем. Встречайте: стейки и гратены из кольраби, цветной, бело- и краснокачанной. И это только начало!