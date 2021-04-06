Сколько калорий в лучших десертах Петербурга: тирамису из «Пробки», круассан Ôpetit и чуррос из Paloma Cantina

Пожалуй, каждый из нас когда-нибудь делал выбор, что съесть: яблоко или пирожное. Но когда речь идет о лучших десертах Петербурга — не побоимся этой избитой фразы — визитной карточке города, выбор очевиден. Вооружившись калькулятором, мы пересчитали, сколько «весят» хрестоматийные десерты в яблоках!
Известности классического тирамису из «Пробки» может позавидовать и сам Арам Мнацаканов. Десерт обрастает легендами, сказы о нем добираются до противоположной части необъятной, тысячи гастротуристов приезжают за ним в Петербург и Москву. Как и в большой итальянской семье, здесь его готовят исключительно в большой посуде: порцию вам положат из общего блюда.
|Зоологический пер., 2/4
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Уверены, если бы выпечка могла давать концерты, то круассаны из Ôpetit точно бы собрали Ледовый (покруче Басты). Поклонников французских рогаликов Катерины Денилорер не счесть даже при желании. Берем классический, миндальный или с клубникой и розой — каждый по-своему хорош.
|Блохина, 23; Невский пр., 12; Василеостровский рынок
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Вызывающие привыкание с первого укуса заварные булочки живут в Петербурге уже 12 лет! Это воздушное облако успело сменить несколько лиц: от классического и кофейного до лаванды, кокоса и маракуйи. Сейчас в городе целых 7 точек, где можно попробовать (если еще почему-то не) или взять с собой недельный запас.
|Садовая ул., 42
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Почти половину суточной нормы калорий закрывает собой образцовый десерт из Civil. Когда-то введенная в праздничное спешл-меню бриошь мгновенно и безвозвратно покорила сердца фуди да так, что осталась в основном меню. Нежнейший крем-тирамису, утопающий в пышной булке уже появился по новому адресу: в Волынском пер., 8.
|8-ая Советская, 4; Большой пр. П.С., 71
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Андрей Красов, успевший блеснуть в московском Lucky Izakaya Bar в качестве шефа, ввел в петербургском «Саду» почти наркотический френч тост (предусмотрительно только на завтрак!). Сливочная бриошь с медовой пропиткой, обжаренная на топленом масле со специями уложена под идеальный пломбир с соленой карамелью и тертым орехом пекан.
|Большая Зеленина, 23А
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Алексей Ермаков всех нас представляет в знойной Испании, не иначе! Как еще объяснить этот гипнотический горячий чуррос под одеялом ледяного домашнего пломбира? В пару так и просится фирменная цитрусовая палома.
|ул. Садовая, 8/7
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Николай Рязанцев завоевал сердца жителей Петроградки душевным десертом (почти из детства) Tres Leches всего за 120 руб. В аккуратном стаканчике вам принесут классический масляный бисквит, пропитанный соусом на основе вареной сгущенки, топлёного молока и сливок.
|Лахтинская ул., 8
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