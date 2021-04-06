Сколько калорий в лучших десертах Петербурга: тирамису из «Пробки», круассан Ôpetit и чуррос из Paloma Cantina

Вызывающие привыкание с первого укуса заварные булочки живут в Петербурге уже 12 лет! Это воздушное облако успело сменить несколько лиц: от классического и кофейного до лаванды, кокоса и маракуйи. Сейчас в городе целых 7 точек, где можно попробовать (если еще почему-то не) или взять с собой недельный запас.

Садовая ул., 42

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