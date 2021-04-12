9 лучших блюд из капусты в ресторанах Петербурга

Ее не только стригут или находят в ней детей, но и круто готовят в ресторанах Петербурга. Капуста — наша гастроскрепа. Редакция «Собака.ru» нашла в заведениях города самые оригинальные и вкусные блюда с этим овощем. Встречайте: стейки и гратены из кольраби, цветной, бело- и краснокачанной. И это только начало!
Цветная капуста в Meal
Молодой шеф необистро Паша Демин придерживается философии осознанного потребления «от носа до хвоста» и не забывает о тех, кто не ест кого-либо с хвостом. Вегетарианская цветная капуста (нет, не ферментированная) с горгондзолой и мисо-карамелью — особенно зазвучит на летней террасе, которая вместе с цветением сакуры в «Саду дружбы» совсем скоро произойдет.
|Литейный пр., 17-19
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Краснокачанная капуста в Animals
Очень сочное веганское блюдо в вечернем меню Animals — краснокачанная капуста, сначала приготовленная в сувиде, а затем обжаренная на гриле, оказывается на тарелке с сыром из кешью, демигласом из корнеплодов и медовым мармеладом из белого лука с вином и травами.
|ул. Некрасова, 60
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Капуста в Duo Gastrobar
Признаемся, в ресторанах банды, организованной двумя маэстро Блиновым и Маликовым, мы пробовали всегда потрясающую капусту (и не одну). В первом проекте Duo Band соблазнительный ломтик капусты, награждают трюфелем и отдают с соусом из домашнего сыра.
|ул. Кирочная, д.8
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Стейк из цветной капусты в Merula
Новый шеф-повар Merula Никита Сечин румянит цветную капусту, окрещает стейком и подает с соусом тайгер милк, к которому стоит прислушаться! Родиной считается Перу, а если конкретней — севиче. Его делают из чеснока, лука, лайма и белой рыбы.
|Тип места Невский пр., 47
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Полента и капуста в Oggi
Бистро от Duo Band в Бутылке на Новой Голландии — однозначно входит в список самых значимых открытий года. Все правила соблюдены: небольшой зал, открытая кухня, демократично, быстро и безусловно вкусно! Кукурузный блин поленты под златогривой цветной капустой с ванилью — must eat.
|наб. Адмиралтейского канала, 2т
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Гратен из капусты в Commons
В феврале в Commons появилось новое меню, а вместе с ним и гратен из категории «wonderful». Листья провариваются в сливках, приправленных мускатным орехом, тимьяном и чесноком, а затем запекаются. Охлаждаются строго под прессом и подаются с пюре из нута под соусом качо э пепе с пармезаном и коньяком.
|Наб. Грибоедова, 39
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Гратен из кольраби в Charlie
Слои кольраби, уложенные образцовым строем, запекаются в сливках с мускатным орехом и кардамоном — и вроде этого уже достаточно! Но подается гратен в довесок с гребешками, томатной сальсой и азиатским рыбным соусом на кокосовой молоке. Блюдо входило в меню эногастрономического ужина с Патриком Пьюзом (канадец-винодел в Шабли) и настолько покорило всех его вкушавших, что шеф включил его в основной состав!
|Наб. Грибоедова, 54
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Цветная капуста в Probka
Запеченная в печи цветная капуста в соусе из анчоусов – как-будто идеальное аперитивное блюдо в итальянском ресторане Probka. Если же рядом что-то нашептывает лекгий пино нуар – точно идеальное. Посмотрите на эти золотые шапки соцветий! Уж кто, если не они гарант отличного ужина?
|Зоологический пер., 2-4
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Запеченная цветная капуста в Abyss
В новом итальяно-греческом ресторане недалеко от Исаакиевского собора готовят соус из сливочного масла, чеснока и чили, бланшируют цветную капусту, щедро посыпают пармезаном и запекают. Блюдо-космополит, не иначе!
|ул. Декабристов, 6
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